По Онежскому озеру под парусом: рыбалка, Кижи и места силы

Поучиться управлять яхтой, насладиться костровой ухой и попасть под очарование северной природы

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Почувствовать себя капитаном корабля и постоять за штурвалом яхты, увидеть удивительную церковь Преображения Господня, построенную без единого гвоздя, порыбачить в водах, полных судака, щуки, ёрша и хариуса и сварить уху на свежем воздухе.

Вас ждёт релакс-путешествие по Онежским водам с неспешными прогулками по хвойным лесам и вулканическим островам с мощной энергетикой.

Погрузимся в историю: побываем в аутентичной деревушке Суйсарь и рассмотрим крестьянские избы и уникальные храмы в заповеднике «Кижи».
По Онежскому озеру под парусом: рыбалка, Кижи и места силы
По Онежскому озеру под парусом: рыбалка, Кижи и места силы
По Онежскому озеру под парусом: рыбалка, Кижи и места силы
По Онежскому озеру под парусом: рыбалка, Кижи и места силы
По Онежскому озеру под парусом: рыбалка, Кижи и места силы
По Онежскому озеру под парусом: рыбалка, Кижи и места силы
По Онежскому озеру под парусом: рыбалка, Кижи и места силы
По Онежскому озеру под парусом: рыбалка, Кижи и места силы
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

После подтверждения вы оплачиваете 40% стоимости тура организатору напрямую в течение 3-х дней, полная оплата тура должна быть произведена не позднее 30 дней до начала. Условия аннуляции зависят от сроков.

Маршрут и порядок посещения могут быть изменены из-за погодных условий. Маршрут и программа могут быть изменены по желанию клиентов и по согласованию с капитаном.

Вам понадобятся: мягкая вместительная спортивная сумка, которую можно сложить и засунуть в рундук (ящик); лекарственные препараты, рекомендуется захватить таблетки от укачивания; тёплая одежда и запас сухих вещей (типовой комплект одежды — тёплая «флиска», штаны, сверху куртка, яхтенные перчатки (для новичков — полностью закрывающие пальцы, кроме большого и указательного для работы с такелажем. Полностью обрезанные — не подходят, так как пальцы стираются на сгибах); если сможете, берите с собой специальные яхтенные туфли, но можно и кеды или кроссовки со светлой подошвой, ни в коем случае не приносите туфли с черной подошвой; пляжные тапки; головной убор; крем от загара с уровнем защиты от 30 и выше; спортивные солнцезащитные очки с UV защитой и антибликовые, к ним необходима тесёмка; любимые CD — на яхте есть CD проигрыватель и очень приятно слушать в походе любимые мелодии. гитара или другие успешно освоенные компактные музыкальные инструменты — саксофон, флейту, труба или даже барабан; зарядка на 12 V для мобильного, наличные деньги — банкоматы бывают далеко от гавани.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, яхт-клуб, 12:00
Завершение: Петрозаводск, яхт-клуб, 08:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
Выездные
Кижи
Многодневные туры
Природа и пейзажи
Животные
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