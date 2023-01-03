во вторник и субботу в 08:45

Воттоваара притягивает путешественников не только саамскими сейдами, но и впечатляющими пейзажами. Изогнутые деревья, лесные озерца, причудливые скалы и многоцветье мхов — если вам интересно увидеть это своими глазами, ждем на экскурсии! В команде до 20 человек вы доберетесь до подножия горы, совершите несложный поход и услышите легенды, окружающие эти места.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Приключение в карельском лесу

На автобусе вы отправитесь в поселок Гимолы, где пересядете на уазики: они провезут вас через болота и карельские грязи к самому подножью Воттоваары. В компании гида подниметесь на вершину; в общей сложности вы проведете около 4 часов в лесу, а после на уазике и автобусе проделаете обратный путь.

Загадки горы

Вместе с гидом вы погрузитесь в древние времена и постараетесь раскрыть причину мистических явлений, которые связаны с этим краем. Изучите местные изогнутые деревья, увидите древние лабиринты и алтари саамов, услышите о стране Гиперборее. А еще — хотите верьте, хотите нет, — будут рассказы об НЛО, частенько залетающих на Воттоваару!

Программа

Порядок и время приблизительные и могут быть изменены

09.00 — Отправление из Петрозаводска (дорога около 220 километров)

13:00 — Прибытие в деревню Гимолы

13:30 — Отправление к горе Воттоваара на уазике (20 километров по бездорожью)

14.30 — Прибытие к подножию горы, начало треккинга

19:30 — Обратный путь в Гимолы на уазике

20.00 — Ужин

20.30 — Отправление в Петрозаводск

00.00 — Ориентировочное время прибытия

Организационные детали

Как проходит экскурсия

С вами будет один из гидов нашей команды

Экскурсия проходит на автобусе или микроавтобусе туристического класса (зависит от от набора группы). Преимущества микроавтобуса — его скорость и высокая маневренность, а также небольшой размер группы.

Что входит в стоимость, а что — нет

В стоимость входят все трансферы (на автобусе и на уазике), сопровождение гида

Отдельно оплачивается ужин (предлагается в летнее время): 600 руб. /чел., заказывать необходимо на месте перед отправлением на гору

Важные моменты