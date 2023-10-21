Увидеть нетривиальные и эстетичные локации, прокатиться на катере по Ладоге и найти красные гранаты
Мы разработали нетипичный маршрут длиною в 200 км, включающий более 7 мест — популярных и оригинальных.
Прокатимся на катере по Ладоге, помедитируем с горы Паасо, посетим горный парк «Рускеала» и переночуем в уютном эко-доме посреди карельского леса.
Но какой девичник без вкусностей и драгоценных камней — посетим лучший ресторан Карелии и добудем альмандины!
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Описание
Организационные детали
Путешествие только для девушек. Участие мужчин и детей невозможно.
Программа тура по дням
Водопад, Зеркальный каньон, рудник, «Дача Винтера» и уютный эко-дом
Встречаемся утром в Сортавале — сюда удобно добраться ночным поездом из Москвы. Заедем на станцию Хелюля, куда удобно добраться на электричке из Санкт-Петербурга (4 часа в пути).
Остановимся позавтракать в кафе, выпить ароматный кофе и познакомиться перед насыщенным путешествием. Первая живописная локация — водопад «Белые мосты» или по-карельски Юканкоски. Его высота достигает 19 метров! С грандиозным фоном мы и сделаем фото на камешке напротив водопада. Пора отправляться дальше — к Зеркальному каньону, на который посмотрим с высоты, и к финским ГЭС. Почувствуем себя искателями сокровищ на руднике и заселимся к вечеру в эко-дом (18:00). Разместившись, отправимся в парк-отель «Дача Винтера», где прогуляемся по берегу озера и поужинаем в ресторане с потрясающим видом.
На катере по Ладоге, Рускеала и гора Паасо
Встретим доброе утро девчачьей компанией без спешки за домашним завтраком. И продолжим наше гармонично-живописное путешествие по Карелии с катания на катере по Ладоге. Посетим парк «Рускеала», где находится одноимённый мраморный каньон, наполненный бирюзовой водой. Рускеальским мрамором украшены станции метро Санкт-Петербурга и некоторые здания северной столицы. Сейчас это потрясающей красоты туристический объект, где мы сделаем множество эффектных фотографий на лодочке и с высоты! Завершим путешествие прогулкой по карельскому лесу на гору Паасо, на смотровых которой так и хочется подольше посидеть и помедитировать под звуки природы.
К 18:00 нам придётся распрощаться в Сортавале и Хелюли.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сортавала или ж. - д. станция Хелюля, 08:30Завершение: Сортавала или ж. - д. станция Хелюля, после 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.