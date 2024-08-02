Круизы однодневные – экскурсии в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы однодневные» в Мурманске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
На катере
11 отзывов
2 часа
Водная прогулка
В тренде
По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
Увидеть береговую линию Мурманска и интересные объекты с воды
Начало: В Первомайском районе Мурманска
Завтра в 14:00
12 авг в 18:30
4 000 за человека
В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
На катере
На микроавтобусе
10 часов
Водная прогулка
В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
Побывать в легендарном посёлке, увидеть его живописные уголки и поплыть на поиск китов в мини-группе
Начало: На пл. Пять углов
14 900 за человека
Морская рыбалка - из Мурманска
На катере
10 часов
Водная прогулка
Морская рыбалка - из Мурманска
Отправиться на охоту за самым вкусным ресурсом Баренцева моря
23 авг в 08:00
27 авг в 08:00
от 55 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Камилла
    2 августа 2024
    По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
    Очень понравилась прогулка и организаторы, отличный катер!
  • И
    Ирина
    30 июля 2024
    По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
    Прекрасная прогулка с мурманским колоритом! Не ожидала, что так понравится! В день прогулки очень похолодало (было +13), дул сильный ветер, так
    читать дальше

    что думали, что вообще не выйдем. Водитель такси, кот. вез меня в яхт-клуб, вообще не знал о наличии в городе такого места. Действительно, яхт-клуб находится далеко от центра, на другой стороне залива. Одним словом, я побаивалась предстоящего мероприятия. Но когда вышли в залив, сразу поняла, что прогулка великолепная! Скорость, ветер в лицо, крики чаек, величественные корабли, мурманские сопки! Александр и Павел - инициаторы этой прогулки: Александр рассказывал, Павел был у руля. Ощущения передавать сложно, надо испытать самому. Что я всячески всем рекомендую! Ребятам и туристам удачи и интересных путешествий!

    Прекрасная прогулка с мурманским колоритом! Не ожидала, что так понравится!Прекрасная прогулка с мурманским колоритом! Не ожидала, что так понравится!
  • И
    Илья
    14 июля 2024
    По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
    Отлично прошлись по заливу. Теперь хочется также, но уже до Териберки.
    Отлично прошлись по заливу. Теперь хочется также, но уже до Териберки

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Круизы однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
  2. В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
  3. Морская рыбалка - из Мурманска
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Кольский мост
  7. Морской вокзал
  8. Памятник Ждущей
  9. Долина Славы
  10. Водопад на реке Лавна
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в августе 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 55 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Мурманске на 2024 год по теме «Круизы однодневные», 11 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам