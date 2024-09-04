Дорога к урочищу Джилы-Су — само по себе приключение и яркая картинка. По пути вы встретите зелёные луга и горные серпантины.
А ещё полюбуетесь водопадами, причудливыми скалами, ковром из жёлтых лютиков и видами на Эльбрус и Кавказский хребет. Помимо этого, будут и рассказы гида — о сусликах, нарзане и смотрителе гор.
А ещё полюбуетесь водопадами, причудливыми скалами, ковром из жёлтых лютиков и видами на Эльбрус и Кавказский хребет. Помимо этого, будут и рассказы гида — о сусликах, нарзане и смотрителе гор.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30, 07:00, 07:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы посетите знаменитое урочище Джилы-Су у подножия северного склона Эльбруса на высоте 2380 метров.
- Побываете на трёх водопадах — Каракая-Су, Кызыл-Кол и Султан.
- Увидите природные скульптуры из застывшей вулканической лавы.
- В летнее время познакомитесь с местными обитателями — сусликами.
- Полюбуетесь Эльбрусом и Кавказским хребтом с плато Шаджатмаз.
- Заглянете в ущелье реки Харбаз и удивитесь скалам причудливой формы.
Гид расскажет:
- Почему дорога до Джилы-Су считается одной из самых красивых в России.
- В какое время здесь можно увидеть сусликов и чем их кормить.
- Почему в урочище встречаются вулканические пики.
- Что это за смотритель гор, чей облик выступает в скалах.
- Как переводится название плато Шаджатмаз.
- Какой нарзан полезен для глаз.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на комфортабельном минивэне/внедорожнике Infiniti QX56, Mercedes-Benz ML, Jeep Grand Cherokee, УАЗ Патриот или другом аналогичном автомобиле.
- Дополнительно оплачиваются экосбор в Джилы-Су — 100 ₽ за чел., экосбор в ущелье реки Харбаз — 50 ₽ за чел., входной билет в национальный парк — 200 руб., обед — по желанию.
- Заберём вас из удобного места в Пятигорске и по окончании отвезём обратно.
- В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 06:30, 07:00 и 07:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30, 07:00 и 07:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 59 туристов
Приветствуем вас, дорогие друзья! Уже более 7 лет наша команда организует и проводит джип-туры для путешественников в горах Северного Кавказа. Мы смогли объединить все свои знания и опыт для организацииЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
4 сен 2024
Интересный вариант досуга, приятный и не трудный маршрут, подойдёт всем, стоит отметить возможность так и не увидеть Эльбрус во всей красе, но в целом дорога и виды не оставят Вас равнодушными
Ирина
22 авг 2024
Экскурсия прошла на 5+. Сергей-ЛУЧШИЙ гид 🔥🔥🔥 Профессионал своего дела. Коммуникабелен, отлично знает историю и очень дозировано в нужные моменты преподносит информацию. Влюбилась в Кавказ окончательно ❤️ Однозначно рекомендую!!!
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