Карельская шкатулка: «Рускеала», водопады и северные олени

Познакомиться с традициями, побывать на берегах Онеги и Ладоги и прокатиться в упряжке с хаски

Вас ждёт насыщенная 3-дневная программа, во время которой вы посетите главную достопримечательность — горный парк, заглянете в гости к дружелюбным пушистым хаски и отправитесь в экспедицию к лесным водопадам.

Мы поищем самоцветы на месторождении граната, осмотрим яранги и чумы, желающие прокатятся на ретропоезде со старинными интерьерами.

Вы насладитесь живописными северными пейзажами, попробуете традиционные блюда, услышите кантеле — карельский музыкальный инструмент и узнаете историю и легенды края.
Карельская шкатулка: «Рускеала», водопады и северные олени
Карельская шкатулка: «Рускеала», водопады и северные олени
Карельская шкатулка: «Рускеала», водопады и северные олени
Карельская шкатулка: «Рускеала», водопады и северные олени
Карельская шкатулка: «Рускеала», водопады и северные олени
Карельская шкатулка: «Рускеала», водопады и северные олени
Карельская шкатулка: «Рускеала», водопады и северные олени
Ближайшие даты:
20
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.
Рекомендуем брать с собой наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг.

В рамках экспедиции к древним водопадам, в случае дождливой погоды, часть пути (около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге. При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно. Для вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, в 7:30 на ж. - д. вокзале или по адресу ул. Гагарина, 1 в 9:00
Завершение: Сортавала, 18:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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