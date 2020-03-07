37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Изучить бренды Пятигорска и пройти по достопримечательностям нестандартным маршрутом

Надежда
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Надежда – ваш гид
Город в окружении Кавказских гор стал известен благодаря Михаилу Лермонтову: здесь он любил прогуливаться сам и сюда поместил персонажей «Героя нашего времени».

Моя экскурсия пронизана двумя этими темами: вы попадёте в 19 век и вместе с «водяным обществом» будете пробовать минеральную водицу, восторгаться открывающимися видами у беседки Эола, заглядывать в подземную пещеру с голубым озером и гулять по живописному «Цветнику».
2500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча парк Цветник
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У этой экскурсии37 отзывов
5
Лермонтов и Кавказские Минеральные Воды
Лермонтов и Кавказские Минеральные Воды

Что вас ожидает

По следам «водяного общества»
Мы встретимся на традиционном месте свиданий высшего света на Кавказских Минеральных Водах — у входа в парк «Цветник», старейший в Пятигорске. В парке вы увидите грот Дианы, вдохновлявший Лермонтова, — в нём он часто прогуливался, а незадолго до смерти устроил здесь дружеский бал. Дойдём до места, где поэт принимал ванны, до Елизаветинской галереи, где завязывались события повести «Княжна Мэри» в «Герое нашего времени», и до бывшего грота под флагом, где встретились Печорин и Вера — на прогулке я не раз обращусь к строкам романа, стихам и воспоминаниям Лермонтова. Вслед за «водяным обществом» вы также полюбуетесь видами гор, открывающимися у беседки Эолова Арфа.

История, выдающиеся имена и красота природы
На Горячей горе, у скульптуры Орла, символа Пятигорска, я расскажу о первом минеральном источнике, о записках арабского путешественника и возникновении города. Гуляя по улице Кирова, или Курортному бульвару, вы увидите дом Княжны Мэри и услышите об известных гостях города. В бывшем дачном районе рассмотрите особняки 19 века. А после вас ждёт Провал — так называется подземная пещера в Пятигорске с дивным голубым озером. В конце экскурсии мы отправимся по канатной дороге на вершину горы Машук, чтобы с высоты 994 метров увидеть 11 одинаковых гор, а в хорошую погоду разглядеть Эльбрус.

По желанию, вы сможете искупаться в «Бесстыжих ваннах» под открытым небом – температура воды зимой здесь +26, летом +42.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят познакомиться с Пятигорском и готовы много ходить (маршрут не менее 5 км).

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия.
  • В стоимость не включён билет на канатную дорогу: взрослые — 360 руб., школьники — 200 руб., дети от 5 до 8 — 50 руб., дети до 5 лет — бесплатно.
Лермонтов и Кавказские Минеральные Воды
Лермонтов и Кавказские Минеральные Воды
Лермонтов и Кавказские Минеральные Воды
Лермонтов и Кавказские Минеральные Воды
Лермонтов и Кавказские Минеральные Воды
Лермонтов и Кавказские Минеральные Воды
Лермонтов и Кавказские Минеральные Воды
Лермонтов и Кавказские Минеральные Воды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура парк Цветник.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Надежда
Надежда
Меня зовут Надежда. Я профессиональный гид по городам Кавказских Минеральных Вод: Пятигорску, Кисловодску, Ессентукам и Железноводску. Мой стаж работы — 15 лет. Живу и работаю в Пятигорске, который очень хорошо знаю не только как курортный город, но и как исторический, культурный, а главное — Лермонтовский Пятигорск. Я могу также организовать экскурсии в Домбай, Джылы-су, Шатджатмаз, Царские водопады, Архыз, Чегемские водопады, Медовые водопады, Верхний Чегем, перевал Гум-баши+Сенты+Шоана, Бермамыт, Элиста. Есть свой транспорт.
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37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 марта 2020
Были на экскурсии с Надеждой. Гид она просто отличный, все прошло просто замечательно. Очень познавательно и интересно. Конечно огромная благодарность Надежде от нашей семьи. Рекомендую!
Людмила
5 ноября 2019
Замечательная экскурсия по стопам Героя нашего времени. Специально перечитала перед поездкой, по этому особенно понравилось. Узнали много нового. Надежда профессионал своего дела. Ребенок до сих пор вспоминает Лермонтова и кладбище)))))Спасибо большое, буду рекомендовать.
3 ноября 2019
В этот прекрасный не типично зимний день Надежда рассказала нам много нового и содержательного не только об истории города , и региона . Все спокойно, продумано и четко. Рекомендую всем, кто приедет в город, плюс много полезных советов про другие места КМВ.
27 октября 2019
Хочу сказать слова искренней благодарности гиду Надежде. Она действительно Профессионал, который искренне любит свое дело и внимательно относится к каждому экскурсанту. Сама экскурсия была насыщенной и очень интересной как для взрослых, так и для детей. Программа полностью соответствует описанию и даже превосходит его. И я с удовольствием буду рекомендовать эту экскурсию с Надеждой всем своим знакомым.
10 октября 2019
Сегодня были на экскурсии по Пятигорску с гидом Надеждой. Отдыхаем в Кисловодске, решили разнообразить саноторный отдых культурной программой. Добрались до Пятигорска на электричке: 30 минут на Ласточке и мы на месте. Встретились с Надеждой в парке Цветник, куда добрались пешком минут за 25 медленным шагом. Парк Цветник очень красивое место, с него и началась наша экскурсия. Когда Надежда показала беседку Эола на противоположной горе, к которой мы должны были прийти, то даже не верилось, что это возможно. Но неспешно, с остановками, за интересным и содержательным рассказом мы обошли все намеченные исторические места. Узнали много интересного о жизни и судьбе Лермонтова, об истории Пятигорска и Кавказа. Надежда очень чуткий и внимательный человек. Наша группа - двое детей 7 и 9 лет, двое взрослых, один из которых преклонных лет с « проблемными ногами»- преодолели весь маршрут 5 часовой экскурсии без особых усилий. Надежда делала остановки, на которых можно было присесть и перевести дух, посоветовала ресторан для обеда. Экскурсия оставила много впечатлений, будем еще долго делиться ими. Обязательно перечитаем Лермонтова! Спасибо огромное за доставленное удовольствие! Будем вспоминать Пятигорск, который благодаря Надежде для нас стал жемчужиной КМВ.
18 сентября 2019
Осталась очень довольна экскурсией, которую проводит Надежда. Экскурсия занимает 4,5 часа, но время пролетает незаметно и весь маршрут насыщен интересной информацией. Понравилась последовательность подачи исторического материала: начиная от истории города Пятигорска и затем о местах, связанных с жизнью и творчеством Михаила Лермонтова. Было приятно познакомиться с Надеждой, всегда приятно, когда человек любит свой край и место, в котором живет и болеет за его судьбу.
Рекомендую посетить экскурсию всем гостям города Пятигорска.
15 сентября 2019
Всё было просто потрясающе! Те 4,5 часа, что отведены на экскурсию, пролетели незаметно, как полчаса))
Маршрут экскурсии действительно нестандартный, но это и есть огромный плюс - всё, что нужно, по делу и даже больше)
Надежда - замечательный гид, чувствуется, что действительно любит город, в котором живёт, и это передаётся гостям (что немаловажно)
Так же (как говорилось выше) понравился маршрут - НЕформализованный подход, а тепло, с душой!! Увидели "всё и даже больше", вспомнили произведения М.Ю. Лермонтова (захотелось снова перечитать), прониклись красотой Кавказа!
Обязательно приедем в гости в КМВ ещё раз!! Большое спасибо!!!
10 сентября 2019
Я рада, что моё знакомство с Пятигорском произошло во время прогулки с Надеждой. Я узнала исторические факты, услышала истории о легендарных личностях и цитаты, которые принадлежат курьезным литературным героям. Особо Надежда останавливалась на теме: жизнь и судьба М.Ю. Лермонтова. Мне было интересно слушать рассказ гида тем более, что все яркие события жизни поэта происходили в этих краях. Я рекомендую эту экскурсию всем неутомимым путешественникам!
26 августа 2019
очень понравилась экскурсия. Надежда - прекрасный рассказчик, который искренне любит Кавказ и свой город. Описание Пятигорска (Лермонтовского Пятигорска) восхитило своей красотой. Очень пожалели, что удалось посетить только Пятигорск.
23 августа 2019
Эта экскурсия была самым первым знакомством с Пятигорском и вообще с Кавказскими Минеральными водами. И наш выбор был отличным! Надежда оказалась очень интересным и знающим рассказчиком, слушать ее было настолько увлекательно, что мы даже и не заметили, как прошли столько километров! Узнали столько фактов о Лермонтове! Уже позже мы сходили в музей Лермонтова, так вот, там, хотя тоже очень интересно все рассказывали, но половину из того, о чем поведала нам Надежда, не сказали. Очень ценными для нас стали советы Надежды относительно того, куда лучше сходить, съездить и что посмотреть. Мы их вспоминали все наше путешествие по КМВ. Удачи и только лучшие рекомендации!
Ещё 27 отзывов

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