Чертов стул и мистика Севера

Аномальная зона, легенды и чарующие виды Онежского озера - добро пожаловать в магическую Карелию

Наша земля сказочно живописна — а там, где сказки, обязательно должна быть магия. И она здесь есть! Многие местные скалы, озера и леса пропитаны духом древних ритуалов и мифов.

Геологические памятники в этом отношении особенно интересны, поэтому я приглашаю вас отправиться в знаковое урочище, где вы услышите предания коренных народов и узнаете, какие практики они совершали в таких местах, как Чертов стул.
Чертов стул и мистика Севера
Чертов стул и мистика Севера
Чертов стул и мистика Севера
Чертов стул и мистика Севера
Чертов стул и мистика Севера
Чертов стул и мистика Севера
Ближайшие даты:
29
окт
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5
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Загадки Древней Карелии

Коренные народы северного края — карелы, вепсы, саамы — известны многовековыми магическими традициями. В наследие потомкам они оставили множество загадок в виде лабиринтов, каменных пирамид, сейдов и других тайных знаков. Скалистое урочище Чертов стул — как раз одно из таких мест силы. На экскурсии я расскажу, какие легенды о нем слагали, кто такая чудь белоглазая и кому поклонялись северные племена. Вместе мы прогуляемся по одному из самых ярких мест побережья Онеги, полюбуемся незабываемыми видами и завершим прогулку чаепитием с ржаными калитками — гастрономической визитной карточкой нашего края.

Организационные детали

  • Трансфер (на такси или моей машине) и чаепитие с калитками включены в стоимость экскурсии
  • Я могу провести экскурсию для группы больше 4 человек — для этого понадобиться организовать трансфер на другом автомобиле, детали обсуждаются в переписке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡Выездные🏞Карелия🍀Природа и пейзажиМифы и легенды

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