Ксения П. проводит ещё 6 экскурсий

Прогулка по улице меценатов и музеев с посещением Музея молодежного движения.
В Рязани есть улица, на которой сходятся пути разных эпох. Отсюда можно отправиться в Средневековье, прогуляться 👣 по губернскому городу или попасть прямиком в самое начало хрущевской оттепели. Какой маршрут выберем мы?
На этой улице расположились особняки самых богатых и уважаемых людей Рязани. На этой улице находятся целых пять музеев. На этой улице сконцентрирована история 📖 целого города.
Совершив двухкилометровую прогулку по этой улице, вы узнаете:
✔За чей счет строились здания, ставшие ныне объектами культурного наследия
✔Какие архитектурные стили встретились на этой улице
✔Где находятся музеи: известные и не очень
✔Чему учили в епархиальном училище
✔Как жили самые уважаемые и влиятельные люди Рязани
✔Какие шедевры хранятся в рязанском Художественном музее и получите задание для квеста, который сможете пройти самостоятельно в удобное для вас время
✔О чем писали дореволюционные газеты и что показывали в первых рязанских кинотеатрах
Кстати, мы совсем забыли назвать эту улицу. Вы уже догадались? Улица Свободы, она же Гостиная, он же Владимирская.
Добро пожаловать на машину времени! Поехали!