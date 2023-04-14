Роботы. Пермский период

Индивидуальная экскурсия на производство роботов в Перми

Описание
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Роботы. Пермский период
Роботы. Пермский период
Роботы. Пермский период
Роботы. Пермский период
Роботы. Пермский период
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

«Роботы. Пермский период» — первая в России экскурсия на производство человекоподобных роботов в компанию Promobot!
Экскурсия на Промобот — это возможность для гостей города, школ, различных кружков, посетителей выставок познакомиться с робототехнической компанией №1 в России!
Вы пройдет маршрут по производству и сборке сервисных роботов Promobot, а также пообщаетесь, а желающие могут и станцевать с роботом.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Экскурсия на производство роботов
Место начала и завершения?
Пермь, шоссе Космонавтов, 111 корпус 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми

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