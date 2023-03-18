Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
После подтверждения вы оплачиваете 40% стоимости тура организатору напрямую в течение 3-х дней, полная оплата тура должна быть произведена не позднее 30 дней до начала. Условия аннуляции зависят от сроков.
Маршрут и порядок посещения могут быть изменены из-за погодных условий. Маршрут и программа могут быть изменены по желанию клиентов и по согласованию с капитаном.
Вам понадобятся: мягкая вместительная спортивная сумка, которую можно сложить и засунуть в рундук (ящик); лекарственные препараты, рекомендуется захватить таблетки от укачивания; тёплая одежда и запас сухих вещей (типовой комплект одежды — тёплая «флиска», штаны, сверху куртка, яхтенные перчатки (для новичков — полностью закрывающие пальцы, кроме большого и указательного для работы с такелажем. Полностью обрезанные — не подходят, так как пальцы стираются на сгибах); если сможете, берите с собой специальные яхтенные туфли, но можно и кеды или кроссовки со светлой подошвой, ни в коем случае не приносите туфли с черной подошвой; пляжные тапки; головной убор; крем от загара с уровнем защиты от 30 и выше; спортивные солнцезащитные очки с UV защитой и антибликовые, к ним необходима тесёмка; любимые CD — на яхте есть CD проигрыватель и очень приятно слушать в походе любимые мелодии. гитара или другие успешно освоенные компактные музыкальные инструменты — саксофон, флейту, труба или даже барабан; зарядка на 12 V для мобильного, наличные деньги — банкоматы бывают далеко от гавани.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, яхт-клуб, 12:00
Завершение: Петрозаводск, яхт-клуб, 08:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Петрозаводске
Провёл 28 экскурсий для 10 туристов
В туризме более 20 лет, яхтенный капитан, тревел-эксперт, организатор более 100 мероприятий, походов, экспедиций и регат для взрослых и детей. В активе организация и успешное проведение морских походов и круизов на Сейшелы, Азоры, Канары, Карибы, Мальдивы,Таиланд, по всему Средиземноморью, а также России — Крым, Карелия, Приморье и Байкал. Приоритетная задача — активное развитие яхтенного туризма в России, открытие новых маршрутов и направлений, популяризация этого вида отдыха и путешествий.
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