Эволюция путешествий: хаски, сплав, гора Воттоваара

Как попробовать всё и сразу

5
3 отзыва
Как попробовать всё и сразу? Комплексная программа, для любителей разнообразия, включающая в себя общение с ездовыми собаками с элементами канис-терапии, треккинг, водное путешествие и джип тур с восхождением на мистическую гору Воттоваара.

Живописные места и близкое общение с животными, водной стихией + посещение легендарной и малоизученной территории. Тур проводится с мая по сентябрь в любой день под запрос для групп от двух человек.
Эволюция путешествий: хаски, сплав, гора Воттоваара
Эволюция путешествий: хаски, сплав, гора Воттоваара
Эволюция путешествий: хаски, сплав, гора Воттоваара
Эволюция путешествий: хаски, сплав, гора Воттоваара
Эволюция путешествий: хаски, сплав, гора Воттоваара
Эволюция путешествий: хаски, сплав, гора Воттоваара
Эволюция путешествий: хаски, сплав, гора Воттоваара
Ближайшие даты:
28
июн
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даты

Что вас ожидает 🤩

Общение с пушистыми друзьями
Общение с пушистыми друзьями
Познакомимся с милыми собаками эко-комплекса: хаски, самоеды, чукотские ездовые
Рыбалка
Рыбалка
Круто порыбачим на сплаве по реке Шуя
Активный отдых
Активный отдых
Совершим восхождение на г. Воттоваара и прокачаем свою форму
Походная романтика
Походная романтика
Устроим пикник на природе у костра и пожарим шашлык на "живом огне"
Волшебная природа
Волшебная природа
На каждом шагу нас ждут потрясающие ландшафты Карелии

Программа тура по дням

1 день
Путешествие с северными ездовыми собаками

Трансфер из Петрозаводска до эко-комплекса (30 км от Петрозаводска – 45 мин пути).

Завтрак.

Брифинг, знакомство участников, инструктаж по технике безопасности

Знакомство с экспедиционными собаками эко-комплекса (хаски, самоеды, чукотские ездовые), экскурсия.

Уход за собаками + подбор снаряжения для трекинга (занятие с элементами канис-терапии).

Мастер-класс у костра с приготовлением лохикейто – карельская уха из красной рыбы на сливках + самовар на шишках с калитками.

Треккинг на 2 часа в тандеме с собаками по лесным тропинкам, в т.ч. к порогу Большой Толли.

Ужин в Доме Полярника с дегустацией карельских ягодных настоек.

Путешествие с северными ездовыми собакамиПутешествие с северными ездовыми собакамиПутешествие с северными ездовыми собаками
2 день
Сплав по р. Шуя

Завтрак.

Подбор снаряжения, брифинг, инструктаж по технике безопасности

Трансфер к месту сплава.

Сплав по реке Шуя с рыбалкой в процессе движения для желающих.

На экваторе путешествия останавливаемся на берегу.

Пикник на природе у костра с приготовлением шашлыка на "живом огне".

Финишируем после прохождения порога Большой Толли – при желании можно 2-3 раза прокатиться по порогу с разными вариантами захода в порог.

Ужин в Доме Полярника.

Сплав по р. Шуя
3 день
Путь на Воттоваару: водопад Кивач, вулкан Гирвас, источник Марциальные Воды

Завтрак в Доме Полярника.

Брифинг, описание маршрута.

Движение на внедорожниках по маршруту к подножью горы Воттоваара (250 км) с пикником в пути по ходу движения.

По маршруту посещаем водопад Кивач, потухший вулкан Гирвас, первый русский курорт «Марциальные воды».

К самой горе 17-20 км заброска к подножью на автомобилях УАЗ.

Размещаемся в полевом лагере с палатках.

Ужин и вечер у костра + «Легенды Воттоваары».

Ночевка в палатке.

Путь на Воттоваару: водопад Кивач, вулкан Гирвас, источник Марциальные ВодыПуть на Воттоваару: водопад Кивач, вулкан Гирвас, источник Марциальные Воды
4 день
Восхождение на Воттоваара и путь домой

Завтрак, инструктаж по ТБ.

Восхождение на г. Воттоваара и осмотр сейдов.

Спуск с горы и обед у костра.

Возвращаемся в Дом полярника (250 км).

При хорошей погоде по маршруту останавливаемся и купаемся в озере.

Торжественный ужин в Доме полярника.

Вручение сертификатов.

Трансфер в Петрозаводск.

Восхождение на Воттоваара и путь домой

Проживание

Тур предусматривает проживание в:

  • благоустроенном жилье в доме Полярника;
  • двух- и трехместных палатках (3-й день).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от возраста участника:

  • взрослый – 47 880 руб.;
  • дети 5+ до 12 лет (в сопровождении родителей) – 28 440 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостевых домах
  • Питание в соответствии с программой 3 раза в день
  • Предоставление необходимого снаряжения
  • Экскурсии по программе
  • Сопровождение профессиональных инструкторов
  • Трансферы из/в г. Петрозаводск + по маршруту к горе Воттоваара и обратно
  • Коллективная страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Обувь треккинговая непромокаемая (высокая);
  • Либо резиновые сапоги (высокие);

При жаркой погоде:

  • Головной убор от солнца (кепка, панама, косынка и т. д.);
  • Футболка синтетическая свободная (желательно, с длинным рукавом);
  • Шорты лёгкие свободные (но тефлоновые, например, не промокают, хоть и плотнее);
  • Перчатки (по желанию). В неопреновых, например, будет жарко;
  • Очки солнцезащитные (по желанию);
  • Кроксы или резиновые тапочки;

Если погода дождливая и/или ветреная, то:

  • Плащ дождевик или дождевик – костюм;
  • Флиска, кофта или ветровка (на футболку);

Если купаться в воде, то:

  • Купальник, плавательные трусы;
  • Неопреновая одежда (но вне воды в ней жарко);

Если защищаться от комаров (в том числе, при остановке на пикник), то:

  • Репелленты (рефтамид, например, хорошо помогает);
  • Длинные брюки, штаны (с учётом вышеуказанных эл-в одежды).
Информация о поселке Матросы

Наша база располагается в старинном карельском селе Матросы.

Это всего 30 километров от Петрозаводска по трассе в сторону Питера.

Дорога очень хорошая и до города можно доехать минут за 30.

Раньше трасса М-18 «Кола» (она же Р-21) проходила прямо по Матросам, но в 2014 г. была запущена 8 километровая объездная дорога и теперь трафик идет в стороне от поселка.

В результате, Матросы стали почти идеальным местом для отдыха – отличная доступность, прекрасные дороги и отсутствие оживленного дорожного движения.

В 2017 г. Матросы провозглашены хаски-столицей России.

Матросы тянутся вдоль живописнейшей реки Южной Карелии – Шуи, популярнейшего маршрута для начинающих сплавщиков.

Прямо напротив базы Скифы тур на реке имеется порог Большой Толли.

К Вашим услугам на территории комплекса есть уютная беседка и большая пергола для чаепития или шашлыка.

Карельская погода переменчива, но благодаря надежной крыше, ваш отдых на свежем воздухе не будет испорчен внезапным дождем. Мангалы тоже есть.

А для романтиков и любителей полумрака – отличный чум!

Кроме того к Вашим услугам отличная баня, стоянка, вольеры для домашних любимцев и возможность аренды снаряжения для активного отдыха.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
18 июня 2022
Все прошло отлично, всем советую. Мы с женой довольны.
И
18 июня 2022
Организация тура отличная.
М
28 фев 2022
Это была наша 3 поездка, купленная через туристическую фирму" Большая Страна". Все поездки выбирали сами из своих предпочтений и финансовых возможностей. Благодаря информативному сайту с подробным описанием программы, фотографиями, уровнями сложности и ценой, определиться с выбором тура очень легко. Ни разу не прогадали!! Все описания и фото соответствовали действительности.
Отдельно хочется поблагодарить менеджеров, которые всегда на связи и оперативно консультируют по вопросам и деталям тура. В последней поездке с нами работала Юлия Терехина. И в этот и в предыдущий раз, менеджеры вежливые, тактичные."Ваши слова всегда приятны, приправленны солью, знаете как отвечать каждому человеку" - соответствуют тому, чему учит Библия.
СПАСИБО за Ваш труд.
Хочется и впредь путешествовать с Вами, узнавать нашу Большую Страну.

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