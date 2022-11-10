Возможно участие с детьми от 5 лет.
Рекомендуем брать с собой наличные деньги. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг.
В рамках экспедиции к древним водопадам, в случае дождливой погоды, часть пути (около 3 км в обе стороны) необходимо пройти пешком по грунтованной лесной дороге. При высокой влажности и после дождя на дороге может быть скользко и грязно. Для вашего комфорта настоятельно рекомендуем иметь непромокаемую или сменную одежду и обувь.