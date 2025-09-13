Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 5 экскурсий в категории «Экскурсии на русском языке» в Кронштадте, цены от 1500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Первое свидание с Кронштадтом
Пешая
3 часа
53 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Первое свидание с Кронштадтом
Откройте для себя Кронштадт - город с богатой историей и морскими традициями. Прогулка по знаковым местам и уникальные истории ждут вас
Начало: У Гостиного двора в Кронштадте
Завтра в 11:00
14 сен в 11:00
1500 ₽ за человека
Кронштадт: 300 лет за три часа
На машине
3 часа
241 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Кронштадт: 300 лет за три часа
Познакомьтесь с историей Кронштадта, исследуйте гавани и доки, посетите Морской Никольский собор. Уникальная экскурсия для взрослых и старших школьников
Начало: Кронштадт, ул. Восстания, дом 3 литер ББ
16 сен в 15:00
18 сен в 15:00
7980 ₽ за всё до 4 чел.
Кронштадт - хранитель морского флота! (Индивидуальная экскурсия)
Пешая
2.5 часа
-
10%
88 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кронштадт - хранитель морского флота: путешествие по городу-форту
Откройте для себя Кронштадт: от Петровского дока до Морского собора. Индивидуальная экскурсия, которая раскроет все тайны города-острова
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
19 сен в 11:30
23 сен в 11:30
7470 ₽8300 ₽ за всё до 4 чел.
Удивительный Кронштадт
Пешая
2.5 часа
332 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Удивительный Кронштадт
Обзорная экскурсия по городу-музею в компании местного жителя
Начало: В Кронштадте
Сегодня в 13:00
15 сен в 11:00
5900 ₽ за всё до 6 чел.
Квест-экскурсия по парку «Остров фортов» в Кронштадте
Пешая
2 часа
-
15%
8 отзывов
Квест
до 6 чел.
Квест в парке «Остров фортов»
Увлекательное приключение в Кронштадте! Узнайте, как строили форты, завяжите морской узел и найдите сокровище. Присоединяйтесь к морской истории
Начало: В парке «Остров фортов»
Завтра в 15:00
14 сен в 16:00
7334 ₽8628 ₽ за всё до 6 чел.

