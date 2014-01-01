Погост Тайлово (Никольский храм XVII века, сетоское кладбище)
Здание немецкой разведывательно-диверсионной школы (1941-1944 гг. ) в поселке Печки
Руины ветряной мельницы
Заброшенная лютеранская кирха (20-е гг. ХХ века) и старинное лютеранское латышское кладбище (п. Лавры)
Музей народа сето в деревне Сигово
Несколько ДОТов Псковского УР линии Сталина
Псково-Печерский монастырь, безусловно, является духовным центром не только Псковской земли, но и всего Северо-Запада Российской Федерации и в какой-то степени затмевает многие другие местные памятники. Но для тех, кому нравится Печорский район, кто хочет лучше узнать его историю 📖 и не ограничиваться посещением монастыря, была специально разработана эта экскурсия ⛳ Эстония»
С 1920 по 1940 год эта территория находилась в составе Эстонии. Большая часть застройки города Печоры-Petseri относится к этому периоду, и Вас ждет пешеходная прогулка 👣 по «маленькой Эстонии».
В ходе экскурсии 🧭 вы увидите:
Эстонскую архитектуру в Печорах.
Троицкий храм XVIII века в деревне Залесье.
Погост Тайлово (Никольский храм XVII века, сетоское кладбище).
Здание немецкой разведывательно-диверсионной школы (1941-1944 гг. ) в поселке Печки.
Руины ветряной мельницы, действовавшей до 1950-х годов.
Заброшенная лютеранская кирха (20-е гг. ХХ века) и старинное лютеранское латышское кладбище в поселке Лавры.
Музей народа сето в деревне Сигово. В музее всех участников ждет знакомство с культурой и бытом малого народа, исконно населявшего эти земли, а также чаепитие с пирогами. Желающие смогут принять участие в мастер-классе по приготовлению сыра по оригинальным рецептам народа сето.
Несколько ДОТов Псковского УР линии Сталина
Важная информация:
Экскурсия проводится только для автомобилистов. В автомобиле 🚘 необходимо предусмотреть одно посадочное место для гида.
Участникам экскурсии желательно иметь с собой термос и бутерброды, т. к. время ужина в музее: 16:00-17:00.
Ужин в старинном каменном амбаре входит в стоимость программы приема в музее народа сето.
Что входит
Экскурсия в сопровождении гида
Что не входит
1. Транспорт (экскурсия проводится только для автомобилистов, предусмотрите пожалуйста 1 место для гида)
2. Перекус и напитки
3. <b>Программа приема в музее народа SETO:</b>
700 руб/взрослый
300 руб/дети 7-14 лет
бесплатно — дети до 7 лет.
<b>В стоимость программы включено:</b>
билет и экскурсионное обслуживание в музее
участие в мастер-классе по приготовлению национального сыра народа SETO и участие в последующей дегустации
ужин в старинном каменном амбаре.
Начало и место завершения
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.