Что вас ожидает

Вдохновение карельской природой

Поднимаясь на Хийденвуори, мы встретим много скал причудливой формы — я расскажу, как они образовались и какие деревья здесь растут. Вы пересчитаете виды мхов, тайно пересечете границу между тайгой и скалами, посмотрите на живописную деревню Хийденсельга с высоты птичьего полета. Я проведу вас на три смотровые площадки, где не бывает больших туристических групп, — чтобы вы в тишине полюбовались круговой панорамой Ладожских шхер и бескрайних лесов.

Карельские сюжеты

Конечно, я наполню это приключение рассказами о нашем дивном крае, о его истории и народном эпосе. Познакомлю вас с лешим Хийси, покажу его место отдыха и камни, которыми он кидался. Вы услышите о крещении карелов и о появлении Ладожских шхер в мифе и на самом деле. Еще мы посмотрим на старые снимки этих мест и не пропустим военный бункер финских солдат. А чтобы экскурсия запомнилась надолго, я покажу ракурсы для забавных и экстремальных фотографий.