Кинерма, Рубчойла, Корза, Маньга — места с такими удивительными названиями вы посетите в нашем этно-путешествии. Все они находятся в районе, где карелы составляют больше трети населения и трепетно берегут традиции. Вы познакомитесь с местными жителями, которые просто и искренне расскажут о жизни их предков, накормят домашним обедом и споют песни на карельском. Самобытно и по-настоящему душевно.

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Описание

Что вас ожидает

Погружение в карельскую глубинку

Вы услышите, как звучит живой карельский язык. Попробуете ряпушку, калитки, местный глинтвейн и другие национальные блюда. Узнаете, чем отличаются карелы-ливвики от людиков и собственно карелов. Поймете, как формировались карельские поселения. Я расскажу, какую эволюцию прошло местное жилище от полуземлянок до величественных домов-пятистенков. В одной из деревень местная жительница пригласит вас в музей, который она сама и создала. А еще в течение дня вы сможете отдохнуть на сказочном Сямозере.

Уют и тепло, которое напомнит о детстве

Такие путешествия — это, конечно, интересные знания о провинциальном быте и традициях изнутри. Но еще это возможность вернуться на десятки лет назад и вспомнить, как когда-то вы гостили у бабушки с дедушкой. В деревнях Русского Севера хорошо сохранилась эта душевная атмосфера — и вы обязательно ее почувствуете, общаясь с местными жителями.

Организационные детали