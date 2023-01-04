Фильм «Сердце пармы» триумфально отметился в российском кинопрокате 2022 года: приглашаю вас исследовать Предгорья Урала, где были сняты самые красивые сцены киноленты. Мы окажемся в киношной столице Перми Великой, увидим капища и места казней вогулов, поле брани пермяков и московитов. А по пути поговорим об освоении Урала в 15 веке и коренных народах Прикамья.

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Описание

Что вас ожидает

Как в кино: «Сердце пармы» в предгорьях Урала

Логично, что фильм «Сердце пармы» снят именно в Предгорьях Урала — хотя и в 200 км от реальных мест, где разворачивались события книги. Мы отправимся в окрестности города Губаха и поселка Усьва, которые стали натурными декорациями древнего княжества. Вы увидите киношную столицу Перми Великой, поплутаете по городу чуди белоглазой, где Асыка совершал обряды вогулов, узнаете место, где разгоралась масштабная битва пермяков с московитами. В наш маршрут войдут красивейшие уголки края:

Ландшафтный памятник «Каменный город» в поселке Усьва: здесь снимали кадры с вогульским капищем;

в поселке Усьва: здесь снимали кадры с вогульским капищем; Берег реки Косьва , где еще сохранились декорации Чердынского кремля и церкви столицы Перми Великой;

, где еще сохранились декорации Чердынского кремля и церкви столицы Перми Великой; Гора Крестовая — уникальный природный памятник, который венчают каменные останцы, созданные выветриванием. Место съемки казни вогулов и впечатляющая видовая точка.

— уникальный природный памятник, который венчают каменные останцы, созданные выветриванием. Место съемки казни вогулов и впечатляющая видовая точка. Подвесной мост над рекой Косьва — самый высокий в регионе. Полюбуемся скалами Ладейными и узнаем локации из сцен с татарскими селениями.

Природные красоты — в контексте истории

По пути мы, конечно, поговорим о романе А. Иванова и его экранизации. Но я обязательно посвящу вас и в историю мест, которые мы посетим: так вы лучше ощутите их энергетику и многослойное прошлое. Поговорим об уникальном «сплаве» православия и язычества на Урале, о горнозаводской цивилизации, об освоении пермских земель в 15 веке и Перми Великой. А еще затронем тему традиций и быта коренных народов Прикамья.

Организационные детали