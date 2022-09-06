Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор

Побывать в Приэльбрусье, Архызе, Домбае и Адыгее и подняться на несколько вершин

На комфортном автобусе мы проедем по живописным республикам и краям, посещая увлекательные экскурсии и совершая лёгкие треккинги.

Вы услышите много интересных легенд, попробуете аппетитную традиционную кухню и прикоснётесь к истории этих мест.

Вас ждёт невероятный закат на плато Бермамыт, полёт на канатке к склону Эльбруса и вершину горы Мусса-Ачитара.

Ущелья, шумные водопады, озёра и вечные ледники — Кавказ раскроет перед вами шкатулку с несметными сокровищами!
Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
Ближайшие даты:
2
окт
16
окт
30
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Маршрут не имеет категории сложности. Допускаются участники без боязни высоты (2000-3000 метров над уровнем моря).
Передвигаться будем на арендованном комфортабельном микроавтобусе Mercedes. Стоит быть готовым к горным дорогам с серпантинами. Советуем взять с собой средство от укачивания.
В труднопроходимые ущелья будет заброска на УАЗ или другом подходящем транспорте повышенной проходимости.

Территория Карачаево-Черкесии находится в пограничной зоне. Без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан и граждан стран СНГ необходимо оформление пограничного пропуска с подачей документов за 45 дней.

В случае плохой погоды или иных обстоятельств маршрут и порядок экскурсий могут быть изменены.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту Минеральных Вод (MRV) в 12:00 и на ж. - д. вокзале в 11:30. Вас встретят водитель и гид у вокзала или выхода из аэропорта
Завершение: Майкоп, 14:00-15:00. Если вы планируете продолжить отдых на море, то можно добраться до Сочи на скоростной электричке «Майкоп - Сочи» с отправлением в 07:00 на следующий день после окончания тура. Время в пути - 5 часов. В этом случае вам необходимо самостоятельно забронировать гостиницу в Майкопе и приобрести билет на электричку. Также мы можем отвезти вас из Майкопа в Минеральные Воды на следующий день после окончания тура (время в пути - около 5 часов) . Но надо быть готовым к тому, что выезд будет ранний - в 04:00. При необходимости мы поможем вам забронировать гостиницу (проживание оплачивается дополнительно)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Минеральных Вод

🚌На автобусе🧒Можно с детьми🥾Треккинг и походы🍀Природа и пейзажи🧳Многодневные туры6-дневные турыГоры

Похожие туры в Минеральных Водах

Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и Чегемское ущелье
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и Чегемское ущелье
Покататься на канатных дорогах в горах и насладиться видами снежных вершин
Аэропорт Минеральные Воды
6 сен
13 сен
20 сен
27 сен
25 000 за 1 человека
Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
3 дня
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
Двухдневная экскурсия в Домбай и регион КМВ из Пятигорска
г. Пятигорск
26 авг
2 сен
9 сен
16 сен
от 11 350 за 1 человека
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Аэропорт Минеральные Воды
23 авг
30 авг
13 сен
20 сен
20 000 за 1 человека
Озера, горы и заповедные места Архыза и Домбая
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 20 чел.
Организатор экскурсии Люсинэ
Люсинэ
Нет отзывов
Озера, горы и заповедные места Архыза и Домбая
Подняться по канатной дороге и походить по живописным горным тропам
Краснодар, 6:00, можно присоединиться в Минеральны...
31 авг
14 сен
28 сен
12 окт
1890017 010 за 1 человека
Зимний Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
3 дня
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Зимний Домбай и регион КМВ. Тур на выходные
Двухдневная зимняя экскурсия в Домбай и регион КМВ из Пятигорска
г. Пятигорск
4 ноя
11 ноя
18 ноя
25 ноя
от 11 350 за 1 человека
Кавказская Швейцария. Экскурсионный тур в Домбай
4 дня
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Кавказская Швейцария. Экскурсионный тур в Домбай
Домбай называют «Кавказской Швейцарией» за уникальную природу
13 янв
20 янв
27 янв
3 фев
15 990 за 1 человека
МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга
10 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
МЕГАтур Архыз и Домбай. 10 дней треккинга
Домбай покоряет туристов с первого взгляда своими ледниками
г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:00
28 авг
52 500 за 1 человека
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
7 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Восход
Восход
Нет отзывов
Горнолыжный тур в Архыз и Домбай 7 дней
в этом туре мы посетим сразу два горнолыжных курорта Западного Кавказа - Домбай и Архыз. Какой же из них лучше
г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт)
34 000 за 1 человека
Рождество в Домбае
5 дней
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Рождество в Домбае
В нашем рождественском туре по Домбаю вас ждем активный отдых, горы и свобода
5 янв
от 29 500 за 1 человека
Новогодняя сказка в Домбае
5 дней
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Новогодняя сказка в Домбае
В нашем новогоднем туре по Домбаю вас ждем активный отдых, горы и свобода
30 дек
29 500 за 1 человека
Детское Приэльбрусье
10 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 23 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
Нет отзывов
Детское Приэльбрусье
Семейный выезд в Приэльбрусье для активных детей и родителей. Мы проведем 10 насыщенных дней у подножья горы Эльбрус
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
15 июля
29 июля
49 700 за 1 человека
Треккинг тур в Архыз
6 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
2 отзыва
Треккинг тур в Архыз
Очень интересный, красивый и несложный активный тур в легендарном месте - горном раю Архыз
г. Минеральные Воды
39 900 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Минеральных Водах. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Минеральных Водах
ХОРОШО
🧭
ТАМ