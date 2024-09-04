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Дорога к урочищу Джилы-Су — само по себе приключение и яркая картинка. По пути вы встретите зелёные луга и горные серпантины.



А ещё полюбуетесь водопадами, причудливыми скалами, ковром из жёлтых лютиков и видами на Эльбрус и Кавказский хребет. Помимо этого, будут и рассказы гида — о сусликах, нарзане и смотрителе гор.