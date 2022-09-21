в воскресенье в 06:30

В группе до 20 человек вы посетите архипелаг на Ладожском озере, где находится один из самых известных и старинных монастырей в России. Раскроете его историю, часто трагичную, осмотрите постройки центрального ансамбля, а еще наведаетесь в Гефсиманский скит. Также вас ждут проникновенный концерт церковных песнопений, панорамы с Елеонской горы и сытный обед в монастырской трапезной.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Что вас ожидает

Дорога до острова на автобусе и метеоре

Утром из Петрозаводска вы отправитесь на автобусе в Сортавалу, по пути слушая рассказы о Южной Карелии и жителях региона. В Сортавале пересядете на быстроходный метеор: это судно на воздушной подушке доставит вас на остров Валаам, пока вы любуетесь видами Ладожского озера.

Знакомство с Валаамом

На острове вместе с гидом вы обойдете главные постройки монастыря и узнаете историю этой обители. Пройдете на территорию Преображенского собора, а еще заглянете в Гефсиманский сад.

Концерт и обед

Также для вас будет концерт, на котором певчие монастыря исполнят церковные песнопения — вы сможете лучше проникнуться духом этого места. А после подкрепитесь телесно: пообедаете в трапезной.

Гефсиманский скит и Еленская гора

На теплоходе мы совершим короткую поездку в Никоновскую бухту, где расположен русский Иерусалим — повсюду на Валааме воссозданы библейские места. Затем — прогулка по лесной дороге к Гефсиманскому скиту: здесь вы увидите деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы. В завершение подниметесь на Елеонскую гору, откуда открывается один из самых живописных видов Ладоги.

После на Метеоре вернетесь в Сортавалу, и оттуда на автобусе в Петрозаводск.

Программа

Порядок и время приблизительные и могут быть изменены

06:30 — Отправление из Петрозаводска в Сортавалу на автобусе, путевая экскурсия

Отправление на метеоре по Ладожскому озеру на остров Валаам (45 минут)

Экскурсия по центральному ансамблю Валаамского монастыря, Преображенскому собору, Гефсиманскому саду

Концерт церковных песнопений

Обед в трапезной монастыря

Отправление на теплоходе в Никоновскую бухту (15 минут)

Посещение Гефсиманского скита и Елеонской горы

Возвращение в Сортавалу на метеоре

23:00-00:00 — Возвращение в Петрозаводск на автобусе

Организационные детали

Как проходит экскурсия

С вами будет один из гидов нашей команды

Экскурсия проходит на автобусе или микроавтобусе туристического класса (зависит от от набора группы). Преимущества микроавтобуса — его скорость и высокая маневренность, а также небольшой размер группы.

Важные моменты