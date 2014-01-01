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Малоизвестные достопримечательности Печорского края

Петербургский к.
Петербургский к. – Гид из Пскова
Экскурсия ⛳ включает в себя знакомство с землями, которые только в послевоенные годы были присоединены к территории РСФСР.

Эти земли хранят многослойную историю 📖.

Вы заглянете в деревни, которые находятся совсем рядом с границей, зайдете в Никольский храм XVII века в поселке Тайлово, а также посетите деревню Сигово (Радая) с музеем-усадьбой удивительного народа сето.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 7 500 ₽ за экскурсию

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Малоизвестные достопримечательности Печорского края
Малоизвестные достопримечательности Печорского края

Что вы увидите

  • Эстонская архитектура (Печоры)
  • Троицкий храм (XVIII в. в д. Залесье)
  • Погост Тайлово (Никольский храм XVII века, сетоское кладбище)
  • Здание немецкой разведывательно-диверсионной школы (1941-1944 гг. ) в поселке Печки
  • Руины ветряной мельницы
  • Заброшенная лютеранская кирха (20-е гг. ХХ века) и старинное лютеранское латышское кладбище (п. Лавры)
  • Музей народа сето в деревне Сигово
  • Несколько ДОТов Псковского УР линии Сталина
Псково-Печерский монастырь, безусловно, является духовным центром не только Псковской земли, но и всего Северо-Запада Российской Федерации и в какой-то степени затмевает многие другие местные памятники. Но для тех, кому нравится Печорский район, кто хочет лучше узнать его историю 📖 и не ограничиваться посещением монастыря, была специально разработана эта экскурсия ⛳ Эстония»
С 1920 по 1940 год эта территория находилась в составе Эстонии. Большая часть застройки города Печоры-Petseri относится к этому периоду, и Вас ждет пешеходная прогулка 👣 по «маленькой Эстонии».

В ходе экскурсии 🧭 вы увидите:

  • Эстонскую архитектуру в Печорах.
  • Троицкий храм XVIII века в деревне Залесье.
  • Погост Тайлово (Никольский храм XVII века, сетоское кладбище).
  • Здание немецкой разведывательно-диверсионной школы (1941-1944 гг. ) в поселке Печки.
  • Руины ветряной мельницы, действовавшей до 1950-х годов.
  • Заброшенная лютеранская кирха (20-е гг. ХХ века) и старинное лютеранское латышское кладбище в поселке Лавры.
  • Музей народа сето в деревне Сигово. В музее всех участников ждет знакомство с культурой и бытом малого народа, исконно населявшего эти земли, а также чаепитие с пирогами. Желающие смогут принять участие в мастер-классе по приготовлению сыра по оригинальным рецептам народа сето.
  • Несколько ДОТов Псковского УР линии Сталина

Важная информация:

  • Экскурсия проводится только для автомобилистов. В автомобиле 🚘 необходимо предусмотреть одно посадочное место для гида.
  • Участникам экскурсии желательно иметь с собой термос и бутерброды, т. к. время ужина в музее: 16:00-17:00.
  • Ужин в старинном каменном амбаре входит в стоимость программы приема в музее народа сето.
Что входит
  • Экскурсия в сопровождении гида
Что не входит
  • 1. Транспорт (экскурсия проводится только для автомобилистов, предусмотрите пожалуйста 1 место для гида)
  • 2. Перекус и напитки
  • 3. <b>Программа приема в музее народа SETO:</b>
  • 700 руб/взрослый
  • 300 руб/дети 7-14 лет
  • бесплатно — дети до 7 лет.
  • <b>В стоимость программы включено:</b>
  • билет и экскурсионное обслуживание в музее
  • участие в мастер-классе по приготовлению национального сыра народа SETO и участие в последующей дегустации
  • ужин в старинном каменном амбаре.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель (Псков)
Малоизвестные достопримечательности Печорского края
Малоизвестные достопримечательности Печорского края
Малоизвестные достопримечательности Печорского края
Малоизвестные достопримечательности Печорского края

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Петербургский к.
Петербургский к.
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