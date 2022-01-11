Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур

Каждую зиму сюда приходит самая настоящая, русская зима. В Приэльбрусье выпадает много снега, который новогодней шалью

5
3 отзыва
Каждую зиму сюда приходит самая настоящая, русская зима. В Приэльбрусье выпадает много снега, который новогодней шалью украшает пихты и ели в ущельях.
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур
Ближайшие даты:
03
янв

Что вас ожидает 🤩

Термальный комплекс
Термальный комплекс
Искупаемся в термальных источниках в целебной, термальной воде
Горнолыжный курорт
Горнолыжный курорт
У нас будет свободное время, чтобы покататься на санках, ватрушках, лыжах или сноуборде
Головокружительные высоты
Головокружительные высоты
Поднимемся на канатных дорогах на горы Эльбрус и Чегет
Замерзшие водопады
Замерзшие водопады
Увидим удивительные по своей красоте и мощи водопады Терскол и Азау
Великолепные пейзажи
Великолепные пейзажи
По снежным тропинкам пройдем в ущелья, над которыми возвышаются горы Главного Кавказского хребта

Описание

Отдых в Приэльбрусье на Новый Год предполагает размещение в теплой, уютной гостинице и ежедневный треккинг налегке, без рюкзаков по самым интересным достопримечательностям этих мест.  В новогодние туры очень часто ездят туристы с детьми, ведь семейные туры на Новый Год в Приэльбрусье – это прекрасный подарок к празднику и лучший способ приобщить детей к активному туризму!

Программа тура по дням

1 день
Встреча, термальные источники

До 11:30 сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).

Термальные источники «Гедуко».

Новогодний тур в Приэльбрусье начинаем с приятного купания в термальных источниках.

В комплексе «Гедуко» оборудованы бассейны на открытом воздухе, где можно искупаться в целебной, термальной воде.

Температура воды достигает 50С и выходит на поверхность с глубины около 4000 метров.

Вода очень богата калием, кальцием, натрием и бромом.

Она не только очищает организм человека, но и снимает стресс, омолаживает и дарит заряд энергии!

Так приятно понежиться в горячем бассейне, когда за окном зима и падает новогодний снег.

Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус.

Переезд в Баксанское ущелье Приэльбрусья (2,5-3 часа), поселение в гостинице.

Активная часть прохождения по маршруту: 2 км.

Встреча, термальные источникиВстреча, термальные источникиВстреча, термальные источники
2 день
Ущелье Адыл-Су, ледник Кашкаташ

Ущелье Адыл-Су по праву считается одним из самых живописных мест в Приэльбрусье!

Его украшает изумрудная река Адыл-Су, в русле которой бьют многочисленные минеральные источники, обогащенные железом.

На склонах ущелья раскинулся сосновый лес, а вдоль дороги краснеют кусты с местной ягодой – красным барбарисом.

Чем дальше идем, тем живописнее становится вокруг: впереди встают остроконечные вершины ущелья Ирик-Чат, радуют глаз своей белизной снежно-ледовые склоны гор.

Несомненно, украшением этой долины является ледник Кашкаташ. 

Его длина 6,1 км, а ширина колеблется от 250 до 1065 м!

Мы посмотрим на Кашкаташ снизу, из долины.

В солнечный день ледник потрясающе искрится и сверкает.

Активная часть прохождения по маршруту: 14,8 км, перепад высот 1780-2280 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

Ущелье Адыл-Су, ледник КашкаташУщелье Адыл-Су, ледник КашкаташУщелье Адыл-Су, ледник КашкаташУщелье Адыл-Су, ледник Кашкаташ
3 день
Экотропа Эльбрус-Чегет, канатная дорога на гору Чегет

Пешеходная экотропа соединяет горы Чегет и Эльбрус и является началом нашей очередной, зимней экскурсии по новогоднему Приэльбрусью.

Тропа идет по потрясающему сосновому лесу, который чуть позже сменяется березовыми рощами.

Тропинка без набора высоты, как вы и любите.

Легко, красиво, рядом речка и видны снежные отроги Эльбруса.

Чуть меньше часа ходьбы – и мы придем на большую поляну Чегет.

Именно отсюда начинается канатная дорога, которая поднимет нас на высоту 3100 м. 

Экскурсия на Эльбрус и Чегет зимой – это лучший способ увидеть с высоты всю красоту новогоднего Приэльбрусья!

С горы Чегет открываются потрясающие виды на вершины Кавказского хребта, знаменитый ледник «Семерочка», а сам Эльбрус будет как на ладони.

Затем нас ждет новогодний, сувенирный рынок: шерстяные шали, магнитики, чаи, варенье, свитера, календари… Все, что вашей душе угодно!

Также сегодня у вас будет свободное время, чтобы покататься на горе Чегет на санках, ватрушках, лыжах или сноуборде.

Активная часть новогоднего тура: 4 км пешком, перепад высот на канатке 2170-3045 м.
Продолжительность маршрута 6-7 часов.

Экотропа Эльбрус-Чегет, канатная дорога на гору ЧегетЭкотропа Эльбрус-Чегет, канатная дорога на гору ЧегетЭкотропа Эльбрус-Чегет, канатная дорога на гору ЧегетЭкотропа Эльбрус-Чегет, канатная дорога на гору ЧегетЭкотропа Эльбрус-Чегет, канатная дорога на гору Чегет
4 день
Приэльбрусье, ущелье Терскол, ледник и водопад Терскол

Продолжая наш тур в Приэльбрусье зимой, идем гулять в ущелье реки Терскол. 

Под ногами лесная тропа, на протяжении всего ущелья бежит речка, а на склонах гор раскинулся великолепный сосновый лес.

Если зимой выпадает много снега, то во второй части ущелья тропинки заметает.

В этом случае инструктор протаптывает тропу и вся группа идет за ним след в след.

Приэльбрусье на Новый Год бесконечно красиво наряжает свои ущелья: впереди встают остроконечные вершины, радуют глаз своей белизной снежные склоны, а лапы елей склоняются к земле от пушистого снега.

В конце ущелья красуется ледник Терскол, длина которого 7 км!

Он плавно сползает с отрога Эльбруса.

В солнечный день ледник потрясающе искрится и сверкает!

Ледником любуемся снизу, из долины.

А стоит обернуться назад – на горизонте сразу же будут видны вершины Главного Кавказского Хребта.

В этом живописном месте устроим обед, после чего отправимся в обратный путь.

Активная часть тура: 8,6 км, перепад высот 2160-2570 м, продолжительность маршрута 6 часов.

В новогоднем туре 28.12.2021 г. – 02.01.2022 г. группа с инструктором идет праздновать Новый год в кафе.

Приэльбрусье, ущелье Терскол, ледник и водопад ТерсколПриэльбрусье, ущелье Терскол, ледник и водопад ТерсколПриэльбрусье, ущелье Терскол, ледник и водопад ТерсколПриэльбрусье, ущелье Терскол, ледник и водопад ТерсколПриэльбрусье, ущелье Терскол, ледник и водопад Терскол
5 день
Ледяной водопад Азау, канатная дорога на Эльбрус

С утра идем к подножию Эльбруса! 

По тропинке спускаемся в каньон Азау, сложенный из разноцветных базальтов.

Рядом бежит река, а вокруг, сколько хватает глаз, снег.

Вдоль реки идем к водопаду.

Зимой водопад Азау выглядит как огромный, 80-метровый ледяной сталагмит! 

Большая часть водопада всегда замерзает, но внутри ледяного панциря все еще бежит вода.

Далее отправляемся на сам Эльбрус, у подножия которого кипит жизнь на сувенирном рынке. 

Без посещения рынка невозможно представить себе отдых на Эльбрусе зимой.

Цены здесь на любой кошелек!

Канатные дороги быстро поднимут нас на высоту 3840 м, в самое-самое поднебесье.

Одной из самых сложных вершин Приэльбрусья по праву считается Ушба.

У альпинистов есть любимая история о том, как грузинский князь Дадешкелиани в 1903 г. подарил Ушбу альпинистке Ченчи фон Фиккер за покорение этой вершины. 

Сваны очень обиделись на князя за то, что отдал гору чужестранке. 

На что князь, ответил: «Гора как стояла, так и стоит, а женщине приятно». 

Во второй половине дня – свободное время.

Вы сможете погулять по сувенирному рынку, посетить уютные кафе Приэльбрусья или же взять напрокат лыжи/сноуборды и с удовольствием покататься!

Отдых на Эльбрусе зимой – это не только экскурсии по горам, но и радость от горнолыжного катания.

Активная часть новогоднего тура: путь к горе Эльбрус и обратно – 7,6 км пешком, перепад высот 2180-2380 м; подъем по канатной дороге - перепад высот 2380-3850 м. Продолжительность маршрута 6-7 часов.

Ледяной водопад Азау, канатная дорога на ЭльбрусЛедяной водопад Азау, канатная дорога на ЭльбрусЛедяной водопад Азау, канатная дорога на ЭльбрусЛедяной водопад Азау, канатная дорога на ЭльбрусЛедяной водопад Азау, канатная дорога на Эльбрус
6 день
Экотропа на Поляну нарзанов, отъезд

По комфортной тропе отправляемся на Поляну нарзанов. 

Нарзан – это вода слабой минерализации, которая содержит полезные микроэлементы.

В новогоднем туре очень приятно гулять в Приэльбрусье, ведь леса здесь – словно настоящая, зимняя сказка.

Вокруг нас роскошные пихты и ели, укрытые снегом, огромные сугробы и рядом бежит река Баксан.

В солнечную погоду она имеет удивительный, изумрудный цвет.

В реке видны огромные камни, которые зимой украшают снежные шапки или наплески льда.

Поляна нарзанов по праву считается одним из чудес Приэльбрусья.

На огромной, лесной поляне прямо из-под земли бьют несколько источников нарзана.

Один из них невероятно мощный, даже зимой он бьет с полной силой!

Берите с собой пустые бутылочки, наберем целебного нарзана!

Активная часть новогоднего тура: 12,6 км пешком, перепад высот – 2180-1960-2180 м, длительность треккинга – 4-5 часов.

Выселение из гостиницы, переезд в г. Минеральные Воды.

16:00  17:00 Прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал), отъезд домой.

Обратные билеты следует приобретать на транспорт, который отправляется из г. Минеральные Воды после 18:00.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут новогоднего тура в Приэльбрусье может быть изменен.

Экотропа на Поляну нарзанов, отъездЭкотропа на Поляну нарзанов, отъездЭкотропа на Поляну нарзанов, отъездЭкотропа на Поляну нарзанов, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице двух-, трехместных номерах стандарт в Терсколе, гостиница «Седьмой регион» или гостиница такого же класса.

Стоимость тура в зависимости от даты заезда, руб.:
Дата Стоимость

Доплата за 1-нометное

размещение
28 декабря 2021 г. - 02 января 2022 г. 39 900  13 000
03 - 08 января 2022 г.  44 400 16 300

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание: п. Терскол, гостиница «Седьмой регион» или гостиница такого же класса. Двух-, трехместные номера стандарт
  • Трехразовое питание. Готовые завтраки (день 2-6) и ужины (день 1-5) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!), обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Групповая аптечка
  • Входные билеты в Нацпарк Приэльбрусье, на термальные источники
  • Билеты на канатную дорогу Эльбрус
  • Билеты на канатную дорогу Чегет
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обед во время трансфера в 1-й день. Стоимость обеда в кафе: 300-400 руб.)
  • При необходимости доплата за одноместное размещение в номере гостиницы. Стоимость указана за весь период отдыха: тур с 28.12 – 02.01 – 13 000 руб. тур 03 – 08.01 –16 300 руб.
  • Тур с 28.12 – 02.01 – 13 000 руб.
  • Тур 03 – 08.01 –16 300 руб.
  • Новогодний ужин в туре 28.12 – 02.01 – 2 500 руб. в кафе
  • Страховка (не обязательно)
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Зимняя куртка с капюшоном (обязательно!). Температура воздуха днем: -5… -12С
  • Флиска
  • Шапка, перчатки
  • Ходовые брюки
  • Футболка
  • Нижнее белье
  • Колготки, носки
  • Фонарики (гамаши, гетры, бахиллы)
  • Теплая, непромокаемая обувь для ходьбы. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу
  • Трекинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени
  • Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки
  • Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь обязательно
  • При необходимости, клуб предоставляет трекинговые палки в прокат
  • Подпопник
  • Купальник, полотенце
  • Шлепки
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка
  • Фотоаппарат / видеокамера
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва)
  • Расческа
  • Очки солнцезащитные ОБЯЗАТЕЛЬНО
  • В ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза
  • Снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из-за которого затруднительно смотреть
  • Нитка, иголка
  • Рюкзачок для прогулок (15-20 литров)
  • Туалетная бумага
  • Фонарик
  • Термос ОБЯЗАТЕЛЬНО (объем 0,75 – 1 л на человека). В термосе каждый турист берет чай на прогулку
  • Кружка, ложка
  • Сушилки для обуви. На прогулках мы ходим по снежным тропинкам, к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
  • Индивидуальная аптечка
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Сведения о месте отдыха

Район путешествия: Российская Федерация, Кабардино-Балкария, Приэльбрусье.
Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:30 МСК.
Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 17:00 МСК.
Где можно переночевать в городе Минеральных Водах: гостиница «Теплый стан», «АртХолл Отель» или арендованная квартира на сайте «Авито».
Часовой пояс: московское время.
Денежная единица: российский рубль.

Общая информация по маршруту.
Тип отдыха: проживание в гостинице, треккинг по ущельям налегке.
Проживание: гостиница.
Питание: трехразовое.
Протяженность маршрута: 49,6 км. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу.
Ограничение по возрасту: от 6 до 60 лет.
Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): постоянно. Связи Теле 2 нет.
Инфраструктура. В 5 минутах ходьбы от гостиницы есть небольшие магазины, кафе и аптека.

Предусмотрены ли скидки в туре?

Детская скидка – 20%.
Скидка для детей, которые участвуют в туре в сопровождении взрослых.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре от 7 до 14 лет включительно.

Литературная скидка – 5%.
Вокруг нас всегда есть литературные гении, которые с удовольствием возьмутся за перо (или клавиатуру) и напишут фотоотчет в картинках, как они провели отпуск! А мы с удовольствием опубликуем его в разделе «Отзывы».

Видео скидка – 5%.
Умеете делать интересные и динамичные ролики? Смонтируйте красивый ролик после похода продолжительностью 5-7 минут получите скидку! Скидка обсуждается с менеджером до начала тура, для примера турист предоставляет свои видеоролики.

Находчивая скидка – 5%.
Если вы собрали компанию из четырех туристов и более – каждому положена скидка 5%. Мы же обещали, что будем делать скидки нашим находчивым туристам! Так что находите компанию – и получайте скидки!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
11 янв 2022
Благодарю, все понравилось!
Н
9 янв 2022
Никогда раньше не представляла, что в канун Нового года можно так расслабиться и отдыхать на полную катушку, наполняясь праздничным настроением, новыми впечатлениями и положительными эмоциями!!! Спасибо организаторам, что всю предновогоднюю суету взяли на себя и позволили нашей семье просто отдыхать, просто праздновать и ждать новогодних чудес!!! Все сложилось максимально удачно и по составу группы и по программе, и даже по погоде!!! Огромное спасибо всем!!!
Л
19 июня 2022
Заказывала через Большую Страну (не в первый раз). Везде хорошее сопровождение, не оставляют наедине с вопросами, если они возникают, вся необходимая информация предоставляется

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