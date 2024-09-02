2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборСуздаль: история и развлечения для всей семьи
Погрузитесь в мир древнего Суздаля: от исторических рассказов до участия в мастер-классах - путешествие, которое увлечёт и детей, и взрослых
Начало: Около Ризоположенского монастыря
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: На Торговой площади
Завтра в 17:30
11 сен в 14:30
5 600₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Суздаль - колыбель России: индивидуальная экскурсия
Во время экскурсии по Суздалю вы увидите старинные памятники архитектуры, познакомитесь с историей города и сравните его виды с образами 100-летней давности
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
9 340₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия2 сентября 2024Спасибо большое за экскурсию, было интересно. 2 часа пролетели незаметно. Особенно спасибо за список рекомендаций куда сходить что посмотреть. Буду рекомендовать вас друзьям)
- ЕЕлена31 августа 2024Отличная экскурсия. Павел потрясающий гид и рассказчик. Нам все очень понравилось. Экскурсия прошла непринужденно и интересно. В Суздаль мы влюбились.
- ДДинара31 августа 2024Пришли на экскурсию после целого дня экскурсий и разъездов группой 11 взрослых и 11 детей (7-10 лет) и… Анастасия захватила
- ГГеннадий28 августа 2024Интересная экскурсия, грамотно продуманный маршрут. Прекрасная погода и празднично украшенный город добавили очарования нашему маленькому путешествию в глубь истории города
- ААндрей26 августа 2024Были на экскурсии семьей с ребенком 5 лет, два часа пролетели не заметно, сын непосредственно участвовал и ему очень понравилось
- ЕЕлена12 августа 2024Экскурсия прошла на одном дыхании! Большая благодарность Павлу! Всё очень интересно, по доброму и увлекательно!
- ААнтонина12 августа 2024Приезжали в Суздаль на празднование тысячелетия. Павел провел нам прекрасную экскурсию, рассказывал о наличниках, об истории разных зданий, храмов, ну и конечно о чудесном городе Суздале. Было очень интересно, всем рекомендую!
- ММаргарита3 февраля 2024Благодарю за чудесную экскурсию, проведенную Анной 3 февраля! Нам очень понравилось! Анна тонко чувствовала, что нам может быть интересно и подстраивала материал под нас). Широкий кругозор, понимание искусства, фантастическое знание и любовь к городу)
- ААндрей7 января 2024Анна замечательно организовала экскурсию!) Мы взяли обзорную экскурсию, и получили достаточной информации о истории Суздаля. Для первого знакомства - более
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Суздалю в сентябре 2024
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