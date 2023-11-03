Поляна Эммануэля, урочище Джилы-Су, плато Бечасын и Бермамыт - зарядиться энергией гор по максимуму
Наша поездка отличается тем, что включает места, которым обычно посвящают два дня.
А потому приготовьтесь к путешествию, в котором вам ни минуты не придётся отдыхать от захватывающих пейзажей.
Ущелья и водопады, горные хребты и могучие скальные стены, целебный нарзан и закат с видом на Эльбрус, а также истории края. Ваш день будет весьма насыщенным и запоминающимся!
А потому приготовьтесь к путешествию, в котором вам ни минуты не придётся отдыхать от захватывающих пейзажей.
Ущелья и водопады, горные хребты и могучие скальные стены, целебный нарзан и закат с видом на Эльбрус, а также истории края. Ваш день будет весьма насыщенным и запоминающимся!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Поляна Эммануэля. Мы посетим место, с которого совершили первое официальное восхождение на Эльбрус в 1829 г. Здесь вы отведаете настоящий природный нарзан, ради которого сюда приезжают со всего региона. И оцените панорамные виды окрестностей.
Урочище Джилы-Су. Совершим пеший поход к водопаду Султан (высота 40 метров). А неподалёку желающие смогут принять нарзанную ванну (температура 23 градуса).
Водопад Каракая-Су. Затем отправимся в Малкинское ущелье, где вы увидите впечатляющий своей мощью водопад и полюбуетесь горными пейзажами.
На этом наше путешествие не закончится! Насладившись чарующими пейзажами и зарядившись энергией, отправляемся дальше по следам древних караванов.
- Проедем через плато Бечасын по нестандартному маршруту и поднимемся через древний карачаевский аул на плато Бермамыт, где вас ждут открыточные виды местного Гранд-Каньона.
- Посетим капитанский мостик над пропастью с лучшим видом на Эльбрус.
- После вы прогуляетесь до Амфитеатра.
- И в заключение побываете в ещё одной красивой локации. На скалах Два монаха вы встретите закат с чашечкой свежесваренного кофе и горного чая.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортном внедорожнике УАЗ Патриот
- С вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды
- Мы заберём вас от места вашего проживания и после тура привезём обратно
- В стоимость экскурсии входит: транспорт и услуги гида.
- Дополнительные расходы: обед в кафе (можно взять с собой перекус), экосбор — 250 руб. с человека
- Можно брать детей старше 5 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего адреса проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 205 туристов
Мы сплочённая команда гидов. Проводим индивидуальные и групповые туры по Кавказу более 5 лет. Стараемся максимально интересно раскрыть поездку, чтобы каждый из вас остался доволен.
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На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Горы
Выездные
На весь день
Плато Бермамыт
Популярные места
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Джилы-су
Каракая-Су
Самое главное
В Кабардино-Балкарию
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