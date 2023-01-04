Логично, что фильм «Сердце пармы» снят именно в Предгорьях Урала — хотя и в 200 км от реальных мест, где разворачивались события книги. Мы отправимся в окрестности города Губаха и поселка Усьва, которые стали натурными декорациями древнего княжества. Вы увидите киношную столицу Перми Великой, поплутаете по городу чуди белоглазой, где Асыка совершал обряды вогулов, узнаете место, где разгоралась масштабная битва пермяков с московитами. В наш маршрут войдут красивейшие уголки края:
По пути мы, конечно, поговорим о романе А. Иванова и его экранизации. Но я обязательно посвящу вас и в историю мест, которые мы посетим: так вы лучше ощутите их энергетику и многослойное прошлое. Поговорим об уникальном «сплаве» православия и язычества на Урале, о горнозаводской цивилизации, об освоении пермских земель в 15 веке и Перми Великой. А еще затронем тему традиций и быта коренных народов Прикамья.