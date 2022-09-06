Возможно участие с детьми от 7 лет.
Маршрут не имеет категории сложности. Допускаются участники без боязни высоты (2000-3000 метров над уровнем моря).
Передвигаться будем на арендованном комфортабельном микроавтобусе Mercedes. Стоит быть готовым к горным дорогам с серпантинами. Советуем взять с собой средство от укачивания.
В труднопроходимые ущелья будет заброска на УАЗ или другом подходящем транспорте повышенной проходимости.
Территория Карачаево-Черкесии находится в пограничной зоне. Без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан и граждан стран СНГ необходимо оформление пограничного пропуска с подачей документов за 45 дней.
В случае плохой погоды или иных обстоятельств маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены.