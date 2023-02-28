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Думаете, куда поехать в мае? Приезжайте в глэмпинг в Карелии! Водные прогулки по Ладоге, катание на квадроциклах, экскурсия в горный парк «Рускеала», интересные лекции и дегустации местной кухни – это лишь часть событий и впечатлений, которые ждут вас в поездке.
Путешествие начинается в Сортавале, куда вам нужно добраться самостоятельно в первый день программы.
Рекомендуем приобретать билеты на поезд №160В с прибытием из Москвы.
Встреча на вокзале Сортавалы.
После встречи на вокзале вы позавтракаете в кафе и вас ждет непродолжительный трансфер к месту начала маршрута на квадроциклах.
Квадро-маршрут.
Вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и переоденетесь в грязезащитные комбинезоны.
Вас ждет увлекательный квадро-маршрут на 3-4 часа по карельской тайге (двухместное размещение на квадроцикле, для водителей требуются права категории B).
Маршрут средней сложности, для водителей желательно иметь опыт управления квадроциклом в условиях бездорожья.
На маршруте вас ждет перекус с горячим чаем на природе.
Далее маршрут пройдет через заброшенные финские деревни, мимо старинных водяных мельниц, по заповедным карельским лесам.
Кульминацией маршрута станет посещение красивейшего озера Вахваярви и заброшенного мраморного карьера.
Трансфер на остров.
После насыщенного дня доберетесь до причала на берегу Ладожского озера, откуда вас будет ждать трансфер на аэро- или мотолодках (зависит от погоды) на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер.
Прибытие в глэмпинг Lago Ladoga.
Вы разместитесь в геокуполах и поужинаете блюдами карельской кухни.
Ночь проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.
Утром в глэмпинге для вас накроют завтрак в карельском стиле.
Маршрут по лесной тропе.
В сопровождении гида вы отправитесь на маршрут (около 3 км) по лесной природной тропе (продолжительность 4,5-5 часов, с обедом).
Увидите геологические породы, которые можно назвать «хребтом Земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.
На маршруте вы узнаете много интересных фактов о здешних местах: о финских семьях и истории Северного Приладожья, об особенностях лесных пород, о животных, которые здесь живут.
Обед на природе.
В середине маршрута пообедаете на природе. Инструктора закоптят для вас свежую ладожскую форель и угостят знаменитыми карельскими пирожками-калитками.
Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта (фин. «соколиный риф»). С высоты более 40 метров откроется прекрасный вид на Ладожские шхеры.
Возвращение в глэмпинг.
После возвращения в глэмпинг при желании и за доп. плату вы можете заказать баню-фурако прямо на берегу Ладоги.
Вас ждет вкусный ужин от шеф-повара и карельский вечер.
Вам расскажут о традициях и обычаях карел, вы попробуете свои силы в разгадывании карельских загадок или пройдете викторину по истории этих мест.
Утром для вас будет организован завтрак в глэмпинге.
Маршрут по Ладожским шхерам.
Вы отправитесь на кольцевой маршрут на аэро- или мотолодке по Ладожским шхерам (зависит от погоды). Продолжительность водной прогулки составит 3-4 часа.
Ладожские шхеры – живописный архипелаг на севере Ладожского озера, состоящий из множества небольших скалистых островов.
Одна из поразительных особенностей Ладожских шхер — это так называемые «рифовые горы».
Рифовыми называют горы, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Смотровые площадки.
Вы увидите самые живописные места окрестных островов – мысы острова Хонкасало, которые называют «Ладожскими фьордами», рифовую гору Айно, Чапаевские проливы.
По маршруту предусмотрены высадки и подъемы на смотровые площадки, с которых открываются захватывающие виды на панораму шхерного района и открытой Ладоги.
Возвращение в глэмпинг.
Вас ждет вкусный обед и отдых.
За доп. плату вы можете заказать флоатинг в заливе Ладожских шхер!
Вас ждут незабываемые ощущения и уникальные фотографии (заказывается заранее, группа не менее 4 чел.).
При хорошей погоде вечер после ужина вы проведете у большого общего костра, поделитесь впечатлениями, сможете пожарить маршмеллоу, выпить крепкий чай с карельскими травами, поиграть в игры или попеть песни под гитару.
Утром для вас будет организован завтрак в глэмпинге.
У вас будет свободное время: сможете хорошо выспаться на природе, прогуляться в соседнюю бухту, изучить каменные породы (в том числе гранатовую жилу, проходящую неподалеку) или посмотреть фильм про Ладогу.
Вас ждет прощальный обед в глэмпинге и выезд в Рускеальский горный парк.
Горный парк «Рускеала».
Для вас будет организована наземная экскурсия с гидом и у вас будет свободное время для прогулки по территории парка.
Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.
Обратно в Сортавалу вы отправитесь на уникальном «Рускеальском экспрессе».
Это туристический ретро-поезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера.
Внутреннее убранство поезда оформлено в стиле интерьера кареты, на которой в Рускеала приезжал Огюст Монферран — главный архитектор Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
На вокзал Сортавалы вы прибудете примерно за час до отправления вечернего поезда в Москву и сможете поужинать в кафе (оплачивается дополнительно).
Обратные билеты нужно купить на поезд №160А с отправлением из Сортавалы в 20:37 в заключительный день тура.
Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом живописном месте Ладожских шхер – на острове Хавус в окружении соснового леса.
Детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, при размещении на дополнительном спальном месте наверху, мы предоставляем скидку 10%. Скидки не суммируются.
Личные вещи и снаряжение:
Одежда и обувь:
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:
В стоимость программы входит трехразовое питание (кроме ужина в последний день).
В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейтто – уха на сливках, калитки – открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.
Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет.
Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.
Средняя температура в мае составляет +13-14°С.
В целях безопасности и тишины мы принимаем гостей с детьми с 7 лет.
Доставка на остров происходит по Ладожскому озеру, всем пассажирам необходимы спасательные жилеты. Минимальный размер наших жилетов XS, что примерно соответствует начальному школьному возрасту.
Кроме того, наш глэмпинг находится на скальном берегу с непростым рельефом, камни бывают скользкими и опасными для маленьких детей.
Водные прогулки по Ладожскому озеру будут проходить на скоростных закрытых катерах (посадка по 5-6 чел.) и надувных мотолодках «Адмирал» с подвесным мотором «Yamaha»/«Tohatsu» мощностью 30 л. с.