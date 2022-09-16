В правобережной части города мы посетим Вознесенский кафедральный собор, храм Александра Невского и деревянную церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Все они были построены в дореволюционное время, на переломе исторических эпох. Вы узнаете, кому они обязаны своим появлением и как менялась их роль в жизни города. А также расшифруете архитектурные особенности фасада и внутреннего убранства храмов.
На автомобиле мы отправимся в Левобережье, чтобы зайти в современный Троице-Владимирский собор. Возведенный совсем недавно, он стал самым крупным храмом Новосибирска. Я расскажу, кто участвовал в его создании и как к нему отнеслись местные жители. А еще рядом с собором разбит уютный Троицкий сквер, в котором мы обязательно прогуляемся.
Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость.