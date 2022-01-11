Каждую зиму сюда приходит самая настоящая, русская зима. В Приэльбрусье выпадает много снега, который новогодней шалью украшает пихты и ели в ущельях.

По снежным тропинкам пройдем в ущелья, над которыми возвышаются горы Главного Кавказского хребта

Увидим удивительные по своей красоте и мощи водопады Терскол и Азау

Поднимемся на канатных дорогах на горы Эльбрус и Чегет

У нас будет свободное время, чтобы покататься на санках, ватрушках, лыжах или сноуборде

Искупаемся в термальных источниках в целебной, термальной воде

Отдых в Приэльбрусье на Новый Год предполагает размещение в теплой, уютной гостинице и ежедневный треккинг налегке, без рюкзаков по самым интересным достопримечательностям этих мест. В новогодние туры очень часто ездят туристы с детьми, ведь семейные туры на Новый Год в Приэльбрусье – это прекрасный подарок к празднику и лучший способ приобщить детей к активному туризму!

Программа тура по дням

1 день Встреча, термальные источники

До 11:30 сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города). Термальные источники «Гедуко». Новогодний тур в Приэльбрусье начинаем с приятного купания в термальных источниках. В комплексе «Гедуко» оборудованы бассейны на открытом воздухе, где можно искупаться в целебной, термальной воде. Температура воды достигает 50С и выходит на поверхность с глубины около 4000 метров. Вода очень богата калием, кальцием, натрием и бромом. Она не только очищает организм человека, но и снимает стресс, омолаживает и дарит заряд энергии! Так приятно понежиться в горячем бассейне, когда за окном зима и падает новогодний снег. Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус. Переезд в Баксанское ущелье Приэльбрусья (2,5-3 часа), поселение в гостинице. Активная часть прохождения по маршруту: 2 км.

2 день Ущелье Адыл-Су, ледник Кашкаташ

Ущелье Адыл-Су по праву считается одним из самых живописных мест в Приэльбрусье! Его украшает изумрудная река Адыл-Су, в русле которой бьют многочисленные минеральные источники, обогащенные железом. На склонах ущелья раскинулся сосновый лес, а вдоль дороги краснеют кусты с местной ягодой – красным барбарисом. Чем дальше идем, тем живописнее становится вокруг: впереди встают остроконечные вершины ущелья Ирик-Чат, радуют глаз своей белизной снежно-ледовые склоны гор. Несомненно, украшением этой долины является ледник Кашкаташ. Его длина 6,1 км, а ширина колеблется от 250 до 1065 м! Мы посмотрим на Кашкаташ снизу, из долины. В солнечный день ледник потрясающе искрится и сверкает. Активная часть прохождения по маршруту: 14,8 км, перепад высот 1780-2280 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

3 день Экотропа Эльбрус-Чегет, канатная дорога на гору Чегет

Пешеходная экотропа соединяет горы Чегет и Эльбрус и является началом нашей очередной, зимней экскурсии по новогоднему Приэльбрусью. Тропа идет по потрясающему сосновому лесу, который чуть позже сменяется березовыми рощами. Тропинка без набора высоты, как вы и любите. Легко, красиво, рядом речка и видны снежные отроги Эльбруса. Чуть меньше часа ходьбы – и мы придем на большую поляну Чегет. Именно отсюда начинается канатная дорога, которая поднимет нас на высоту 3100 м. Экскурсия на Эльбрус и Чегет зимой – это лучший способ увидеть с высоты всю красоту новогоднего Приэльбрусья! С горы Чегет открываются потрясающие виды на вершины Кавказского хребта, знаменитый ледник «Семерочка», а сам Эльбрус будет как на ладони. Затем нас ждет новогодний, сувенирный рынок: шерстяные шали, магнитики, чаи, варенье, свитера, календари… Все, что вашей душе угодно! Также сегодня у вас будет свободное время, чтобы покататься на горе Чегет на санках, ватрушках, лыжах или сноуборде. Активная часть новогоднего тура: 4 км пешком, перепад высот на канатке 2170-3045 м.

Продолжительность маршрута 6-7 часов.

4 день Приэльбрусье, ущелье Терскол, ледник и водопад Терскол

Продолжая наш тур в Приэльбрусье зимой, идем гулять в ущелье реки Терскол. Под ногами лесная тропа, на протяжении всего ущелья бежит речка, а на склонах гор раскинулся великолепный сосновый лес. Если зимой выпадает много снега, то во второй части ущелья тропинки заметает. В этом случае инструктор протаптывает тропу и вся группа идет за ним след в след. Приэльбрусье на Новый Год бесконечно красиво наряжает свои ущелья: впереди встают остроконечные вершины, радуют глаз своей белизной снежные склоны, а лапы елей склоняются к земле от пушистого снега. В конце ущелья красуется ледник Терскол, длина которого 7 км! Он плавно сползает с отрога Эльбруса. В солнечный день ледник потрясающе искрится и сверкает! Ледником любуемся снизу, из долины. А стоит обернуться назад – на горизонте сразу же будут видны вершины Главного Кавказского Хребта. В этом живописном месте устроим обед, после чего отправимся в обратный путь. Активная часть тура: 8,6 км, перепад высот 2160-2570 м, продолжительность маршрута 6 часов. В новогоднем туре 28.12.2021 г. – 02.01.2022 г. группа с инструктором идет праздновать Новый год в кафе.

5 день Ледяной водопад Азау, канатная дорога на Эльбрус

С утра идем к подножию Эльбруса! По тропинке спускаемся в каньон Азау, сложенный из разноцветных базальтов. Рядом бежит река, а вокруг, сколько хватает глаз, снег. Вдоль реки идем к водопаду. Зимой водопад Азау выглядит как огромный, 80-метровый ледяной сталагмит! Большая часть водопада всегда замерзает, но внутри ледяного панциря все еще бежит вода. Далее отправляемся на сам Эльбрус, у подножия которого кипит жизнь на сувенирном рынке. Без посещения рынка невозможно представить себе отдых на Эльбрусе зимой. Цены здесь на любой кошелек! Канатные дороги быстро поднимут нас на высоту 3840 м, в самое-самое поднебесье. Одной из самых сложных вершин Приэльбрусья по праву считается Ушба. У альпинистов есть любимая история о том, как грузинский князь Дадешкелиани в 1903 г. подарил Ушбу альпинистке Ченчи фон Фиккер за покорение этой вершины. Сваны очень обиделись на князя за то, что отдал гору чужестранке. На что князь, ответил: «Гора как стояла, так и стоит, а женщине приятно». Во второй половине дня – свободное время. Вы сможете погулять по сувенирному рынку, посетить уютные кафе Приэльбрусья или же взять напрокат лыжи/сноуборды и с удовольствием покататься! Отдых на Эльбрусе зимой – это не только экскурсии по горам, но и радость от горнолыжного катания. Активная часть новогоднего тура: путь к горе Эльбрус и обратно – 7,6 км пешком, перепад высот 2180-2380 м; подъем по канатной дороге - перепад высот 2380-3850 м. Продолжительность маршрута 6-7 часов.

6 день Экотропа на Поляну нарзанов, отъезд