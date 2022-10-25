Анна — ваш гид в Петрозаводске

Меня зовут Аня, и я знакомлю жителей и гостей Карелии с ее невероятной красотой, полной тайн историей и богатейшей культурой. Я родилась и выросла в Лахденпохья — это очень уютный городок с богатой историей, расположенный на границе России и Финляндии. С любви к родной природе и началось мое путешествие по истории и культуре нашего края. В 2017 году случилась учеба, и я переехала в столицу республики — Петрозаводск. В путешествиях со мной вы погрузитесь в мир карельских легенд и историй! До встречи!