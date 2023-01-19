Вдоль Белгородской черты. Семейный отдых

Познавательный тур выходного дня для всей семьи

Познавательный тур выходного дня для всей семьи.

Приобщимся к истории первых белгородских крепостей, откроем для себя умения русских ремесленников, узнаем о подвигах Великой Отечественной войны. Тур проводится под индивидуальный запрос для групп от 6 человек в период с апреля по октябрь.
Вдоль Белгородской черты. Семейный отдых
Вдоль Белгородской черты. Семейный отдых
Вдоль Белгородской черты. Семейный отдых
Вдоль Белгородской черты. Семейный отдых
Вдоль Белгородской черты. Семейный отдых
Вдоль Белгородской черты. Семейный отдых
Вдоль Белгородской черты. Семейный отдых
Вдоль Белгородской черты. Семейный отдых
Вдоль Белгородской черты. Семейный отдых
Вдоль Белгородской черты. Семейный отдых
Вдоль Белгородской черты. Семейный отдых
Вдоль Белгородской черты. Семейный отдых
Вдоль Белгородской черты. Семейный отдых
Вдоль Белгородской черты. Семейный отдых
Вдоль Белгородской черты. Семейный отдых
Вдоль Белгородской черты. Семейный отдых
Вдоль Белгородской черты. Семейный отдых
Вдоль Белгородской черты. Семейный отдых
Вдоль Белгородской черты. Семейный отдых
Вдоль Белгородской черты. Семейный отдых
Вдоль Белгородской черты. Семейный отдых
Вдоль Белгородской черты. Семейный отдых
Вдоль Белгородской черты. Семейный отдых
Вдоль Белгородской черты. Семейный отдых
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Белгородский Динопарк и Зоопарк
Белгородский Динопарк и Зоопарк
По желанию отправимся с семьей в Динопарк или Зоопарк, получим новые знания о представителях древней фауны и заинтересуем детей историей
Секреты пчеловодства
Секреты пчеловодства
Узнаем о сложном и захватывающем процессе производства натурального меда и продегустируем его
Квест для всей семьи
Квест для всей семьи
Почувствуем себя защитниками одной из крепостей Белгородской черты
Занимательные мастер-классы
Занимательные мастер-классы
По желанию поучаствуем во множестве мастер-классах на свой выбор
Этнодеревня в с. Колотиловка
Этнодеревня в с. Колотиловка
Погрузимся в атмосферу старинной слободы XVII в., родители продегустируют домашние настойки, а дети приобщатся к русской истории

Программа тура по дням

1 день

Белгород - III Ратное поле России - п. Прохоровка Прохоровского района - Белгород

06:10 По временному расписанию поезда 71/72 Москва-Белгород встреча на вокзале.

Отправление на обзорную экскурсию по городу.

09:00 Завтрак в гостинице.

Вещи сдаются в камеру хранения отеля.

10:00. Посещение музея-диорамы «Огненная дуга» или посещение музея народной культуры.

11:00 Выезд на экскурсию на III Ратное поле России – Прохоровское. (63 км, ~1 час).

Сражение под Прохоровкой – сражение между частями германской и советской армий в ходе оборонительной фазы Курской битвы.

Во время экскурсии Вы ознакомитесь с такими памятниками на «танковом поле», как: памятник Победы – Звонница, выставка техники и вооружения времён Великой Отечественной войны, памятник Клыкову В. М, скульптурная композиция «Великие полководцы трёх ратных полей России».

14:00 Обед в ходе экскурсии в кафе «Привал» или «Блиндаж».

А также посетите музей бронетанковой техники (6 км, ~ 10 мин.).

Основная цель экспозиции – воссоздание полной картины развития и истории танкостроения от периода античности и средневековья до наших дней и новый музей «Битва за оружие Великой Победы».

Отличная возможность приобщить детей к героической странице подвига народа, позволить понять насколько велика была для нас цена Победы.

При желании есть возможность (при бронировании) заказать катание на боевой технике за доп. плату.

Далее наш путь лежит на пасеку к пчеловоду (5 км, ~ 9 мин.), который расскажет о сложном и захватывающем процессе производства натурального меда.

Познавательная экскурсия будет интересна и родителям, и детям.

А также сможем попробовать мед с чаем на травах и даже купить домой этот натуральный полезный продукт, собранный на степном разнотравье Белгородчины.

По окончании экскурсионной программы – возвращение в Белгород.

17:00 Расселение в выбранном отеле: «Континенталь» 4* или «АМАКС Конгресс- отель» 3*.

Свободное время.

Предлагаем посетить Белгородский Государственный академический драматический театр им. М. С. Щепкина или/и Белгородскую государственную филармонию (билеты на спектакль заказываются заранее за дополнительную плату).

Отправление на общественном транспорте (пешком 10-15 минут) и возвращение в гостиницу самостоятельно.

Питание – 2-х разовое (завтрак, обед).

Ночь в отеле.

Белгород - III Ратное поле России - п. Прохоровка Прохоровского района - БелгородБелгород - III Ратное поле России - п. Прохоровка Прохоровского района - БелгородБелгород - III Ратное поле России - п. Прохоровка Прохоровского района - БелгородБелгород - III Ратное поле России - п. Прохоровка Прохоровского района - БелгородБелгород - III Ратное поле России - п. Прохоровка Прохоровского района - Белгород
2 день

Музей под открытым небом "Белгородская черта" - Муравский шлях" - село Колотиловка

08:00 Завтрак в отеле.

09:00 Встреча с гидом в холле отеля.

Путевая информация по дороге, пролегающей мимо места, где когда-то была крепость Болховец, а сегодня остались живые свидетели той поры – остатки земляного вала.

Остановка в с. Б. Кульбаки и посещение музея под открытым небом “Белгородская черта – Муравский шлях”.

Основные экспонаты музея – воссозданные образцы оборонительных сооружений XVII века.

Это позволит всей семьей изучить историю и погрузиться в атмосферу того времени.

Родители и дети почувствуют себя защитниками одной из крепостей Белгородской черты.

Квест «Тайник» или «Из жизни на Белгородской черте».

Продолжая экскурсию, прибываем в село Колотиловка Краснояружского района (81 км ~ 1 час.), где был открыт «Историко-культурный комплекс «Новая Слобода».

В нескольких минутах ходьбы от основного здания комплекса раскинулся живописный ремесленный парк.

Он представляет собой этнодеревню в образе старинной слободы XVII в.

В шести хатах-мазанках, окруженных палисадниками, расположились мастерские гончара, бондаря, иконописца, винокура, маслобойщика и мастера лозоплетения.

А позади домов гордо возвысились три мельницы-столбянки, одна из которых доступна для посещений.

Для родителей дегустация вин и настоек с традиционной закуской в избе винокура.

А после экскурсии по избам и обеда, можно совместно в детьми принять участие в понравившихся мастер-классах (оплачивается дополнительно), будут предложены один из нескольких вариантов на выбор:

  • Изба лозоплетения – изделие из лозы/жгута;
  • Изба иконописца – роспись иконы/доски;
  • Изба гончара – слепить игрушку/или разрисовать;
  • Изба бондаря – изготовление подставки под горячее/ роспись пряника.

Все изделия можно забрать домой.

14:00 Обед в избе маслобойщика.

С традиционным чаем на травах, варениками и медом на десерт.

16:30. Возвращение в Белгород.

Свободное время.

Посещение Динопарка, Зоопарка (самостоятельно).

На территории Динопарка размещены более 80 статичных и роботизированных фигур динозавров, работают аттракционы, кафе, сувенирная лавка. Для семей с детьми предусмотрены комната матери и ребенка, специальные тележки для перевозки малышей, имеются удобства для людей с ограниченными возможностями.

Это хорошая возможность совместить приятное с полезным: побыть с семьей на природе, получить новые знания о представителях древней фауны и заинтересовать детей историей.

Питание – 2-х разовое (завтрак, обед).

Ночь в отеле.

Музей под открытым небом "Белгородская черта" - Муравский шлях" - село КолотиловкаМузей под открытым небом "Белгородская черта" - Муравский шлях" - село КолотиловкаМузей под открытым небом "Белгородская черта" - Муравский шлях" - село КолотиловкаМузей под открытым небом "Белгородская черта" - Муравский шлях" - село КолотиловкаМузей под открытым небом "Белгородская черта" - Муравский шлях" - село КолотиловкаМузей под открытым небом "Белгородская черта" - Муравский шлях" - село КолотиловкаМузей под открытым небом "Белгородская черта" - Муравский шлях" - село Колотиловка
3 день

Белгород - село Яблоново - г. Короча

09:00 Выезд на экскурсию в Корочанский район с. Яблоново (69 км ~ 1 час).

10:30 Перед нами – город-крепость Яблонов – в прошлом один из самых крупных городов Белгородской черты.

Реконструированный комплекс приближен к оригиналу 17 века.

Состоит из 25 строений, включающих в себя крепостные башни с крепостной стеной и галереей, караульную избу, торговые ряды и прочее.

Экскурсия по комплексу.

Можно принять участие в занимательном мастер-классе: фигурка из глины, ткацкое производство, кузнец (доп. плата).

Представив себя древними защитниками крепости или ее насельниками, мы едем в г. Корочу (14 км~ 13 мин).

Посещение источника «Ясный колодец», который имеет свою легенду и необычную историю.

Над ним возвышается меловая гора, на которой стояла в далеком 17 веке первая Корочанская крепость.

13:30 Обед в кафе «Старая крепость».

После обеда в фирменном магазине завода «Старая крепость» можно будет приобрести пиво, квас, медовуху, производимые на комбинате.

14:30 Выезд на экскурсию в село Великомихайловка Новооскольского района в мемориальный музей Первой конной армии.

Мы увидим экспозицию, включающую в себя документы, отражающие создание и боевой путь Первой конной армии.

В музее хранятся личные вещи командиров Первой конной Армии, в том числе наусник С. М. Будённого.

Настоящая тачанка ждет нас на территории музея.

17:30 Возвращение в Белгород (86 км ~1 час 11мин.).

Трансфер на ж/д вокзал.

Окончание программы.

Вещи сдаются в камеру хранения вокзала (за доп. плату).

Свободное время для покупки сувениров, ужина, прогулки по тихим улицам центральной части города.

Питание – 2-х разовое (завтрак, обед).

22:10 Отправление поездом в Москву (по временному расписанию).

Белгород - село Яблоново - г. КорочаБелгород - село Яблоново - г. КорочаБелгород - село Яблоново - г. КорочаБелгород - село Яблоново - г. Короча

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Группа от 2-х человек

DBL/TWIN

стандарт

SNGL (DUS)
АМАКС Конгресс отель 3*17 80019 150

Континенталь 4*

тариф «туристский» – количество полотенец на 1 человека 2 штуки, нет халатов и тапочек)

18 60020 000

Варианты проживания

Гостиница «АМАКС Конгресс отель 3*»

2 ночи

Конгресс-отель «АМАКС» расположен недалеко от Харьковской горы в Белгороде. К услугам гостей номера с собственным балконом, откуда открывается панорамный вид на главные достопримечательности города.

Номера конгресс-отеля «АМАКС» обставлены деревянной мебелью. Во всех номерах имеется отопление, кабельное телевидение и собственная ванная комната.

При отеле работает сауна с интерьером в стиле традиционной русской бани и изображениями русских пейзажей на стенах. В сувенирном магазине можно приобрести на память о Белгородской области оригинальные изделия местных мастеров.

В ресторане «Супер-КузьмичЪ» подают традиционные блюда русской и украинской кухни. В баре гостям предложат разнообразные местные и импортные напитки.

Гостиница «АМАКС Конгресс отель 3*»Гостиница «АМАКС Конгресс отель 3*»Гостиница «АМАКС Конгресс отель 3*»Гостиница «АМАКС Конгресс отель 3*»Гостиница «АМАКС Конгресс отель 3*»Гостиница «АМАКС Конгресс отель 3*»Гостиница «АМАКС Конгресс отель 3*»

Гостиница «Континенталь 4*»

2 ночи

Гостиница «Континенталь» с сауной, хаммамом и фитнес-центром расположена в центре города Белгород. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В номерах есть кондиционер, мини-бар, электрический чайник и телевизор с плоским экраном с кабельными каналами.

Гости могут поужинать в ресторане отеля, где подают блюда европейской кухни. Кроме того, в отеле работает бар. По запросу завтрак сервируют в номере, а также гости могут заказать доставку еды и напитков в номер и упакованные ланчи.

Гостиница «Континенталь 4*»Гостиница «Континенталь 4*»Гостиница «Континенталь 4*»Гостиница «Континенталь 4*»Гостиница «Континенталь 4*»Гостиница «Континенталь 4*»Гостиница «Континенталь 4*»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание двухразовое (3 завтрака и 3 обеда)
  • Транспортное обслуживание по программе тура (трансферы ж/д г. Белгорода – отель, транспортное обслуживание каждый полный экскурсионный день)
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Квест в музее «Белгородская черта – Муравский шлях»
  • Сопровождение гида
  • Входные билеты в музеи
  • Дегустация меда с чаем на травах у пасечника на хуторе Сторожевом
  • Дегустация вин и настоек в Ремесленном парке в с. Колотиловка (для родителей)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Белгород и обратно
  • Мастер-класс в ремесленном парке с. Колотиловка, ГБУК «Историко-культурный комплекс «Новая Слобода» – 200 рублей
  • Мастер-класс в городе-крепости Яблоново – 101 рубль
  • Посещение Динопарка и Зоопарка (период их работы с 3 апреля по 31 октября, стоимость уточняйте на официальном сайте).
  • Расходы личного характера, такие как гостиничные счета, пользование минибаром и т. д.
  • Билеты в Белгородский академический драматический театр имени М. С. Щепкина – от 500 рублей
  • Билеты в Государственную филармонию – от 350 рублей
  • Ужины по желанию в отеле АМАКС Конгресс-отель – 500руб. или 700 руб. (комплекс)
  • Ужины в отеле Континенталь – 600 руб. (выбор из 4-х вариантов)
  • Проезд на бронетехнике по территории танкодрома в музее III Ратное поле России. Необходим предварительный заказ
  • Показательное выступление на танкодроме музея III Ратное поле России. (10 минут) для групп до 30 человек – 20 000руб. для групп от 30 до 50 человек – 25 000 рублей для групп свыше 50 человек – 30 000 руб. Необходим предварительный заказ.
  • Для групп есть возможность заказать концерт ансамбля солистов (фортепиано, скрипка, сопрано), воспользовавшись прекрасной акустикой Круглого здания в с. Головчино во время его посещения – от 20 000 рублей, продолжительность 40 минут. Необходим предварительный заказ
Место начала и завершения?
Россия, Белгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли скидки в туре?

Предоставляется скидка школьникам – 300 рублей.

Сколько стоит проезд на бронетехнике?

Проезд на бронетехнике по территории танкодрома в музее III Ратное поле России.

Необходим предварительный заказ.

наименование продолжительность количество стоимость
БТР - 40 10 минут 7 человек 4 000
БТР - 70 10 минут 7 человек 5 000
БРДМ - 2 10 минут 3 человека 3 000
БМД 10 минут 3 человека 5 500
БМП 10 минут 6 человек 5 500
Почему стоит посетить Динопарк в Белгороде?

Парк динозавров в Белгороде открылся в 2017 году. Новая развлекательная площадка заняла 8,4 га в лесопарке Сосновка, по соседству с Белгородским зоопарком.

На территории Динопарка размещены более 80 статичных и роботизированных фигур динозавров, работают аттракционы, кафе, сувенирная лавка.

Для семей с детьми предусмотрены комната матери и ребенка, специальные тележки для перевозки малышей, имеются удобства для людей с ограниченными возможностями.

Все скульптуры выполнены очень реалистично и дают полное представление о том, как выглядели вымершие существа мезозойской эры.

Экспонаты расположены в соответствии со средой обитания: водоплавающие особи погружены в озера, летающие ящеры парят над головой, травоядные пасутся у лиственных деревьев, а хищники скрываются в чаще.

12 динозавров роботизированы — они могут двигать конечностями, моргать, рычать, вертеть головой.

Самая крупная модель – сейсмозавр – достигает 29 метров в длину и 4 метров в высоту.

Она встречает гостей у главных ворот.

Отсюда начинается тропа, вдоль которой установлены остальные экспонаты.

Возле каждого динозавра имеется табличка с названием и краткой информацией.

С их помощью вы узнаете где и когда обитал конкретный вид, с какому типу он относится (хищник, травоядный или всеядный), какого был размера и какими особенностями обладал.

По выходным сюда приезжают не только жители области, но и гости из других регионов. Это хорошая возможность совместить приятное с полезным: побыть с семьей на природе, получить новые знания о представителях древней фауны и заинтересовать детей историей.

График работы:

  • С 3 апреля до 15 апреля – с 10 до 18;
  • С 16 апреля до 15 октября – с 10 до 21;
  • С 16 октября по 31 октября – с 10 до 18;
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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