Ксения П. проводит ещё 6 экскурсий

Ночная пешеходная экскурсия ⛳ для людей с крепкими нервами расскажет о самых страшных страницах рязанской истории 📖. Покушения, расстрелы, самоубийства – вот неполный список жутких событий, которые помнят городские улицы. А может, здесь до сих пор бродят неприкаянные души и чьи-то призраки? Что ж, посмотрим!

✔Мы увидим место, где в 1906 году было совершено громкое убийство рязанского полицмейстера.

✔Заглянем в расстрельный сад, где приводили в исполнения приговоры политзаключенным.

✔Узнаем, как модная кондитерская превратилась в место вынесения приговоров.

✔Увидим место, где стоял дом участницы покушения на Петра Столыпина.

✔Вспомним историю рязанского концлагеря и еврейских погромов