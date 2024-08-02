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что думали, что вообще не выйдем. Водитель такси, кот. вез меня в яхт-клуб, вообще не знал о наличии в городе такого места. Действительно, яхт-клуб находится далеко от центра, на другой стороне залива. Одним словом, я побаивалась предстоящего мероприятия. Но когда вышли в залив, сразу поняла, что прогулка великолепная! Скорость, ветер в лицо, крики чаек, величественные корабли, мурманские сопки! Александр и Павел - инициаторы этой прогулки: Александр рассказывал, Павел был у руля. Ощущения передавать сложно, надо испытать самому. Что я всячески всем рекомендую! Ребятам и туристам удачи и интересных путешествий!