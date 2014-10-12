Путешествие по старинным карельским деревням

Погрузиться в культуру северного народа в теплой поездке по особому району Карелии - Пряжинскому

Кинерма, Рубчойла, Корза, Маньга — места с такими удивительными названиями вы посетите в нашем этно-путешествии.

Все они находятся в районе, где карелы составляют больше трети населения и трепетно берегут традиции.

Вы познакомитесь с местными жителями, которые просто и искренне расскажут о жизни их предков, накормят домашним обедом и споют песни на карельском. Самобытно и по-настоящему душевно.
Путешествие по старинным карельским деревням
Путешествие по старинным карельским деревням
Путешествие по старинным карельским деревням
Путешествие по старинным карельским деревням
Путешествие по старинным карельским деревням
Путешествие по старинным карельским деревням
Путешествие по старинным карельским деревням
Путешествие по старинным карельским деревням
Путешествие по старинным карельским деревням
Путешествие по старинным карельским деревням
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Погружение в карельскую глубинку

Вы услышите, как звучит живой карельский язык. Попробуете ряпушку, калитки, местный глинтвейн и другие национальные блюда. Узнаете, чем отличаются карелы-ливвики от людиков и собственно карелов. Поймете, как формировались карельские поселения. Я расскажу, какую эволюцию прошло местное жилище от полуземлянок до величественных домов-пятистенков. В одной из деревень местная жительница пригласит вас в музей, который она сама и создала. А еще в течение дня вы сможете отдохнуть на сказочном Сямозере.

Уют и тепло, которое напомнит о детстве

Такие путешествия — это, конечно, интересные знания о провинциальном быте и традициях изнутри. Но еще это возможность вернуться на десятки лет назад и вспомнить, как когда-то вы гостили у бабушки с дедушкой. В деревнях Русского Севера хорошо сохранилась эта душевная атмосфера — и вы обязательно ее почувствуете, общаясь с местными жителями.

Организационные детали

  • Все экскурсии, трансфер и обед включены в стоимость
  • По запросу мы можем добавить посещение зоокомплекса. В нем содержат диких зверей, которые не могут жить в дикой среде.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников⚙️Необычные🏡Выездные☀️На весь день🏞Карелия

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