Ксения П. проводит ещё 6 экскурсий

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На машине времени по улице музеев Рязани

Ксения П.
Ксения П. – Гид из Рязани
На машине времени по улице музеев Рязани
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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На машине времени по улице музеев Рязани
На машине времени по улице музеев Рязани
Прогулка по улице меценатов и музеев с посещением Музея молодежного движения.
В Рязани есть улица, на которой сходятся пути разных эпох. Отсюда можно отправиться в Средневековье, прогуляться 👣 по губернскому городу или попасть прямиком в самое начало хрущевской оттепели. Какой маршрут выберем мы?
На этой улице расположились особняки самых богатых и уважаемых людей Рязани. На этой улице находятся целых пять музеев. На этой улице сконцентрирована история 📖 целого города.

Совершив двухкилометровую прогулку по этой улице, вы узнаете:

    ✔За чей счет строились здания, ставшие ныне объектами культурного наследия
    ✔Какие архитектурные стили встретились на этой улице
    ✔Где находятся музеи: известные и не очень
    ✔Чему учили в епархиальном училище
    ✔Как жили самые уважаемые и влиятельные люди Рязани
    ✔Какие шедевры хранятся в рязанском Художественном музее и получите задание для квеста, который сможете пройти самостоятельно в удобное для вас время
    ✔О чем писали дореволюционные газеты и что показывали в первых рязанских кинотеатрах
    Кстати, мы совсем забыли назвать эту улицу. Вы уже догадались? Улица Свободы, она же Гостиная, он же Владимирская.
    Добро пожаловать на машину времени! Поехали!
    Что входит
    • Экскурсионное обслуживание
    • Сопровождение в музее с экскурсией
    Что не входит
    • Входной билет в музей в размере 50 рублей с человека оплачивается отдельно.
    • Трансфер
    Начало
    🚩 г. Рязань, ул. Свободы д. 7
    Место завершения
    🏁 Лыбедский бульвар
    На машине времени по улице музеев Рязани
    На машине времени по улице музеев Рязани
    На машине времени по улице музеев Рязани

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Ксения П.
    Ксения П.
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    Ксения П. проводит ещё 6 экскурсий

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