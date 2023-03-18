Это короткое и неторопливое зимнее путешествие по заповедному уголку Карелии — Заонежью.



Будем жить в уютном домике среди заснеженных лесов и замерзшего озера, кататься на санях за снегоходом, пить воду из целебных источников и слушать плеск водопада Кивач.



А еще вы увидите уникальный архитектурный комплекс Кижи, побываете в деревне, где впервые обнаружили «аспидный камень», и расслабитесь в настоящей деревенской бане.



В путешествии вас будет сопровождать местный житель, который расскажет о традиционных промыслах Карелии, особенностях земледелия и духовной истории Заонежья.