во вторник и субботу в 08:45

Загадочная гора Воттоваара

Совершить небольшой треккинг на вершину, подивиться необычным ландшафтам и раскрыть тайны горы

Воттоваара притягивает путешественников не только саамскими сейдами, но и впечатляющими пейзажами.

Изогнутые деревья, лесные озерца, причудливые скалы и многоцветье мхов — если вам интересно увидеть это своими глазами, ждем на экскурсии! В команде до 20 человек вы доберетесь до подножия горы, совершите несложный поход и услышите легенды, окружающие эти места.
Загадочная гора Воттоваара
Загадочная гора Воттоваара
Загадочная гора Воттоваара
Загадочная гора Воттоваара
Загадочная гора Воттоваара
Загадочная гора Воттоваара
Загадочная гора Воттоваара
Загадочная гора Воттоваара
Загадочная гора Воттоваара
Ближайшие даты:
24
сен
27
сен
1
окт
4
окт
8
окт
11
окт
15
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Приключение в карельском лесу

На автобусе вы отправитесь в поселок Гимолы, где пересядете на уазики: они провезут вас через болота и карельские грязи к самому подножью Воттоваары. В компании гида подниметесь на вершину; в общей сложности вы проведете около 4 часов в лесу, а после на уазике и автобусе проделаете обратный путь.

Загадки горы

Вместе с гидом вы погрузитесь в древние времена и постараетесь раскрыть причину мистических явлений, которые связаны с этим краем. Изучите местные изогнутые деревья, увидите древние лабиринты и алтари саамов, услышите о стране Гиперборее. А еще — хотите верьте, хотите нет, — будут рассказы об НЛО, частенько залетающих на Воттоваару!

Программа

Порядок и время приблизительные и могут быть изменены
09.00 — Отправление из Петрозаводска (дорога около 220 километров)
13:00 — Прибытие в деревню Гимолы
13:30 — Отправление к горе Воттоваара на уазике (20 километров по бездорожью)
14.30 — Прибытие к подножию горы, начало треккинга
19:30 — Обратный путь в Гимолы на уазике
20.00 — Ужин
20.30 — Отправление в Петрозаводск
00.00 — Ориентировочное время прибытия

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • С вами будет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на автобусе или микроавтобусе туристического класса (зависит от от набора группы). Преимущества микроавтобуса — его скорость и высокая маневренность, а также небольшой размер группы.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость входят все трансферы (на автобусе и на уазике), сопровождение гида
  • Отдельно оплачивается ужин (предлагается в летнее время): 600 руб. /чел., заказывать необходимо на месте перед отправлением на гору

Важные моменты

  • С собой возьмите паспорт
    Для экскурсии выбирайте удобную одежду и обувь для трекинга; с собой возьмите накидки от дождя, запасные носки; термос с чаем и бутерброды
  • Экскурсию планируйте с запасом по времени менее 3 часов после окончания программы, возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами: неблагоприятными погодными условиями, пробками на дорогах и другими непредвиденными факторами.
  • Гид не несет ответственности за задержки, связанные с дорожной ситуацией

во вторник и субботу в 08:45

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в городе Петрозаводск
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 08:45
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска

👥Групповые🚌На автобусе🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🏡Выездные☀️На весь деньГора Воттоваара🗽Популярные места🍀Природа и пейзажиГоры🥾Треккинг и походы

Похожие туры в Петрозаводске

Зимняя экспедиция к горе Воттоваара. Тур в Карелию по местам силы
3 дня
🛣 Джиппинг
❄️ На снегоходах
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Зимняя экспедиция к горе Воттоваара. Тур в Карелию по местам силы
Загадайте желание на вершине мистической горы Воттоваара
г. Петрозаводск
3 янв
6 янв
28 янв
11 фев
59 700 за 1 человека
Эволюция путешествий: хаски, сплав, гора Воттоваара
4 дня
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 7 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Эволюция путешествий: хаски, сплав, гора Воттоваара
Как попробовать всё и сразу
г. Петрозаводск
7 июня
14 июня
21 июня
28 июня
от 47 880 за 1 человека
Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
2 дня
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 17 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Гора Воттоваара - Пизанец. Джип-тур
Мы проедем более 300 км по Карелии
г. Петрозаводск
14 мая
21 мая
4 июня
11 июня
от 20 625 за 1 человека
Посещение древней горы Воттоваара в Карелии
1 день 16 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 6 чел.
Организатор экскурсии Огни
Огни
Нет отзывов
Посещение древней горы Воттоваара в Карелии
Ж/Д вокзал г. Петрозаводск
10 000 за 1 человека
Активный отдых в Карелии
3 дня
🚗 На машине
⚓️ По рекам и каналам
Речные прогулки
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Активный отдых в Карелии
Совершить дог-трекинг, сплавиться по реке и покорить Воттоваару
Петрозаводск, аэропорт (PES) , 08:00. Если у вас н...
Завтра
47 900 за 1 человека
Вся Карелия и мистическая Воттоваара
3 дня
Авторский тур
до 49 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Вся Карелия и мистическая Воттоваара
Карелия это сосредоточение мест силы и сплетение разнообразных верований
Россия, Санкт-Петербург
23 сен
от 10 950 за 1 человека
Нескучное знакомство с Карелией
5.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Эйно
Эйно
4.8
20 отзывов
Нескучное знакомство с Карелией
Водопад Кивач, Марциальные воды, гора Сампо и местные байки от потомственного гида и чародея
2 окт
9 окт
16 окт
23 окт
105507 913 за всё до 4 чел.
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор
6.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
Нет отзывов
Сампо, Гирвас, Кивач и Тивдийский мрамор
Забраться на гору, погулять по кратеру палеовулкана, залюбоваться водопадом и посетить горный парк
Завтра
23 сен
25 сен
26 сен
9 500 за всё до 3 чел.
Велотур в Паанаярви
7 дней
Авторский тур
до 17 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
Велотур в Паанаярви
Национальный парк Паанаярви - одно из самых труднодоступных мест на Северо-Западе
Россия, Республика Карелия, посёлок городского тип...
16 авг
40 700 за 1 человека
Места силы Карелии: Кижи и Воттоваара
1 день 12 часов
🚗 На машине
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
5
1 отзыв
Места силы Карелии: Кижи и Воттоваара
Площадь Гагарина, д. 3
22 000 за 1 человека
Путешествие в столицу карельского разгуляя
11 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Ричард
Ричард
5
7 отзывов
Путешествие в столицу карельского разгуляя
Мы совершим удивительное путешествие во времени в край рун и былин
По договоренности
11 300 за всё до 3 чел.
Знакомство с Карелией
3 дня
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Знакомство с Карелией
Небольшой, но очень интересный тур выходного дня объединяет
г. Петрозаводск
1 окт
2 окт
3 окт
4 окт
18 500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Петрозаводске
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ