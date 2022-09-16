Православные храмы Новосибирска

Посетить главные святыни города и узнать о них интересные факты на авто-пешеходной экскурсии

Приглашаю вместе осмотреть четыре православных храма Новосибирска! Каждый из них имеет свои легенды, историю и архитектурные особенности — я обязательно ими поделюсь.

Вы услышите, что находилось сто лет назад в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, как в городе появился первый храм в неовизантийском стиле и как потомки отблагодарили его создателя.
Православные храмы Новосибирска
Православные храмы Новосибирска
Православные храмы Новосибирска
Православные храмы Новосибирска
Православные храмы Новосибирска
Православные храмы Новосибирска
Ближайшие даты:
16
сен
8
окт
9
окт
11
окт
12
окт
13
окт
15
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Три старинных храма

В правобережной части города мы посетим Вознесенский кафедральный собор, храм Александра Невского и деревянную церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Все они были построены в дореволюционное время, на переломе исторических эпох. Вы узнаете, кому они обязаны своим появлением и как менялась их роль в жизни города. А также расшифруете архитектурные особенности фасада и внутреннего убранства храмов.

Левобережье и Троице-Владимирский собор

На автомобиле мы отправимся в Левобережье, чтобы зайти в современный Троице-Владимирский собор. Возведенный совсем недавно, он стал самым крупным храмом Новосибирска. Я расскажу, кто участвовал в его создании и как к нему отнеслись местные жители. А еще рядом с собором разбит уютный Троицкий сквер, в котором мы обязательно прогуляемся.

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у храма Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Новосибирска

😎Индивидуальные🏛История и архитектура🙏РелигиозныеСобор Александра Невского🗽Популярные местаВознесенский кафедральный соборСоборы и храмы⛪️Монастыри, церкви, храмы

Похожие туры в Новосибирске

Православные храмы Новосибирска
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 2 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
Нет отзывов
Православные храмы Новосибирска
Приглашаю вас на автомобильно-пешеходную экскурсию с посещением четырёх главных православных храмов Новосибирска
По договоренности
5 500 за всё до 2 чел.
Главные храмы Новосибирска
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Olga
Olga
Нет отзывов
Главные храмы Новосибирска
Увидеть православные и католические соборы, мечеть и синагогу и узнать о роли религии в жизни города
Завтра
18 сен
19 сен
20 сен
3 700 за всё до 3 чел.
Пешеходная экскурсия «Три эпохи Ново-Николаевска - Новосибирска»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Экскурсия-нск. рф
Экскурсия-нск. рф
Нет отзывов
Пешеходная экскурсия «Три эпохи Ново-Николаевска - Новосибирска»
Пешеходная экскурсия для тех, кто хочет оценить ритм и динамику города Новосибирск
По договоренности
3 250 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия на автомобиле «Новосибирск: Город на Транссибе»
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 28 чел.
Организатор экскурсии Экскурсия-нск. рф
Экскурсия-нск. рф
Нет отзывов
Обзорная экскурсия на автомобиле «Новосибирск: Город на Транссибе»
Обзорная экскурсия по Новосибирску, на которой вы увидите все основные достопримечательности центра города
Красный проспект, 25
от 7 900 за всё до 2 чел.
Экскурсия по главному некрополю Новосибирска
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Авторские
Авторские
Нет отзывов
Экскурсия по главному некрополю Новосибирска
Заельцовское кладбище - главный некрополь Новосибирска
Заельцовское кладбище, южный вход
3 000 за 1 человека
Пешеходная экскурсия «Ново-Николаевск - Новосибирск. Тихий центр»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Экскурсия-нск. рф
Экскурсия-нск. рф
Нет отзывов
Пешеходная экскурсия «Ново-Николаевск - Новосибирск. Тихий центр»
Пешеходная экскурсия для ценителей истории, мы побываем в самом сердце Новосибирска
По договоренности
3 250 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру Новосибирска
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
5
1 отзыв
Обзорная экскурсия по историческому центру Новосибирска
В рамках экскурсии вы познакомитесь с Новосибирском, его историей и как следует изучите центр города
Ст. метро «Площадь Ленина»
4 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия в поселок Новосибирской ГЭС
3 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
Нет отзывов
Экскурсия в поселок Новосибирской ГЭС
Новосибирск - город богатый на научные прорывы
Ст. метро Студенческая
4 000 за всё до 10 чел.
Православные места близ Новосибирска
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Авторские
Авторские
Нет отзывов
Православные места близ Новосибирска
Новосибирск не может похвастаться древними храмами и мозаиками
По договорённости
от 10 000 за всё до 2 чел.
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
4.2
13 отзывов
Очень популярно сейчас
Влюбиться в Новосибирск за 2 часа
Познакомиться с главными достопримечательностями центра города на авто-пешеходной экскурсии
в районе Центрального и Железнодорожного района
Сегодня
Завтра
17 сен
18 сен
6 000 за всё до 3 чел.
Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску
3 часа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
до 30 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
Нет отзывов
Обзорная фото-экскурсия по Новосибирску
Если вы приехали в Новосибирск впервые
Площадь Ленина
4 000 за всё до 30 чел.
Открывая Новосибирск
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
21 отзыв
Открывая Новосибирск
Главная площадь, театральный квартал и другие интересные места города на душевной экскурсии
вокзал Новосибирск-Главный
Сегодня
Завтра
18 сен
21 сен
1 950 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Новосибирске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Новосибирске
ХОРОШО
🧭
ТАМ