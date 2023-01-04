«Сердце пармы»: экскурсия по местам съемок фильма

Открыть кинематографичные уголки Пермского края и услышать историю освоения Урала

Фильм «Сердце пармы» триумфально отметился в российском кинопрокате 2022 года: приглашаю вас исследовать Предгорья Урала, где были сняты самые красивые сцены киноленты.

Мы окажемся в киношной столице Перми Великой, увидим капища и места казней вогулов, поле брани пермяков и московитов. А по пути поговорим об освоении Урала в 15 веке и коренных народах Прикамья.
«Сердце пармы»: экскурсия по местам съемок фильма
«Сердце пармы»: экскурсия по местам съемок фильма
«Сердце пармы»: экскурсия по местам съемок фильма
«Сердце пармы»: экскурсия по местам съемок фильма
«Сердце пармы»: экскурсия по местам съемок фильма
«Сердце пармы»: экскурсия по местам съемок фильма
«Сердце пармы»: экскурсия по местам съемок фильма
«Сердце пармы»: экскурсия по местам съемок фильма
«Сердце пармы»: экскурсия по местам съемок фильма
«Сердце пармы»: экскурсия по местам съемок фильма
«Сердце пармы»: экскурсия по местам съемок фильма
«Сердце пармы»: экскурсия по местам съемок фильма
«Сердце пармы»: экскурсия по местам съемок фильма
«Сердце пармы»: экскурсия по местам съемок фильма
«Сердце пармы»: экскурсия по местам съемок фильма
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Описание

Что вас ожидает

Как в кино: «Сердце пармы» в предгорьях Урала

Логично, что фильм «Сердце пармы» снят именно в Предгорьях Урала — хотя и в 200 км от реальных мест, где разворачивались события книги. Мы отправимся в окрестности города Губаха и поселка Усьва, которые стали натурными декорациями древнего княжества. Вы увидите киношную столицу Перми Великой, поплутаете по городу чуди белоглазой, где Асыка совершал обряды вогулов, узнаете место, где разгоралась масштабная битва пермяков с московитами. В наш маршрут войдут красивейшие уголки края:

  • Ландшафтный памятник «Каменный город» в поселке Усьва: здесь снимали кадры с вогульским капищем;
  • Берег реки Косьва, где еще сохранились декорации Чердынского кремля и церкви столицы Перми Великой;
  • Гора Крестовая — уникальный природный памятник, который венчают каменные останцы, созданные выветриванием. Место съемки казни вогулов и впечатляющая видовая точка.
  • Подвесной мост над рекой Косьва — самый высокий в регионе. Полюбуемся скалами Ладейными и узнаем локации из сцен с татарскими селениями.

Природные красоты — в контексте истории

По пути мы, конечно, поговорим о романе А. Иванова и его экранизации. Но я обязательно посвящу вас и в историю мест, которые мы посетим: так вы лучше ощутите их энергетику и многослойное прошлое. Поговорим об уникальном «сплаве» православия и язычества на Урале, о горнозаводской цивилизации, об освоении пермских земель в 15 веке и Перми Великой. А еще затронем тему традиций и быта коренных народов Прикамья.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на автомобиле Kia Cerato (или аналог классом выше), есть один бустер для ребенка. Транспорт включен в стоимость экскурсии.
  • Дополнительно по желанию оплачивается обед в кафе
  • Экскурсия доступна для путешественников любого возраста и подготовки. Предполагаются небольшие пешие прогулки, но максимальная дистанция на одной локации — около 2 км.
  • Не забудьте про удобную обувь и одежду для прогулок на свежем воздухе

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Перми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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