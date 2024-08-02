2 часа
Водная прогулка
В трендеПо Кольскому заливу - на катере и в мини-группе
Увидеть береговую линию Мурманска и интересные объекты с воды
Начало: В Первомайском районе Мурманска
Завтра в 14:00
12 авг в 18:30
4 000₽ за человека
10 часов
Водная прогулка
В Териберку, к исполинам Северного Ледовитого океана (всё включено)
Побывать в легендарном посёлке, увидеть его живописные уголки и поплыть на поиск китов в мини-группе
Начало: На пл. Пять углов
14 900₽ за человека
10 часов
Водная прогулка
Морская рыбалка - из Мурманска
Отправиться на охоту за самым вкусным ресурсом Баренцева моря
23 авг в 08:00
27 авг в 08:00
от 55 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККамилла2 августа 2024Очень понравилась прогулка и организаторы, отличный катер!
- ИИрина30 июля 2024Прекрасная прогулка с мурманским колоритом! Не ожидала, что так понравится! В день прогулки очень похолодало (было +13), дул сильный ветер, так
- ИИлья14 июля 2024Отлично прошлись по заливу. Теперь хочется также, но уже до Териберки.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Круизы однодневные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в августе 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 55 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Мурманске на 2024 год по теме «Круизы однодневные», 11 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь