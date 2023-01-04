Петрозаводск — это не только Кижи и северная природа. В самом городе тоже есть что посмотреть! Целый квартал исторической застройки конца 19 — начала 20 века перенесет вас сквозь время, а дома расскажут о своем прошлом. Вы прогуляетесь среди атмосферной архитектуры, узнаете историю развития Петрозаводска и увидите его глазами жителя прошлых столетий.

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Описание

Что вас ожидает

Знакомство со старым городом

Примечательно, что самая интересная архитектура сосредоточена в одном живописном месте с выходом на Онежское озеро в центре города. Мы отправимся туда, чтобы запечатлеть Петрозаводск, каким его видели жители после отмены крепостного права в 1861 г. — это важная веха в развитии города и его застройки. Всего в квартале 19 исторических зданий, 7 из которых перевезены из других районов города. Давайте узнаем о них больше!

Больничный городок

Вы увидите несколько сохранившихся корпусов, и я поделюсь фактами о том, как создавалась больница после реформ 1860-х гг., как отапливали места, в которые нельзя было ставить печи из соображений безопасности, какие операции проводили здесь уже в конце 19 века, сколько раз кормили пациентов, и другими историями.

Говорящие деревянные дома

Оценив образцы гражданской архитектуры, пойдем рассматривать и слушать — да, слушать! — жилые дома. Несмотря на свой довольно строгий вид (наличников с богатой резьбой здесь почти не встретишь), каждый дом уникален, вы не найдете двух одинаковых. Все дома и даже одна усадьба расскажут вам свою историю: когда они были построены и из чего, кто в них жил, что в них находится сейчас.

На протяжении всей экскурсии я буду вам показывать старые фотографии с видами застройки, снимки утраченных объектов, а также домов, которые сейчас находятся на реставрации.

Организационные детали