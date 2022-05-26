Горнолыжный тур в Приэльбрусье на 8 дней

Место нашего отдыха - снежное Приэльбрусье! Это настоящий центр горнолыжного туризма на Северном Кавказе

Место нашего отдыха — снежное Приэльбрусье! Это настоящий центр горнолыжного туризма на Северном Кавказе.

Кроме катания, в Приэльбрусье можно погулять пешком по ущельям, увидеть замерзшие водопады, покататься на лошадях, снегоходах и даже взять в аренду снегоступы и походить по самому свежему снегу!
Горнолыжный тур в Приэльбрусье на 8 дней
Горнолыжный тур в Приэльбрусье на 8 дней
Горнолыжный тур в Приэльбрусье на 8 дней
Горнолыжный тур в Приэльбрусье на 8 дней
Горнолыжный тур в Приэльбрусье на 8 дней
Горнолыжный тур в Приэльбрусье на 8 дней
Горнолыжный тур в Приэльбрусье на 8 дней

Что вас ожидает 🤩

  • Термальные источники «Гедуко»
  • Приэльбрусье, пос. Терскол
  • Гора Чегет и Эльбрус
  • Ущелье Терскол

Программа

День 1. Приэльбрусье, Горячие источники «Гедуко», Баксанское ущелье.
До 11:00 — сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города). Схема проезда в г. Минеральные Воды.
Отправляемся в Приэльбрусье, по пути с удовольствием заедем на термальные источники «Гедуко»! Здесь, под открытым небом, находятся бассейны с горячей водой. Купаться в них можно даже зимой:))
Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус.
После посещения бассейнов, отправляемся в Баксанское ущелье (время в пути 2,5-3 часа). К вечеру приедем в поселок Терскол и поселимся в уютной гостинице.

День 2-4. Горнолыжный курорт Эльбрус

Наша гостиница расположена в поселке Терскол, между горами Чегет и Эльбрус. Каждое утро, около 08:30-09:00 мы будем ездить на автобусе на одну из этих гор, расстояние — всего 3-4 км.
Несомненно, самая любимая гора туристов в этих местах — это Эльбрус!
Великолепный снежный исполин, высота которого достигает 5642 м.
Канатные дороги плавно поднимают туристов на станцию Кругозор, Мир и Гара-Баши. В итоге, мы поднимемся на 3850 м! Отсюда открывается прекрасная панорама на Главный Кавказский хребет, горы Грузии и знакомые нам вершины Уллу-Тау и Безенги.
Для новичков самая комфортная зона катания — это трассы, которые начинаются со станций Мир и Гара-Баши. А для опытных лыжников и бордеров доступна вся гора! Покатавшись полдня, соберемся все вместе в кафе и поделимся впечатлениями. А затем вновь продолжим катание. Катание на горе продолжается до 16:00-16:30, затем на автобусе возвращаемся в гостиницу.

День 5. Треккинг в ущелье Терскол

Кроме катания, в Приэльбрусье можно с удовольствием погулять пешком по ущельям, увидеть замерзшие водопады, покататься на лошадях, снегоходах и даже взять в аренду снегоступы и походить по самому свежему снегу!
Чтобы сделать наш отдых еще более насыщенным, сегодня отправимся на одну из самых популярных зимних прогулок — в ущелье реки Терскол.
Тропа по ущелью идет по хвойному лесу и плавно поднимается вверх, вдоль реки Терскол. На нашем пути порой возникают живописные, деревянные мостики через речку. Чуть выше по ущелью расположен эффектный деревянный дом, который хозяин построил своими руками! Здесь можно будет покататься на качельке.
Идем дальше! Снежный покров в этом ущелье обычно весьма велик. Инструктор идет первым и протаптывает тропинку. Вскоре увидим, как в конце ущелья красуется изумрудный ледник Терскол. А если обернуться назад – прямо перед нами Главный Кавказский хребет и грандиозный ледник «Семерка».

День 6. Гора Чегет

Чтобы разнообразить наше катание, в один из дней отправимся на гору Чегет. Здесь более сложные трассы, доступные только опытным лыжникам. Но новичками тоже стоит подняться на гору Чегет! Зачем? Отсюда открывается потрясающий вид на гору Эльбрус!
Находясь на Чегете, можно сделать новые снимки гор Главного хребта, ведь он теперь стал еще ближе к нам! Во всей красе рядом сверкает ледник Семерка, радуют глаз Когутаи и Накра-тау.

День 7. Катание на горе Эльбрус

Продолжаем кататься на любимой горе Эльбрус!
Собираясь в горы, обязательно берите с собой яркие куртки и штаны. На фоне синего неба и ослепительно белого снега, в них получаются отличные фото! Если у Вас имеются забавные костюмы зверушек — тигры, панды, дракона или енота — непременно берите их в поездку! Вам ведь нужны классные фото?
Покатавшись полдня на горе, по традиции все вместе соберемся в кафе на обед. Поели и поехали дальше! К вечеру уставшие и довольные вновь возвращаемся в гостиницу.

День 8. Сувенирный рынок

Сегодня будет время неспеша погулять по сувенирному рынку, купить магнитики, горный чай или кружку с надписью «Эльбрус». А еще можно будет приобрести местные вкусняшки: перетертую облепиху или барбарис. Очень вкусно эти сиропы добавлять в чай.
В 12:00 выселение из гостиницы. Переезд на микроавтобусе из Приэльбрусья в г. Минеральные Воды (3-3,5 часа).
15:00-16:00 — прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.

Проживание

п. Терскол, гостиница «Седьмой регион». Двух-, трехместные номера стандарт, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi. В гостинице имеется сауна, прачечная, бильярдная, настольный теннис (данные услуги предоставляются за дополнительную плату). Кухни для туристов нет.

Питание

Двухразовое питание: завтрак (день 2-8) и ужин (день 1-7) в кафе (меню комплексное, не индивидуальное!).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту г. Минеральные Воды — пос. Терскол — г. Минеральные Воды
  • Проживание
  • Двухразовое питание
  • Входные билеты в Нац. парк Приэльбрусье
  • Инструктаж по катанию на горных лыжах
  • Сопровождение группы гидом
Что не входит
  • Дневной абонемент для катания на канатных дорогах Эльбрус и Чегет.
  • Горнолыжная страховка
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: 29 января — 05 февраля 2022
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Район путешествия: РФ, Карабардино-Балкарская Республика, Приэльбрусье, пос. Терскол.
  • Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:00 МСК.
  • Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 16:00 МСК.
  • Часовой пояс: московское время.
  • Денежная единица: российский рубль.
  • Общая информация по маршруту.
  • Тип отдыха: горнолыжный тур.
  • Проживание: гостиница.
  • Питание двухразовое: завтрак, ужин.
  • Маршрут проходит на высоте: 2100-3800 м.
  • Ограничение по возрасту: без ограничений.
  • Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): постоянно. Связи Теле 2 нет.
  • Инфраструктура. В поселке Терскол есть продуктовые магазины, кафе, сувенирные рынки, банкомат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод

👥ГрупповыеГорыЭльбрус🗽Достопримечательности🧳Экскурсионные туры

Еще несколько похожих предложений в Минеральных Водах

На джипах по Северному Кавказу
5 дней
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
Angelina
Нет отзывов
На джипах по Северному Кавказу
Раскрыть тайны Железногорска и Пятигорска, проехать по Осетии, покорить Эльбрус
27 мая
2 июня
8 июня
39 900 за 1 человека
Тайный места и красоты городов - Горы, водопады и кухня Кавказа
9 часов
Индивидуальная
Карен
Нет отзывов
Тайный места и красоты городов - Горы, водопады и кухня Кавказа
Дорогие друзья многим из Вас очень понравилась моя экскурсия «Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за один день»
11 500 за 1-6 чел.
Гастрономическое приключение по Кавказу: пикники в горах и авторская кухня в глэмпинге
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Людмила
Нет отзывов
Гастрономическое приключение по Кавказу: пикники в горах и авторская кухня в глэмпинге
Попробовать настоящий кавказский шашлык и научиться разбираться в сортах вина на винодельне
1 июля
24 авг
50 000 за 1 человека
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
8 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Карен
5
17 отзывов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Приглашаю вас в путешествие по Кавминводам! Всего за день мы с вами побываем на пяти главных курортах КМВ
10 500 за 1-5 чел.
Выходные на Северном Кавказе: горы, кони, города
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Angelina
Нет отзывов
Выходные на Северном Кавказе: горы, кони, города
Прокатиться верхом, научиться готовить хычины и подняться на Эльбрус
24 мая
27 мая
30 мая
39 500 за 1 человека
На внедорожниках по авторскому маршруту Пятигорск - Домбай - Приэльбрусье - Чегем
2 дня
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
Людмила
Нет отзывов
На внедорожниках по авторскому маршруту Пятигорск - Домбай - Приэльбрусье - Чегем
Подняться по самой высокогорной канатной дороге Европы и увидеть НЛО
14 июня
15 июля
31 авг
33 000 за 1 человека
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и Чегемское ущелье
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Алий
Нет отзывов
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и Чегемское ущелье
Покататься на канатных дорогах в горах и насладиться видами снежных вершин
26 мая
2 июня
9 июня
25 000 за 1 человека
Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Людмила
Нет отзывов
Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
Отправиться в путешествие по знаковым местам одного из главных туристических центров Кавказа
22 мая
23 мая
24 мая
17 500 за 1-4 чел.
Путешествие к Эльбрусу - седому великану Кавказа
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Вадим
5
2 отзыва
Путешествие к Эльбрусу - седому великану Кавказа
Подняться к заснеженным вершинам, увидеть озеро Гижгит и полюбить самобытную Кабардино-Балкарию
1 июня
4 июня
6 июня
от 10 500 за 1-2 чел.
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Александр
Нет отзывов
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
26 июня
14 июля
5 авг
38 000 за 1 человека
Три самых больших курорта Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Алий
Нет отзывов
Три самых больших курорта Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
26 мая
2 июня
9 июня
20 000 за 1 человека
Большое путешествие по Домбаю
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Карен
Нет отзывов
Большое путешествие по Домбаю
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
21 мая
23 мая
24 мая
12 000 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Минеральных Водах
ХОРОШО
🧭
ТАМ