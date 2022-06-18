Наша база располагается в старинном карельском селе Матросы.

Это всего 30 километров от Петрозаводска по трассе в сторону Питера.

Дорога очень хорошая и до города можно доехать минут за 30.

Раньше трасса М-18 «Кола» (она же Р-21) проходила прямо по Матросам, но в 2014 г. была запущена 8 километровая объездная дорога и теперь трафик идет в стороне от поселка.

В результате, Матросы стали почти идеальным местом для отдыха – отличная доступность, прекрасные дороги и отсутствие оживленного дорожного движения.

В 2017 г. Матросы провозглашены хаски-столицей России.

Матросы тянутся вдоль живописнейшей реки Южной Карелии – Шуи, популярнейшего маршрута для начинающих сплавщиков.

Прямо напротив базы Скифы тур на реке имеется порог Большой Толли.

К Вашим услугам на территории комплекса есть уютная беседка и большая пергола для чаепития или шашлыка.

Карельская погода переменчива, но благодаря надежной крыше, ваш отдых на свежем воздухе не будет испорчен внезапным дождем. Мангалы тоже есть.

А для романтиков и любителей полумрака – отличный чум!

Кроме того к Вашим услугам отличная баня, стоянка, вольеры для домашних любимцев и возможность аренды снаряжения для активного отдыха.