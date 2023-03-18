Снежное Заонежье и остров Кижи

Жить на берегу озера с видом на Кижский архитектурный ансамбль и кататься на санях по снежному лесу

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Это короткое и неторопливое зимнее путешествие по заповедному уголку Карелии — Заонежью.

Будем жить в уютном домике среди заснеженных лесов и замерзшего озера, кататься на санях за снегоходом, пить воду из целебных источников и слушать плеск водопада Кивач.

А еще вы увидите уникальный архитектурный комплекс Кижи, побываете в деревне, где впервые обнаружили «аспидный камень», и расслабитесь в настоящей деревенской бане.

В путешествии вас будет сопровождать местный житель, который расскажет о традиционных промыслах Карелии, особенностях земледелия и духовной истории Заонежья.
Снежное Заонежье и остров Кижи
Снежное Заонежье и остров Кижи
Снежное Заонежье и остров Кижи
Снежное Заонежье и остров Кижи
Снежное Заонежье и остров Кижи
Снежное Заонежье и остров Кижи
Снежное Заонежье и остров Кижи
Снежное Заонежье и остров Кижи
Ближайшие даты:
17
мар
24
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Это зимнее путешествие! В связи с этим, необходимо иметь теплую одежду и теплую обувь (можно взять с собой). Все путешествие (кроме автомобильной экскурсии) будет проходить на свежем воздухе.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, 8:00
Завершение: Петрозаводск, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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