Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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От Перми до Красной Слудки на теплоходе

Вдохновиться природными пейзажами Прикамья, услышать легенды края и посетить старинное село

Ольга
Ольга – представитель из Перми
В путешествии по главной реке Пермского края вы оцените панорамы наших таежных лесов, узнаете о былинном герое, древних народах и торговых путях.

А в селе Красная Слудка пройдете по местам съемок советской киноклассики, осмотрите нарядную Вознесенскую церковь ⛪ и сможете искупаться в живописной Каме.
Задать вопросОбычно отвечает за 11 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 16 500 ₽ за экскурсию

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От Перми до Красной Слудки на теплоходе
От Перми до Красной Слудки на теплоходе

Что вас ожидает

Легенды Камы
По пути я расскажу легенду о могучем богатыре Каме, спасшем людей от потопа, и не менее могучей реке — его «тезке». Возможно, вы удивитесь, что согласно гидрологическим признакам Волга — приток Камы, а не наоборот! Также поговорим о жителях, населявших побережье реки в далекие времена, и об истории 📖 торговых путей из Перми Великой в европейскую и азиатскую части России.

Истории Красной Слудки
Вы познакомитесь со старинным селом, основанным в чусовских низовьях. Осмотрите его главную святыню — Вознесенскую церковь ⛪ 19 века — и узнаете об инициаторах ее возведения, князе Голицыне и княгине Бутеро-Родали. Кроме того, вы увидите места, где снимались эпизоды прославленного советского фильма «Волга-Волга» и дом, где во время съёмок жила Любовь Орлова. А после экскурсии 🧭 по деревне у вас будет время, чтобы искупаться в водах Камы, после чего отправимся в обратный путь до Перми.

«Эх, Кама, Кама, Камушка,
Крутые берега,
Спасибо тебе, мамушка,
Сердешная река».
В. Каменский

Организационные детали

  • По желанию участников я могу расширить программу с увеличением продолжительности экскурсии
  • Также на теплоходе можно организовать обед
Начало и место завершения
🚩 на причале КамГэс
От Перми до Красной Слудки на теплоходе
От Перми до Красной Слудки на теплоходе
От Перми до Красной Слудки на теплоходе
От Перми до Красной Слудки на теплоходе
От Перми до Красной Слудки на теплоходе
От Перми до Красной Слудки на теплоходе
От Перми до Красной Слудки на теплоходе
От Перми до Красной Слудки на теплоходе
От Перми до Красной Слудки на теплоходе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Добрый день, дорогие путешественники! Наша команда гидов много лет проводит классические и необычные экскурсии по Перми и Пермскому краю. С радостью покажем все удивительные места нашего живописного региона и расскажем о них самое интересное!
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Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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