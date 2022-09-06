На комфортном автобусе мы проедем по живописным республикам и краям, посещая увлекательные экскурсии и совершая лёгкие треккинги. Вы услышите много интересных легенд, попробуете аппетитную традиционную кухню и прикоснётесь к истории этих мест. Вас ждёт невероятный закат на плато Бермамыт, полёт на канатке к склону Эльбруса и вершину горы Мусса-Ачитара. Ущелья, шумные водопады, озёра и вечные ледники — Кавказ раскроет перед вами шкатулку с несметными сокровищами!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Маршрут не имеет категории сложности. Допускаются участники без боязни высоты (2000-3000 метров над уровнем моря).

Передвигаться будем на арендованном комфортабельном микроавтобусе Mercedes. Стоит быть готовым к горным дорогам с серпантинами. Советуем взять с собой средство от укачивания.

В труднопроходимые ущелья будет заброска на УАЗ или другом подходящем транспорте повышенной проходимости.

Территория Карачаево-Черкесии находится в пограничной зоне. Без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан и граждан стран СНГ необходимо оформление пограничного пропуска с подачей документов за 45 дней.

В случае плохой погоды или иных обстоятельств маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены.