Еще несколько необычных экскурсий в Пятигорске

Меня зовут Антон, мне 28 лет, и я коренной житель нашего красивейшего регина КМВ. Работал долгое время автомехаником, случалось, что возил людей в горы. В один момент решил поменять ремесло, так как горы и эмоции гостей, которым я показывал регион, приносили особенную радость! Теперь я провожу почти каждый день в поездках и экскурсиях. Также езжу со своей семьей отдыхать в горы — моя 2-летняя дочь уже покорила не одну вершину, правда, у меня на плечах;-) Работаю с командой единомышленников. Формат наших программ — это индивидуальные дружеские поездки без монотонных рассказов и рынков, но с обилием первозданных видов и незабываемых ракурсов. Кроме того, мы организовываем полноценный отдых «вне отеля» — с палатками и всем необходимым оборудованием. С нетерпением ждем встречи, чтобы влюбить вас в наш край!