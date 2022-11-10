Вас ждёт насыщенная 3-дневная программа, во время которой вы посетите главную достопримечательность — горный парк, заглянете в гости к дружелюбным пушистым хаски и отправитесь в экспедицию к лесным водопадам. Мы поищем самоцветы на месторождении граната, осмотрим яранги и чумы, желающие прокатятся на ретропоезде со старинными интерьерами. Вы насладитесь живописными северными пейзажами, попробуете традиционные блюда, услышите кантеле — карельский музыкальный инструмент и узнаете историю и легенды края.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 5 лет.

Рекомендуем брать с собой наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг.

В рамках экспедиции к древним водопадам, в случае дождливой погоды, часть пути (около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге. При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно. Для вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.