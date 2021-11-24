Об экскурсии

Автомобильно-пешеходная экскурсия в город Суздаль Владимирской области, посвященная истории, культурным традициям этого города.

В отличие от других российских городов, Суздаль притягивает своей неповторимой атмосферой, великолепной вписанностью в природный ландшафт, к тому же в нем отсутствуют вредные производства.

В начале XII века Суздаль был столицей Северо-Восточной Руси, однако через полвека главным городом Руси становится уже Владимир, в котором венчались на царство великие князья и цари, он был центром митрополии.

Владимиро-Суздальское княжество считалось авторитетным и богатым политическим образованием, в нем процветала самобытная культура и ремесла, в особенности, архитектура, многие образцы которой находятся под охраной ЮНЕСКО. Также известностью пользовалась суздальская иконописная школа, образцы которой можно посмотреть в музее.

Мы откроем для себя исторический центр Суздаля, представленный древним Богородице-Рождественским собором (XIII-XVI, XVIII вв. ) с архиерейскими палатами. Познакомимся и с суздальскими монастырями. Так, в Спасо-Евфимиевом монастыре (1352 г. ), стоящим на берегу реки Каменки, сохранились красивые фрески известных художников Гурия Никитина и Силы Савина. На противоположном берегу реки живописно раскинулся Покровский женский монастырь (XIV в. ) с храмами XVI в., который был известен как место заточения царских жен.

Суздаль славится и памятниками деревянной архитектуры, собранными в Музее деревянного зодчества. В нем представлены интереснейшие церкви, крестьянские дома из разных мест Владимирской области.

А еще в Суздале много очаровательных купеческих особнячков, которые привлекают своим патриархальным обликом и атмосферой традиционного уклада жизни!