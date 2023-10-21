Встречаемся утром в Сортавале — сюда удобно добраться ночным поездом из Москвы. Заедем на станцию Хелюля, куда удобно добраться на электричке из Санкт-Петербурга (4 часа в пути).

Остановимся позавтракать в кафе, выпить ароматный кофе и познакомиться перед насыщенным путешествием. Первая живописная локация — водопад «Белые мосты» или по-карельски Юканкоски. Его высота достигает 19 метров! С грандиозным фоном мы и сделаем фото на камешке напротив водопада. Пора отправляться дальше — к Зеркальному каньону, на который посмотрим с высоты, и к финским ГЭС. Почувствуем себя искателями сокровищ на руднике и заселимся к вечеру в эко-дом (18:00). Разместившись, отправимся в парк-отель «Дача Винтера», где прогуляемся по берегу озера и поужинаем в ресторане с потрясающим видом.