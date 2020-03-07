37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

По следам «водяного общества»

Мы встретимся на традиционном месте свиданий высшего света на Кавказских Минеральных Водах — у входа в парк «Цветник», старейший в Пятигорске. В парке вы увидите грот Дианы, вдохновлявший Лермонтова, — в нём он часто прогуливался, а незадолго до смерти устроил здесь дружеский бал. Дойдём до места, где поэт принимал ванны, до Елизаветинской галереи, где завязывались события повести «Княжна Мэри» в «Герое нашего времени», и до бывшего грота под флагом, где встретились Печорин и Вера — на прогулке я не раз обращусь к строкам романа, стихам и воспоминаниям Лермонтова. Вслед за «водяным обществом» вы также полюбуетесь видами гор, открывающимися у беседки Эолова Арфа.

История, выдающиеся имена и красота природы

На Горячей горе, у скульптуры Орла, символа Пятигорска, я расскажу о первом минеральном источнике, о записках арабского путешественника и возникновении города. Гуляя по улице Кирова, или Курортному бульвару, вы увидите дом Княжны Мэри и услышите об известных гостях города. В бывшем дачном районе рассмотрите особняки 19 века. А после вас ждёт Провал — так называется подземная пещера в Пятигорске с дивным голубым озером. В конце экскурсии мы отправимся по канатной дороге на вершину горы Машук, чтобы с высоты 994 метров увидеть 11 одинаковых гор, а в хорошую погоду разглядеть Эльбрус.

По желанию, вы сможете искупаться в «Бесстыжих ваннах» под открытым небом – температура воды зимой здесь +26, летом +42.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые хотят познакомиться с Пятигорском и готовы много ходить (маршрут не менее 5 км).