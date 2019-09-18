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Почувствовать дух леса на мистической горе и полюбоваться Ладожским озером со смотровых площадок

Сергей
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Сергей – ваш гид
Хийденвуори — не просто одна из высочайших гор на Ладоге: здесь живет хозяин лесов! Шаг за шагом преодолевая мшистые скалы и тайгу, вы пройдете сквозь века Карелии и откроете пару ее мифов.

Со мной вы исследуете сказочные тайные тропы, полюбуетесь островками на озере и сделаете фото с лучших ракурсов.
От 2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в деревне Хийденсельга
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Красота и предания Карелии
Красота и предания Карелии

Что вас ожидает

Вдохновение карельской природой
Поднимаясь на Хийденвуори, мы встретим много скал причудливой формы — я расскажу, как они образовались и какие деревья здесь растут. Вы пересчитаете виды мхов, тайно пересечете границу между тайгой и скалами, посмотрите на живописную деревню Хийденсельга с высоты птичьего полета. Я проведу вас на три смотровые площадки, где не бывает больших туристических групп, — чтобы вы в тишине полюбовались круговой панорамой Ладожских шхер и бескрайних лесов.

Карельские сюжеты
Конечно, я наполню это приключение рассказами о нашем дивном крае, о его истории и народном эпосе. Познакомлю вас с лешим Хийси, покажу его место отдыха и камни, которыми он кидался. Вы услышите о крещении карелов и о появлении Ладожских шхер в мифе и на самом деле. Еще мы посмотрим на старые снимки этих мест и не пропустим военный бункер финских солдат. А чтобы экскурсия запомнилась надолго, я покажу ракурсы для забавных и экстремальных фотографий.

Организационные детали

ВАЖНО: экскурсия начинается в деревне Хийденсельга в 35км от Сортавала. Сюда вы добираетесь самостоятельно на вашем автомобиле (я подскажу как). Также можно заказать такси (800 руб. в обе стороны).

Красота и предания Карелии
Красота и предания Карелии
Красота и предания Карелии
Красота и предания Карелии
Красота и предания Карелии
Красота и предания Карелии
Красота и предания Карелии
Красота и предания Карелии
Красота и предания Карелии
Красота и предания Карелии
Красота и предания Карелии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в деревне Хийденсельга.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей. Я родился и живу в Хийденсельге. Люблю свою малую родину и уважаю историю края. Увлекаюсь поиском исторических фактов о Хийденсельге и окрестностях. Собираю старые фотографии, истории и рассказы, которыми с удовольствием поделюсь с вами.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Сергей
18 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась. Самая большая ценность - то что гид-экскурсовод ведет вас по таким тропам и показывет виды, которые вы, не будучи местным жителем, скорее всего не отыщите самостоятельно. Экскурсия проходит в окрестностях маленького поселка Хийденсельга, что лежит в шхерах северной Ладоги. Экскурсовод Сергей - местный житель, родился и всю жизнь прожил в этом поселке, исходив окрестности и примечая красоты пейсажей и флоры; в его компании в карельском лесу я почувствовал себя персонажем х/ф "А зори здесь тихие".

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