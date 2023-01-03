во вторник и субботу в 08:45

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Приключение в карельском лесу
На автобусе вы отправитесь в поселок Гимолы, где пересядете на уазики: они провезут вас через болота и карельские грязи к самому подножью Воттоваары. В компании гида подниметесь на вершину; в общей сложности вы проведете около 4 часов в лесу, а после на уазике и автобусе проделаете обратный путь.
Загадки горы
Вместе с гидом вы погрузитесь в древние времена и постараетесь раскрыть причину мистических явлений, которые связаны с этим краем. Изучите местные изогнутые деревья, увидите древние лабиринты и алтари саамов, услышите о стране Гиперборее. А еще — хотите верьте, хотите нет, — будут рассказы об НЛО, частенько залетающих на Воттоваару!
Программа
Порядок и время приблизительные и могут быть изменены 09.00 — Отправление из Петрозаводска (дорога около 220 километров) 13:00 — Прибытие в деревню Гимолы 13:30 — Отправление к горе Воттоваара на уазике (20 километров по бездорожью) 14.30 — Прибытие к подножию горы, начало треккинга 19:30 — Обратный путь в Гимолы на уазике 20.00 — Ужин 20.30 — Отправление в Петрозаводск 00.00 — Ориентировочное время прибытия
Организационные детали
Как проходит экскурсия
С вами будет один из гидов нашей команды
Экскурсия проходит на автобусе или микроавтобусе туристического класса (зависит от от набора группы). Преимущества микроавтобуса — его скорость и высокая маневренность, а также небольшой размер группы.
Что входит в стоимость, а что — нет
В стоимость входят все трансферы (на автобусе и на уазике), сопровождение гида
Отдельно оплачивается ужин (предлагается в летнее время): 600 руб. /чел., заказывать необходимо на месте перед отправлением на гору
Важные моменты
С собой возьмите паспорт Для экскурсии выбирайте удобную одежду и обувь для трекинга; с собой возьмите накидки от дождя, запасные носки; термос с чаем и бутерброды
Экскурсию планируйте с запасом по времени менее 3 часов после окончания программы, возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами: неблагоприятными погодными условиями, пробками на дорогах и другими непредвиденными факторами.
Гид не несет ответственности за задержки, связанные с дорожной ситуацией
во вторник и субботу в 08:45
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в городе Петрозаводск
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 08:45
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Петрозаводске
Провела 414 экскурсий для 195 туристов
Мы команда гидов по всей России. Уже несколько лет проводим экскурсии в Москве, Санкт-Петербурге, на Байкале, Алтае, в Мурманске, Дагестане, по Золотому кольцу. Приглашаем вас посетить наши прогулки и туры: вы получите первоклассный сервис, новые знания и яркие эмоции!