Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Легенды Камы

По пути я расскажу легенду о могучем богатыре Каме, спасшем людей от потопа, и не менее могучей реке — его «тезке». Возможно, вы удивитесь, что согласно гидрологическим признакам Волга — приток Камы, а не наоборот! Также поговорим о жителях, населявших побережье реки в далекие времена, и об истории 📖 торговых путей из Перми Великой в европейскую и азиатскую части России.

Истории Красной Слудки

Вы познакомитесь со старинным селом, основанным в чусовских низовьях. Осмотрите его главную святыню — Вознесенскую церковь ⛪ 19 века — и узнаете об инициаторах ее возведения, князе Голицыне и княгине Бутеро-Родали. Кроме того, вы увидите места, где снимались эпизоды прославленного советского фильма «Волга-Волга» и дом, где во время съёмок жила Любовь Орлова. А после экскурсии 🧭 по деревне у вас будет время, чтобы искупаться в водах Камы, после чего отправимся в обратный путь до Перми.

«Эх, Кама, Кама, Камушка,

Крутые берега,

Спасибо тебе, мамушка,

Сердешная река».

В. Каменский

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