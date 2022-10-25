Коренные народы северного края — карелы, вепсы, саамы — известны многовековыми магическими традициями. В наследие потомкам они оставили множество загадок в виде лабиринтов, каменных пирамид, сейдов и других тайных знаков. Скалистое урочище Чертов стул — как раз одно из таких мест силы. На экскурсии я расскажу, какие легенды о нем слагали, кто такая чудь белоглазая и кому поклонялись северные племена. Вместе мы прогуляемся по одному из самых ярких мест побережья Онеги, полюбуемся незабываемыми видами и завершим прогулку чаепитием с ржаными калитками — гастрономической визитной карточкой нашего края.