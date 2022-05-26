Чтобы погрузиться и прочувствовать новое место, нужно узнать его традиции и культуру. В этом путешествии мы будем много говорить о карельских легендах, обрядах и быте, от души веселиться и петь карельские песни в деревне Киндасово, гулять по подвесным мостам в музее карелов-ливвиков и любоваться узорами мраморного каньона в Рускеале. Это погружение в Карелию через знакомство с ее историей и природой.

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Организационные детали

Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги — на маршруте могут быть сложности с безналичной оплатой.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объема и качества услуг.