На Рождество – экскурсии в Суздале

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Суздале, цены от 5 600 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Тайны Суздаля для детей и взрослых
Пешая
568 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Суздаль: история и развлечения для всей семьи
Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых
Начало: Около Ризоположенского монастыря
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
7 000 за всё до 5 чел.
Умиротворяющий Суздаль
Пешая
107 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: На Торговой площади
Завтра в 17:30
11 сен в 14:30
5 600 за всё до 4 чел.
Суздаль - колыбель России
Пешая
113 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Суздаль - колыбель России: индивидуальная экскурсия
Во время экскурсии по Суздалю вы увидите старинные памятники архитектуры, познакомитесь с историей города и сравните его виды с образами 100-летней давности
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
9 340 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    2 сентября 2024
    Тайны Суздаля для детей и взрослых
    Спасибо большое за экскурсию, было интересно. 2 часа пролетели незаметно. Особенно спасибо за список рекомендаций куда сходить что посмотреть. Буду рекомендовать вас друзьям)
  • Е
    Елена
    31 августа 2024
    Умиротворяющий Суздаль
    Отличная экскурсия. Павел потрясающий гид и рассказчик. Нам все очень понравилось. Экскурсия прошла непринужденно и интересно. В Суздаль мы влюбились.
    Отличная экскурсия. Павел потрясающий гид и рассказчик. Нам все очень понравилось. Экскурсия прошла непринужденно и интересноОтличная экскурсия. Павел потрясающий гид и рассказчик. Нам все очень понравилось. Экскурсия прошла непринужденно и интересноОтличная экскурсия. Павел потрясающий гид и рассказчик. Нам все очень понравилось. Экскурсия прошла непринужденно и интересноОтличная экскурсия. Павел потрясающий гид и рассказчик. Нам все очень понравилось. Экскурсия прошла непринужденно и интересноОтличная экскурсия. Павел потрясающий гид и рассказчик. Нам все очень понравилось. Экскурсия прошла непринужденно и интересноОтличная экскурсия. Павел потрясающий гид и рассказчик. Нам все очень понравилось. Экскурсия прошла непринужденно и интересно
  • Д
    Динара
    31 августа 2024
    Тайны Суздаля для детей и взрослых
    Пришли на экскурсию после целого дня экскурсий и разъездов группой 11 взрослых и 11 детей (7-10 лет) и… Анастасия захватила
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    все внимание детей и взрослых и не отпускала его ни на минуту все 2 часа экскурсии. Поиски клада проходили на закате, потом в сумерках, потом в темноте. Клад нашли, от Анастасии получили много ценнейших советов. Спасибо, спасибо, спасибо! Высшая оценка работы с детьми!

  • Г
    Геннадий
    28 августа 2024
    Суздаль - колыбель России
    Интересная экскурсия, грамотно продуманный маршрут. Прекрасная погода и празднично украшенный город добавили очарования нашему маленькому путешествию в глубь истории города
  • А
    Андрей
    26 августа 2024
    Тайны Суздаля для детей и взрослых
    Были на экскурсии семьей с ребенком 5 лет, два часа пролетели не заметно, сын непосредственно участвовал и ему очень понравилось
  • Е
    Елена
    12 августа 2024
    Умиротворяющий Суздаль
    Экскурсия прошла на одном дыхании! Большая благодарность Павлу! Всё очень интересно, по доброму и увлекательно!
  • А
    Антонина
    12 августа 2024
    Умиротворяющий Суздаль
    Приезжали в Суздаль на празднование тысячелетия. Павел провел нам прекрасную экскурсию, рассказывал о наличниках, об истории разных зданий, храмов, ну и конечно о чудесном городе Суздале. Было очень интересно, всем рекомендую!
    Приезжали в Суздаль на празднование тысячелетия. Павел провел нам прекрасную экскурсию, рассказывал о наличниках, об истории
  • М
    Маргарита
    3 февраля 2024
    Суздаль - колыбель России
    Благодарю за чудесную экскурсию, проведенную Анной 3 февраля! Нам очень понравилось! Анна тонко чувствовала, что нам может быть интересно и подстраивала материал под нас). Широкий кругозор, понимание искусства, фантастическое знание и любовь к городу)
  • А
    Андрей
    7 января 2024
    Суздаль - колыбель России
    Анна замечательно организовала экскурсию!) Мы взяли обзорную экскурсию, и получили достаточной информации о истории Суздаля. Для первого знакомства - более
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    чем достаточно, а дальнейшее изучения истории города - зависит от нас самих. Но при решении возвратиться в город для продолжения знакомства, обязательно обратимся к Анне. Спасибо ей большое!!!!)))

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тайны Суздаля для детей и взрослых
  2. Умиротворяющий Суздаль
  3. Суздаль - колыбель России
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Спасо-Евфимиев монастырь
  7. Торговые Ряды
  8. Преподобенская колокольня
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в сентябре 2024
Сейчас в Суздале в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 5 600 до 9 340. Туристы уже оставили гидам 788 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Суздале на 2024 год на рождество, 788 ⭐ отзывов, цены от 5600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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