Почувствовать себя капитаном корабля и постоять за штурвалом яхты, увидеть удивительную церковь Преображения Господня, построенную без единого гвоздя, порыбачить в водах, полных судака, щуки, ёрша и хариуса и сварить уху на свежем воздухе. Вас ждёт релакс-путешествие по Онежским водам с неспешными прогулками по хвойным лесам и вулканическим островам с мощной энергетикой. Погрузимся в историю: побываем в аутентичной деревушке Суйсарь и рассмотрим крестьянские избы и уникальные храмы в заповеднике «Кижи».

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

После подтверждения вы оплачиваете 40% стоимости тура организатору напрямую в течение 3-х дней, полная оплата тура должна быть произведена не позднее 30 дней до начала. Условия аннуляции зависят от сроков.

Маршрут и порядок посещения могут быть изменены из-за погодных условий. Маршрут и программа могут быть изменены по желанию клиентов и по согласованию с капитаном.

Вам понадобятся: мягкая вместительная спортивная сумка, которую можно сложить и засунуть в рундук (ящик); лекарственные препараты, рекомендуется захватить таблетки от укачивания; тёплая одежда и запас сухих вещей (типовой комплект одежды — тёплая «флиска», штаны, сверху куртка, яхтенные перчатки (для новичков — полностью закрывающие пальцы, кроме большого и указательного для работы с такелажем. Полностью обрезанные — не подходят, так как пальцы стираются на сгибах); если сможете, берите с собой специальные яхтенные туфли, но можно и кеды или кроссовки со светлой подошвой, ни в коем случае не приносите туфли с черной подошвой; пляжные тапки; головной убор; крем от загара с уровнем защиты от 30 и выше; спортивные солнцезащитные очки с UV защитой и антибликовые, к ним необходима тесёмка; любимые CD — на яхте есть CD проигрыватель и очень приятно слушать в походе любимые мелодии. гитара или другие успешно освоенные компактные музыкальные инструменты — саксофон, флейту, труба или даже барабан; зарядка на 12 V для мобильного, наличные деньги — банкоматы бывают далеко от гавани.