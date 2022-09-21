в воскресенье в 06:30

Из Петрозаводска - на остров Валаам

На метеоре отправиться к храмам обители, услышать церковный хор и залюбоваться карельской природой

В группе до 20 человек вы посетите архипелаг на Ладожском озере, где находится один из самых известных и старинных монастырей в России.

Раскроете его историю, часто трагичную, осмотрите постройки центрального ансамбля, а еще наведаетесь в Гефсиманский скит.

Также вас ждут проникновенный концерт церковных песнопений, панорамы с Елеонской горы и сытный обед в монастырской трапезной.
Из Петрозаводска - на остров Валаам
Из Петрозаводска - на остров Валаам
Из Петрозаводска - на остров Валаам
Из Петрозаводска - на остров Валаам
Из Петрозаводска - на остров Валаам
Из Петрозаводска - на остров Валаам
Из Петрозаводска - на остров Валаам
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Дорога до острова на автобусе и метеоре

Утром из Петрозаводска вы отправитесь на автобусе в Сортавалу, по пути слушая рассказы о Южной Карелии и жителях региона. В Сортавале пересядете на быстроходный метеор: это судно на воздушной подушке доставит вас на остров Валаам, пока вы любуетесь видами Ладожского озера.

Знакомство с Валаамом

На острове вместе с гидом вы обойдете главные постройки монастыря и узнаете историю этой обители. Пройдете на территорию Преображенского собора, а еще заглянете в Гефсиманский сад.

Концерт и обед

Также для вас будет концерт, на котором певчие монастыря исполнят церковные песнопения — вы сможете лучше проникнуться духом этого места. А после подкрепитесь телесно: пообедаете в трапезной.

Гефсиманский скит и Еленская гора

На теплоходе мы совершим короткую поездку в Никоновскую бухту, где расположен русский Иерусалим — повсюду на Валааме воссозданы библейские места. Затем — прогулка по лесной дороге к Гефсиманскому скиту: здесь вы увидите деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы. В завершение подниметесь на Елеонскую гору, откуда открывается один из самых живописных видов Ладоги.

После на Метеоре вернетесь в Сортавалу, и оттуда на автобусе в Петрозаводск.

Программа

Порядок и время приблизительные и могут быть изменены

  • 06:30 — Отправление из Петрозаводска в Сортавалу на автобусе, путевая экскурсия
  • Отправление на метеоре по Ладожскому озеру на остров Валаам (45 минут)
  • Экскурсия по центральному ансамблю Валаамского монастыря, Преображенскому собору, Гефсиманскому саду
  • Концерт церковных песнопений
  • Обед в трапезной монастыря
  • Отправление на теплоходе в Никоновскую бухту (15 минут)
  • Посещение Гефсиманского скита и Елеонской горы
  • Возвращение в Сортавалу на метеоре
  • 23:00-00:00 — Возвращение в Петрозаводск на автобусе

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • С вами будет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на автобусе или микроавтобусе туристического класса (зависит от от набора группы). Преимущества микроавтобуса — его скорость и высокая маневренность, а также небольшой размер группы.

Важные моменты

  • С собой возьмите паспорт
  • В случае шторма на Ладожском озере рейсы метеоров и теплоходов на Валааме отменяются; в этом случае предлагается замена на программу «Ладожские шхеры» (2 часа) с перерасчетом стоимости программы
  • Экскурсию планируйте с запасом по времени не менее 3 часов после окончания программы, возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами: неблагоприятными погодными условиями, пробками на дорогах и другими непредвиденными факторами.
  • Гид не несет ответственности за задержки, связанные с дорожной ситуацией

в воскресенье в 06:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Петрозаводске
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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