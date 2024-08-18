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наша поездка была незабываемой. Комфортабельный автомобиль, увлекательные беседы по дороге, остановки в красивых местах по пути в Териберку. Прогулка в парке, Батарейский водопад, пляж драконьих яиц, кладбище кораблей, хаски, олени и конечно же киты, всё было потрясающим! Владимир очень интересно рассказывал про Кольский полуостров, его историю, природу, мы узнали много нового и познавательного. Обедали в ресторане "Северное сияние" - оочень вкусно! Надеюсь ещё приехать!