Приглашаю вместе осмотреть четыре православных храма Новосибирска! Каждый из них имеет свои легенды, историю и архитектурные особенности — я обязательно ими поделюсь. Вы услышите, что находилось сто лет назад в церкви Покрова Пресвятой Богородицы, как в городе появился первый храм в неовизантийском стиле и как потомки отблагодарили его создателя.

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Описание

Что вас ожидает

Три старинных храма

В правобережной части города мы посетим Вознесенский кафедральный собор, храм Александра Невского и деревянную церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Все они были построены в дореволюционное время, на переломе исторических эпох. Вы узнаете, кому они обязаны своим появлением и как менялась их роль в жизни города. А также расшифруете архитектурные особенности фасада и внутреннего убранства храмов.

Левобережье и Троице-Владимирский собор

На автомобиле мы отправимся в Левобережье, чтобы зайти в современный Троице-Владимирский собор. Возведенный совсем недавно, он стал самым крупным храмом Новосибирска. Я расскажу, кто участвовал в его создании и как к нему отнеслись местные жители. А еще рядом с собором разбит уютный Троицкий сквер, в котором мы обязательно прогуляемся.

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость.