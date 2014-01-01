Псково-Печерский монастырь, безусловно, является духовным центром не только Псковской земли, но и всего Северо-Запада Российской Федерации и в какой-то степени затмевает многие другие местные памятники. Но для тех, кому нравится Печорский район, кто хочет лучше узнать его историю 📖 и не ограничиваться посещением монастыря, была специально разработана эта экскурсия ⛳ Эстония»

С 1920 по 1940 год эта территория находилась в составе Эстонии. Большая часть застройки города Печоры-Petseri относится к этому периоду, и Вас ждет пешеходная прогулка 👣 по «маленькой Эстонии».

В ходе экскурсии 🧭 вы увидите:

Эстонскую архитектуру в Печорах.

Троицкий храм XVIII века в деревне Залесье.

Погост Тайлово (Никольский храм XVII века, сетоское кладбище).

Здание немецкой разведывательно-диверсионной школы (1941-1944 гг. ) в поселке Печки.

Руины ветряной мельницы, действовавшей до 1950-х годов.

Заброшенная лютеранская кирха (20-е гг. ХХ века) и старинное лютеранское латышское кладбище в поселке Лавры.

Музей народа сето в деревне Сигово. В музее всех участников ждет знакомство с культурой и бытом малого народа, исконно населявшего эти земли, а также чаепитие с пирогами. Желающие смогут принять участие в мастер-классе по приготовлению сыра по оригинальным рецептам народа сето.

Несколько ДОТов Псковского УР линии Сталина

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