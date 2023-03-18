Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Это зимнее путешествие! В связи с этим, необходимо иметь теплую одежду и теплую обувь (можно взять с собой). Все путешествие (кроме автомобильной экскурсии) будет проходить на свежем воздухе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, 8:00
Завершение: Петрозаводск, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели 217 экскурсий для 215 туристов
Здравствуйте, у нас команда местных жителей из Заонежья. Живём в деревнях около острова Кижи. Все детство провели на этой территории. Знаем все потаенные места и готовы рассказать и показать их нашим гостям. Некоторые из нас работали в музее Кижи и имеют большой опыт в проведении экскурсий и обладают значительным багажем знаний, другие являются прекрасными гидами-проводниками по карельской тайге.