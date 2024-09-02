Ю Юлия Тайны Суздаля для детей и взрослых Спасибо большое за экскурсию, было интересно. 2 часа пролетели незаметно. Особенно спасибо за список рекомендаций куда сходить что посмотреть. Буду рекомендовать вас друзьям)

Е Елена Умиротворяющий Суздаль Отличная экскурсия. Павел потрясающий гид и рассказчик. Нам все очень понравилось. Экскурсия прошла непринужденно и интересно. В Суздаль мы влюбились.

Д Динара Тайны Суздаля для детей и взрослых читать дальше все внимание детей и взрослых и не отпускала его ни на минуту все 2 часа экскурсии. Поиски клада проходили на закате, потом в сумерках, потом в темноте. Клад нашли, от Анастасии получили много ценнейших советов. Спасибо, спасибо, спасибо! Высшая оценка работы с детьми! Пришли на экскурсию после целого дня экскурсий и разъездов группой 11 взрослых и 11 детей (7-10 лет) и… Анастасия захватила

Г Геннадий Суздаль - колыбель России Интересная экскурсия, грамотно продуманный маршрут. Прекрасная погода и празднично украшенный город добавили очарования нашему маленькому путешествию в глубь истории города

А Андрей Тайны Суздаля для детей и взрослых Были на экскурсии семьей с ребенком 5 лет, два часа пролетели не заметно, сын непосредственно участвовал и ему очень понравилось

Е Елена Умиротворяющий Суздаль Экскурсия прошла на одном дыхании! Большая благодарность Павлу! Всё очень интересно, по доброму и увлекательно!

А Антонина Умиротворяющий Суздаль Приезжали в Суздаль на празднование тысячелетия. Павел провел нам прекрасную экскурсию, рассказывал о наличниках, об истории разных зданий, храмов, ну и конечно о чудесном городе Суздале. Было очень интересно, всем рекомендую!

М Маргарита Суздаль - колыбель России Благодарю за чудесную экскурсию, проведенную Анной 3 февраля! Нам очень понравилось! Анна тонко чувствовала, что нам может быть интересно и подстраивала материал под нас). Широкий кругозор, понимание искусства, фантастическое знание и любовь к городу)