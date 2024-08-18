Водные для детей – экскурсии в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные для детей» в Мурманске, цены от 12 400 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
В Териберку - на встречу с китами
На катере
25 отзывов
11 часов
Водная прогулка
Встреча с китами в Териберке: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Териберки, встретьте китов и косаток, насладитесь величием Баренцева моря
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:30
9 сен в 08:30
10 сен в 08:30
12 400 за человека
В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
На катере
На микроавтобусе
10 часов
Водная прогулка
В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
Побывать в легендарном посёлке, увидеть его живописные уголки и поплыть на поиск китов в мини-группе
Начало: На пл. Пять углов
14 900 за человека
Морская рыбалка - из Мурманска
На катере
10 часов
Водная прогулка
Морская рыбалка - из Мурманска
Отправиться на охоту за самым вкусным ресурсом Баренцева моря
21 сен в 08:30
23 сен в 08:00
от 55 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    18 августа 2024
    В Териберку - на встречу с китами
    Это уже в вторая поездка в Териберку с командой «Нойда-Тур» и уже второй раз я удивляюсь красотами Мурманской области и Териберки.
  • К
    Казаковцева
    10 августа 2024
    В Териберку - на встречу с китами
    Видели 2 кита- мать и дитя! Это - потрясающее зрелище! Восторг от встречи с такими гигантами! Александр провел нас через
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    все озера, мы купались, наслаждались видами! Обратно прошли через гору- очень мало кто туда поднимается- это стоит сделать! Очень довольны экскурсией и Александром! Рекомендую!

    Видели 2 кита- мать и дитя! Это - потрясающее зрелище! Восторг от встречи с такими гигантами!Видели 2 кита- мать и дитя! Это - потрясающее зрелище! Восторг от встречи с такими гигантами!
  • Ю
    Юлия
    8 августа 2024
    В Териберку - на встречу с китами
    Отличная экскурсия! Рекомендую! Красота Севера, тундра, Баренцево море завораживают! Несмотря на небольшие трудности, Мила и гид Владимир сделали всё, чтобы
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    наша поездка была незабываемой. Комфортабельный автомобиль, увлекательные беседы по дороге, остановки в красивых местах по пути в Териберку. Прогулка в парке, Батарейский водопад, пляж драконьих яиц, кладбище кораблей, хаски, олени и конечно же киты, всё было потрясающим! Владимир очень интересно рассказывал про Кольский полуостров, его историю, природу, мы узнали много нового и познавательного. Обедали в ресторане "Северное сияние" - оочень вкусно! Надеюсь ещё приехать!

    Отличная экскурсия! Рекомендую! Красота Севера, тундра, Баренцево море завораживают! Несмотря на небольшие трудности, Мила и гидОтличная экскурсия! Рекомендую! Красота Севера, тундра, Баренцево море завораживают! Несмотря на небольшие трудности, Мила и гидОтличная экскурсия! Рекомендую! Красота Севера, тундра, Баренцево море завораживают! Несмотря на небольшие трудности, Мила и гидОтличная экскурсия! Рекомендую! Красота Севера, тундра, Баренцево море завораживают! Несмотря на небольшие трудности, Мила и гидОтличная экскурсия! Рекомендую! Красота Севера, тундра, Баренцево море завораживают! Несмотря на небольшие трудности, Мила и гидОтличная экскурсия! Рекомендую! Красота Севера, тундра, Баренцево море завораживают! Несмотря на небольшие трудности, Мила и гид

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Водные для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В Териберку - на встречу с китами
  2. В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
  3. Морская рыбалка - из Мурманска
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Мыс Абрам
  4. Ледокол Ленин
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Долина Славы
  10. Водопад на реке Лавна
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в сентябре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Водные для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 12 400 до 55 000. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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