Ксения П. проводит ещё 6 экскурсий

Прогулка по улице меценатов и музеев с посещением Музея молодежного движения.

В Рязани есть улица, на которой сходятся пути разных эпох. Отсюда можно отправиться в Средневековье, прогуляться 👣 по губернскому городу или попасть прямиком в самое начало хрущевской оттепели. Какой маршрут выберем мы?

На этой улице расположились особняки самых богатых и уважаемых людей Рязани. На этой улице находятся целых пять музеев. На этой улице сконцентрирована история 📖 целого города.

Совершив двухкилометровую прогулку по этой улице, вы узнаете:

✔За чей счет строились здания, ставшие ныне объектами культурного наследия

✔Какие архитектурные стили встретились на этой улице

✔Где находятся музеи: известные и не очень

✔Чему учили в епархиальном училище

✔Как жили самые уважаемые и влиятельные люди Рязани

✔Какие шедевры хранятся в рязанском Художественном музее и получите задание для квеста, который сможете пройти самостоятельно в удобное для вас время

✔О чем писали дореволюционные газеты и что показывали в первых рязанских кинотеатрах

Кстати, мы совсем забыли назвать эту улицу. Вы уже догадались? Улица Свободы, она же Гостиная, он же Владимирская.

Добро пожаловать на машину времени! Поехали!