Еще несколько необычных экскурсий в Пятигорске

Топ-5 мест восхитительного Домбая

Легкое и дружеское путешествие с опытным проводником по самым впечатляющим местам Северного Кавказа

Антон
Антон – представитель из Пятигорска
Вы отправитесь навстречу настоящей горной сказке Карачаево-Черкессии.

Преодолеете зрелищные перевалы и фантастические ущелья, оцените могучий силуэт Эльбруса и подниметесь на вершину горы ⛰️ Мусса-Ачитара.

В Тебердинском заповеднике я предложу устроить пикник.

А еще вы сможете искупаться в теплом, хотя и высокогорном озере Туманлы-Кель и одной из чистейших рек Европы, Уллу-Муруджу.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

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Топ-5 мест восхитительного Домбая
Топ-5 мест восхитительного Домбая

Что вас ожидает

Калейдоскоп сказочных пейзажей и впечатлений

  • Вы отправитесь в путь по одной из живописнейших дорог Северного Кавказа, через перевал Гум-Баши на высоте 2100 м. Откроете место с непередаваемыми видами на Большой Кавказский хребет и знаменитый стратовулкан Эльбрус.
  • Далее проедете по Тебердинскому ущелью к самой поляне Домбай. В Тебердинском заповеднике можно будет организовать пикник у горных рек.
  • Сделаем остановку у начала маршрута к Бадукским озерам. С Домбайской поляны вы подниметесь по канатной дороге к вершине горы ⛰️ Мусса-Ачитара — современной горнолыжной Мекке, где вас ждет очередная порция захватывающих видов.
  • Заедем на вершину еще одного перевала, где вы сможете искупаться в кристально чистой, но не холодной воде высокогорного озера Туманлы-Кель и живописной реке Клухор. Кроме того, я отвезу вас к реке Уллу-Муруджу, воды которой считаются одними из самых чистых в России и даже Европе.

Нескучное сопровождение и любительская фотосессия 📷 в подарок
По дороге я в непринужденной обстановке расскажу интересные исторические факты, новости и местные секретики. Например, вы узнаете, какая гора изображена на логотипе бренда «Акваминерале», где останавливались и жили древние византийцы в наших широтах и многое другое. А бонусом я буду рад вас пофотографировать с лучших ракурсов. После нашей встречи, в течение нескольких дней вы получите ссылку на облачное хранилище с фото.

Организационные детали

  • Поездка проходит на уютном 7-местном микроавтобусе 🚌 Volkswagen
  • Дополнительные расходы: канатная дорога; курортный сбор за проезд по Военно-Сухумской дороге — 200 руб. /человека; еда и напитки
  • Экскурсию ⛳ для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 по договорённости
Топ-5 мест восхитительного Домбая
Топ-5 мест восхитительного Домбая
Топ-5 мест восхитительного Домбая
Топ-5 мест восхитительного Домбая
Топ-5 мест восхитительного Домбая
Топ-5 мест восхитительного Домбая
Топ-5 мест восхитительного Домбая
Топ-5 мест восхитительного Домбая
Топ-5 мест восхитительного Домбая
Топ-5 мест восхитительного Домбая
Топ-5 мест восхитительного Домбая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Антон
Антон
Меня зовут Антон, мне 28 лет, и я коренной житель нашего красивейшего регина КМВ. Работал долгое время автомехаником, случалось, что возил людей в горы. В один момент решил поменять ремесло, так как горы и эмоции гостей, которым я показывал регион, приносили особенную радость! Теперь я провожу почти каждый день в поездках и экскурсиях. Также езжу со своей семьей отдыхать в горы — моя 2-летняя дочь уже покорила не одну вершину, правда, у меня на плечах;-) Работаю с командой единомышленников. Формат наших программ — это индивидуальные дружеские поездки без монотонных рассказов и рынков, но с обилием первозданных видов и незабываемых ракурсов. Кроме того, мы организовываем полноценный отдых «вне отеля» — с палатками и всем необходимым оборудованием. С нетерпением ждем встречи, чтобы влюбить вас в наш край!
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