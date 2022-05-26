Карельское разнообразие: водопады, потухший вулкан, каньон Рускеалы и веселая деревня Киндасово

Послушать карельские песни и погулять по самым живописным местам Петрозаводска и Рускеалы

Чтобы погрузиться и прочувствовать новое место, нужно узнать его традиции и культуру.

В этом путешествии мы будем много говорить о карельских легендах, обрядах и быте, от души веселиться и петь карельские песни в деревне Киндасово, гулять по подвесным мостам в музее карелов-ливвиков и любоваться узорами мраморного каньона в Рускеале. Это погружение в Карелию через знакомство с ее историей и природой.
Карельское разнообразие: водопады, потухший вулкан, каньон Рускеалы и веселая деревня Киндасово
Карельское разнообразие: водопады, потухший вулкан, каньон Рускеалы и веселая деревня Киндасово
Карельское разнообразие: водопады, потухший вулкан, каньон Рускеалы и веселая деревня Киндасово
Карельское разнообразие: водопады, потухший вулкан, каньон Рускеалы и веселая деревня Киндасово
Карельское разнообразие: водопады, потухший вулкан, каньон Рускеалы и веселая деревня Киндасово
Карельское разнообразие: водопады, потухший вулкан, каньон Рускеалы и веселая деревня Киндасово
Карельское разнообразие: водопады, потухший вулкан, каньон Рускеалы и веселая деревня Киндасово
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги — на маршруте могут быть сложности с безналичной оплатой.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объема и качества услуг.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, м. Площадь Восстания, 7:00
Завершение: Санкт-Петербург, м. Площадь Восстания, 23:59
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14.000000000000002% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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