11 часов
Водная прогулка
Встреча с китами в Териберке: экскурсия из Мурманска
Исследуйте дикую природу Териберки, встретьте китов и косаток, насладитесь величием Баренцева моря
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 08:30
9 сен в 08:30
10 сен в 08:30
12 400₽ за человека
10 часов
Водная прогулка
В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
Побывать в легендарном посёлке, увидеть его живописные уголки и поплыть на поиск китов в мини-группе
Начало: На пл. Пять углов
14 900₽ за человека
10 часов
Водная прогулка
Морская рыбалка - из Мурманска
Отправиться на охоту за самым вкусным ресурсом Баренцева моря
21 сен в 08:30
23 сен в 08:00
от 55 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей18 августа 2024Это уже в вторая поездка в Териберку с командой «Нойда-Тур» и уже второй раз я удивляюсь красотами Мурманской области и Териберки.
- ККазаковцева10 августа 2024Видели 2 кита- мать и дитя! Это - потрясающее зрелище! Восторг от встречи с такими гигантами! Александр провел нас через
- ЮЮлия8 августа 2024Отличная экскурсия! Рекомендую! Красота Севера, тундра, Баренцево море завораживают! Несмотря на небольшие трудности, Мила и гид Владимир сделали всё, чтобы
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Водные для детей»
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