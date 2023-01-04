Старый Петрозаводск: экскурсия по кварталу исторической застройки

Послушать, о чём говорят деревянные дома из прошлого

5
1 отзыв
Петрозаводск — это не только Кижи и северная природа.

В самом городе тоже есть что посмотреть! Целый квартал исторической застройки конца 19 — начала 20 века перенесет вас сквозь время, а дома расскажут о своем прошлом.

Вы прогуляетесь среди атмосферной архитектуры, узнаете историю развития Петрозаводска и увидите его глазами жителя прошлых столетий.
Старый Петрозаводск: экскурсия по кварталу исторической застройки
Старый Петрозаводск: экскурсия по кварталу исторической застройки
Старый Петрозаводск: экскурсия по кварталу исторической застройки
Старый Петрозаводск: экскурсия по кварталу исторической застройки
Старый Петрозаводск: экскурсия по кварталу исторической застройки
Старый Петрозаводск: экскурсия по кварталу исторической застройки
Старый Петрозаводск: экскурсия по кварталу исторической застройки
Старый Петрозаводск: экскурсия по кварталу исторической застройки
Старый Петрозаводск: экскурсия по кварталу исторической застройки
Старый Петрозаводск: экскурсия по кварталу исторической застройки
Ближайшие даты:
14
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Описание

Что вас ожидает

Знакомство со старым городом

Примечательно, что самая интересная архитектура сосредоточена в одном живописном месте с выходом на Онежское озеро в центре города. Мы отправимся туда, чтобы запечатлеть Петрозаводск, каким его видели жители после отмены крепостного права в 1861 г. — это важная веха в развитии города и его застройки. Всего в квартале 19 исторических зданий, 7 из которых перевезены из других районов города. Давайте узнаем о них больше!

Больничный городок

Вы увидите несколько сохранившихся корпусов, и я поделюсь фактами о том, как создавалась больница после реформ 1860-х гг., как отапливали места, в которые нельзя было ставить печи из соображений безопасности, какие операции проводили здесь уже в конце 19 века, сколько раз кормили пациентов, и другими историями.

Говорящие деревянные дома

Оценив образцы гражданской архитектуры, пойдем рассматривать и слушать — да, слушать! — жилые дома. Несмотря на свой довольно строгий вид (наличников с богатой резьбой здесь почти не встретишь), каждый дом уникален, вы не найдете двух одинаковых. Все дома и даже одна усадьба расскажут вам свою историю: когда они были построены и из чего, кто в них жил, что в них находится сейчас.

На протяжении всей экскурсии я буду вам показывать старые фотографии с видами застройки, снимки утраченных объектов, а также домов, которые сейчас находятся на реставрации.

Организационные детали

  • Встреча состоится в любую погоду! А как мы знаем, погода у нас в Карелии переменчивая, поэтому одевайтесь так, чтобы провести время с комфортом.
  • Возьмите с собой телефон с выходом в Телеграм, это необходимо для демонстрации изображений во время экскурсии (в зимнее время я показываю фотографии в распечатанном виде, чтобы вы не мерзли)
  • Экскурсия подходит для детей с 8-9 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у кузницы на наб. Неглинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Максим
4 янв 2023
Прекрасная программа, организатор хорошо знает свое дело, отвечает на вопросы, можно смело задавать. Мы довольны более чем. Ждём от нее новые программы, сходим с удовольствием)

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