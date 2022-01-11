Отдых в Приэльбрусье на Новый Год предполагает размещение в теплой, уютной гостинице и ежедневный треккинг налегке, без рюкзаков по самым интересным достопримечательностям этих мест. В новогодние туры очень часто ездят туристы с детьми, ведь семейные туры на Новый Год в Приэльбрусье – это прекрасный подарок к празднику и лучший способ приобщить детей к активному туризму!
До 11:30 сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).
Термальные источники «Гедуко».
Новогодний тур в Приэльбрусье начинаем с приятного купания в термальных источниках.
В комплексе «Гедуко» оборудованы бассейны на открытом воздухе, где можно искупаться в целебной, термальной воде.
Температура воды достигает 50С и выходит на поверхность с глубины около 4000 метров.
Вода очень богата калием, кальцием, натрием и бромом.
Она не только очищает организм человека, но и снимает стресс, омолаживает и дарит заряд энергии!
Так приятно понежиться в горячем бассейне, когда за окном зима и падает новогодний снег.
Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус.
Переезд в Баксанское ущелье Приэльбрусья (2,5-3 часа), поселение в гостинице.
Активная часть прохождения по маршруту: 2 км.
Ущелье Адыл-Су по праву считается одним из самых живописных мест в Приэльбрусье!
Его украшает изумрудная река Адыл-Су, в русле которой бьют многочисленные минеральные источники, обогащенные железом.
На склонах ущелья раскинулся сосновый лес, а вдоль дороги краснеют кусты с местной ягодой – красным барбарисом.
Чем дальше идем, тем живописнее становится вокруг: впереди встают остроконечные вершины ущелья Ирик-Чат, радуют глаз своей белизной снежно-ледовые склоны гор.
Несомненно, украшением этой долины является ледник Кашкаташ.
Его длина 6,1 км, а ширина колеблется от 250 до 1065 м!
Мы посмотрим на Кашкаташ снизу, из долины.
В солнечный день ледник потрясающе искрится и сверкает.
Активная часть прохождения по маршруту: 14,8 км, перепад высот 1780-2280 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
Пешеходная экотропа соединяет горы Чегет и Эльбрус и является началом нашей очередной, зимней экскурсии по новогоднему Приэльбрусью.
Тропа идет по потрясающему сосновому лесу, который чуть позже сменяется березовыми рощами.
Тропинка без набора высоты, как вы и любите.
Легко, красиво, рядом речка и видны снежные отроги Эльбруса.
Чуть меньше часа ходьбы – и мы придем на большую поляну Чегет.
Именно отсюда начинается канатная дорога, которая поднимет нас на высоту 3100 м.
Экскурсия на Эльбрус и Чегет зимой – это лучший способ увидеть с высоты всю красоту новогоднего Приэльбрусья!
С горы Чегет открываются потрясающие виды на вершины Кавказского хребта, знаменитый ледник «Семерочка», а сам Эльбрус будет как на ладони.
Затем нас ждет новогодний, сувенирный рынок: шерстяные шали, магнитики, чаи, варенье, свитера, календари… Все, что вашей душе угодно!
Также сегодня у вас будет свободное время, чтобы покататься на горе Чегет на санках, ватрушках, лыжах или сноуборде.
Активная часть новогоднего тура: 4 км пешком, перепад высот на канатке 2170-3045 м.
Продолжительность маршрута 6-7 часов.
Продолжая наш тур в Приэльбрусье зимой, идем гулять в ущелье реки Терскол.
Под ногами лесная тропа, на протяжении всего ущелья бежит речка, а на склонах гор раскинулся великолепный сосновый лес.
Если зимой выпадает много снега, то во второй части ущелья тропинки заметает.
В этом случае инструктор протаптывает тропу и вся группа идет за ним след в след.
Приэльбрусье на Новый Год бесконечно красиво наряжает свои ущелья: впереди встают остроконечные вершины, радуют глаз своей белизной снежные склоны, а лапы елей склоняются к земле от пушистого снега.
В конце ущелья красуется ледник Терскол, длина которого 7 км!
Он плавно сползает с отрога Эльбруса.
В солнечный день ледник потрясающе искрится и сверкает!
Ледником любуемся снизу, из долины.
А стоит обернуться назад – на горизонте сразу же будут видны вершины Главного Кавказского Хребта.
В этом живописном месте устроим обед, после чего отправимся в обратный путь.
Активная часть тура: 8,6 км, перепад высот 2160-2570 м, продолжительность маршрута 6 часов.
В новогоднем туре 28.12.2021 г. – 02.01.2022 г. группа с инструктором идет праздновать Новый год в кафе.
С утра идем к подножию Эльбруса!
По тропинке спускаемся в каньон Азау, сложенный из разноцветных базальтов.
Рядом бежит река, а вокруг, сколько хватает глаз, снег.
Вдоль реки идем к водопаду.
Зимой водопад Азау выглядит как огромный, 80-метровый ледяной сталагмит!
Большая часть водопада всегда замерзает, но внутри ледяного панциря все еще бежит вода.
Далее отправляемся на сам Эльбрус, у подножия которого кипит жизнь на сувенирном рынке.
Без посещения рынка невозможно представить себе отдых на Эльбрусе зимой.
Цены здесь на любой кошелек!
Канатные дороги быстро поднимут нас на высоту 3840 м, в самое-самое поднебесье.
Одной из самых сложных вершин Приэльбрусья по праву считается Ушба.
У альпинистов есть любимая история о том, как грузинский князь Дадешкелиани в 1903 г. подарил Ушбу альпинистке Ченчи фон Фиккер за покорение этой вершины.
Сваны очень обиделись на князя за то, что отдал гору чужестранке.
На что князь, ответил: «Гора как стояла, так и стоит, а женщине приятно».
Во второй половине дня – свободное время.
Вы сможете погулять по сувенирному рынку, посетить уютные кафе Приэльбрусья или же взять напрокат лыжи/сноуборды и с удовольствием покататься!
Отдых на Эльбрусе зимой – это не только экскурсии по горам, но и радость от горнолыжного катания.
Активная часть новогоднего тура: путь к горе Эльбрус и обратно – 7,6 км пешком, перепад высот 2180-2380 м; подъем по канатной дороге - перепад высот 2380-3850 м. Продолжительность маршрута 6-7 часов.
По комфортной тропе отправляемся на Поляну нарзанов.
Нарзан – это вода слабой минерализации, которая содержит полезные микроэлементы.
В новогоднем туре очень приятно гулять в Приэльбрусье, ведь леса здесь – словно настоящая, зимняя сказка.
Вокруг нас роскошные пихты и ели, укрытые снегом, огромные сугробы и рядом бежит река Баксан.
В солнечную погоду она имеет удивительный, изумрудный цвет.
В реке видны огромные камни, которые зимой украшают снежные шапки или наплески льда.
Поляна нарзанов по праву считается одним из чудес Приэльбрусья.
На огромной, лесной поляне прямо из-под земли бьют несколько источников нарзана.
Один из них невероятно мощный, даже зимой он бьет с полной силой!
Берите с собой пустые бутылочки, наберем целебного нарзана!
Активная часть новогоднего тура: 12,6 км пешком, перепад высот – 2180-1960-2180 м, длительность треккинга – 4-5 часов.
Выселение из гостиницы, переезд в г. Минеральные Воды.
16:00 –17:00 Прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал), отъезд домой.
Обратные билеты следует приобретать на транспорт, который отправляется из г. Минеральные Воды после 18:00.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут новогоднего тура в Приэльбрусье может быть изменен.
Тур предусматривает проживание в гостинице двух-, трехместных номерах стандарт в Терсколе, гостиница «Седьмой регион» или гостиница такого же класса.Стоимость тура в зависимости от даты заезда, руб.:
|Дата
|Стоимость
|
Доплата за 1-нометное
размещение
|28 декабря 2021 г. - 02 января 2022 г.
|39 900
|13 000
|03 - 08 января 2022 г.
|44 400
|16 300
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Район путешествия: Российская Федерация, Кабардино-Балкария, Приэльбрусье.
Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:30 МСК.
Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 17:00 МСК.
Где можно переночевать в городе Минеральных Водах: гостиница «Теплый стан», «АртХолл Отель» или арендованная квартира на сайте «Авито».
Часовой пояс: московское время.
Денежная единица: российский рубль.
Общая информация по маршруту.
Тип отдыха: проживание в гостинице, треккинг по ущельям налегке.
Проживание: гостиница.
Питание: трехразовое.
Протяженность маршрута: 49,6 км. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу.
Ограничение по возрасту: от 6 до 60 лет.
Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): постоянно. Связи Теле 2 нет.
Инфраструктура. В 5 минутах ходьбы от гостиницы есть небольшие магазины, кафе и аптека.
Детская скидка – 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.
Литературная скидка – 5%.
Вокруг нас всегда есть литературные гении, которые с удовольствием возьмутся за перо (или клавиатуру) и напишут фотоотчет в картинках, как они провели отпуск! А мы с удовольствием опубликуем его в разделе «Отзывы».
Видео скидка – 5%.
Умеете делать интересные и динамичные ролики? Смонтируйте красивый ролик после похода продолжительностью 5-7 минут – получите скидку! Скидка обсуждается с менеджером до начала тура, для примера турист предоставляет свои видеоролики.
Находчивая скидка – 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более – каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!