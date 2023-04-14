Индивидуальная экскурсия на производство роботов в Перми
Ближайшие даты:
7
апр
апр
8
апр
апр
9
апр
апр
10
апр
апр
11
апр
апр
12
апр
апр
13
апр
апр
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
«Роботы. Пермский период» — первая в России экскурсия на производство человекоподобных роботов в компанию Promobot!
Экскурсия на Промобот — это возможность для гостей города, школ, различных кружков, посетителей выставок познакомиться с робототехнической компанией №1 в России!
Вы пройдет маршрут по производству и сборке сервисных роботов Promobot, а также пообщаетесь, а желающие могут и станцевать с роботом.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Экскурсия на производство роботов
- Место начала и завершения?
- Пермь, шоссе Космонавтов, 111 корпус 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Перми
Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Похожие туры из Перми
Индивидуальная
Ирина
О Перми - с интересом и любовью
Получить объемное впечатление о городе, познакомиться с его историей и послушать пермские легенды
Комсомольский проспект, д. 27, у памятника «Пермяк...
14 апр
16 апр
17 апр
18 апр
2 200₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
Александр
Усьвинские столбы и Каменный город за 1 день
Полюбоваться фантастической природой Пермского края и узнать интересные факты
Место проживания в г. Перми
19 апр
26 апр
28 апр
29 апр
12 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Дина
2 в 1: Каменный город и Шумихинские скалы
Полюбоваться тайгой, горными реками, причудливыми скалами и раскрыть Пермский край изнутри
по договоренности
18 апр
19 апр
20 апр
21 апр
12 300₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии