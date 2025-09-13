Групповая
до 15 чел.
Первое свидание с Кронштадтом
Откройте для себя Кронштадт - город с богатой историей и морскими традициями. Прогулка по знаковым местам и уникальные истории ждут вас
Начало: У Гостиного двора в Кронштадте
Завтра в 11:00
14 сен в 11:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Кронштадт: 300 лет за три часа
Познакомьтесь с историей Кронштадта, исследуйте гавани и доки, посетите Морской Никольский собор. Уникальная экскурсия для взрослых и старших школьников
Начало: Кронштадт, ул. Восстания, дом 3 литер ББ
16 сен в 15:00
18 сен в 15:00
7980 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Кронштадт - хранитель морского флота: путешествие по городу-форту
Откройте для себя Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора. Индивидуальная экскурсия, которая раскроет все тайны города-острова
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
19 сен в 11:30
23 сен в 11:30
7470 ₽
8300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Удивительный Кронштадт
Обзорная экскурсия по городу-музею в компании местного жителя
Начало: В Кронштадте
Сегодня в 13:00
15 сен в 11:00
5900 ₽ за всё до 6 чел.
-
15%
Квест
до 6 чел.
Квест в парке «Остров фортов»
Увлекательное приключение в Кронштадте! Узнайте, как строили форты, завяжите морской узел и найдите сокровище. Присоединяйтесь к морской истории
Начало: В парке «Остров фортов»
Завтра в 15:00
14 сен в 16:00
7334 ₽
8628 ₽ за всё до 6 чел.
