Карелия только для девушек

Увидеть нетривиальные и эстетичные локации, прокатиться на катере по Ладоге и найти красные гранаты

Описание
Программа по дням
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Выходные-перезагрузка в компании единомышленниц с посещением лучших локаций Карелии — это то, что нужно, каждой современной девушке.

Мы разработали нетипичный маршрут длиною в 200 км, включающий более 7 мест — популярных и оригинальных.

Прокатимся на катере по Ладоге, помедитируем с горы Паасо, посетим горный парк «Рускеала» и переночуем в уютном эко-доме посреди карельского леса.

Но какой девичник без вкусностей и драгоценных камней — посетим лучший ресторан Карелии и добудем альмандины!
Карелия только для девушек
Карелия только для девушек
Карелия только для девушек
Карелия только для девушек
Карелия только для девушек
Карелия только для девушек
Карелия только для девушек
Карелия только для девушек
Карелия только для девушек
Карелия только для девушек
Ближайшие даты:
21
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Путешествие только для девушек. Участие мужчин и детей невозможно.

Программа тура по дням

1 день

Водопад, Зеркальный каньон, рудник, «Дача Винтера» и уютный эко-дом

Встречаемся утром в Сортавале — сюда удобно добраться ночным поездом из Москвы. Заедем на станцию Хелюля, куда удобно добраться на электричке из Санкт-Петербурга (4 часа в пути).

Остановимся позавтракать в кафе, выпить ароматный кофе и познакомиться перед насыщенным путешествием. Первая живописная локация — водопад «Белые мосты» или по-карельски Юканкоски. Его высота достигает 19 метров! С грандиозным фоном мы и сделаем фото на камешке напротив водопада. Пора отправляться дальше — к Зеркальному каньону, на который посмотрим с высоты, и к финским ГЭС. Почувствуем себя искателями сокровищ на руднике и заселимся к вечеру в эко-дом (18:00). Разместившись, отправимся в парк-отель «Дача Винтера», где прогуляемся по берегу озера и поужинаем в ресторане с потрясающим видом.

Водопад, Зеркальный каньон, рудник, «Дача Винтера» и уютный эко-домВодопад, Зеркальный каньон, рудник, «Дача Винтера» и уютный эко-домВодопад, Зеркальный каньон, рудник, «Дача Винтера» и уютный эко-домВодопад, Зеркальный каньон, рудник, «Дача Винтера» и уютный эко-домВодопад, Зеркальный каньон, рудник, «Дача Винтера» и уютный эко-дом
2 день

На катере по Ладоге, Рускеала и гора Паасо

Встретим доброе утро девчачьей компанией без спешки за домашним завтраком. И продолжим наше гармонично-живописное путешествие по Карелии с катания на катере по Ладоге. Посетим парк «Рускеала», где находится одноимённый мраморный каньон, наполненный бирюзовой водой. Рускеальским мрамором украшены станции метро Санкт-Петербурга и некоторые здания северной столицы. Сейчас это потрясающей красоты туристический объект, где мы сделаем множество эффектных фотографий на лодочке и с высоты! Завершим путешествие прогулкой по карельскому лесу на гору Паасо, на смотровых которой так и хочется подольше посидеть и помедитировать под звуки природы.

К 18:00 нам придётся распрощаться в Сортавале и Хелюли.

На катере по Ладоге, Рускеала и гора ПаасоНа катере по Ладоге, Рускеала и гора ПаасоНа катере по Ладоге, Рускеала и гора ПаасоНа катере по Ладоге, Рускеала и гора Паасо

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Сортавала или ж. - д. станция Хелюля, 08:30
Завершение: Сортавала или ж. - д. станция Хелюля, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы

Групповые
На машине
Летние
Активный отдых
Выездные
Многодневные туры
Ладожские шхеры
Популярные места
Водные развлечения
Карелия
На катере

Похожие туры из Сортавалы

Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
10 отзывов
Выходные в Карелии: Петрозаводск, Рускеала и водопады
Полюбоваться Мраморным каньоном и послушать плеск крупнейшего водопада Кивач
Санкт-Петербург, метро «Площадь Восстания». В 6:00...
10 175 за человека
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
Увидеть пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, и исследовать рускеальские тропы
Сортавала, 10:20
9 515 за человека
3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
Погулять по островам Валаам и Кижи, полюбоваться водопадами и обойти Мраморный каньон
Санкт-Петербург, метро "Площадь Восстания", 07:00;...
30 745 за человека
У нас ещё много экскурсий в Сортавале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Сортавале
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ