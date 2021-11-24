Автомобильно-пешеходная экскурсия в город Суздаль Владимирской области, посвященная истории,...

Автомобильно-пешеходная экскурсия в город Суздаль Владимирской области, посвященная истории, культурным традициям этого города.

В отличие от других российских городов, Суздаль притягивает своей неповторимой атмосферой, великолепной вписанностью в природный ландшафт, к тому же в нем отсутствуют вредные производства.
Едем в Суздаль
Едем в Суздаль
Едем в Суздаль
Едем в Суздаль
Едем в Суздаль
Едем в Суздаль
Едем в Суздаль

Что вы увидите 🤩

  • Суздальский кремль
  • Спасо-Евфимиев монастырь
  • Покровский монастырь
  • Музей деревянного зодчества
  • Центр города
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Автомобильно-пешеходная экскурсия в город Суздаль Владимирской области, посвященная истории, культурным традициям этого города.
В отличие от других российских городов, Суздаль притягивает своей неповторимой атмосферой, великолепной вписанностью в природный ландшафт, к тому же в нем отсутствуют вредные производства.
В начале XII века Суздаль был столицей Северо-Восточной Руси, однако через полвека главным городом Руси становится уже Владимир, в котором венчались на царство великие князья и цари, он был центром митрополии.
Владимиро-Суздальское княжество считалось авторитетным и богатым политическим образованием, в нем процветала самобытная культура и ремесла, в особенности, архитектура, многие образцы которой находятся под охраной ЮНЕСКО. Также известностью пользовалась суздальская иконописная школа, образцы которой можно посмотреть в музее.
Мы откроем для себя исторический центр Суздаля, представленный древним Богородице-Рождественским собором (XIII-XVI, XVIII вв. ) с архиерейскими палатами. Познакомимся и с суздальскими монастырями. Так, в Спасо-Евфимиевом монастыре (1352 г. ), стоящим на берегу реки Каменки, сохранились красивые фрески известных художников Гурия Никитина и Силы Савина. На противоположном берегу реки живописно раскинулся Покровский женский монастырь (XIV в. ) с храмами XVI в., который был известен как место заточения царских жен.
Суздаль славится и памятниками деревянной архитектуры, собранными в Музее деревянного зодчества. В нем представлены интереснейшие церкви, крестьянские дома из разных мест Владимирской области.
А еще в Суздале много очаровательных купеческих особнячков, которые привлекают своим патриархальным обликом и атмосферой традиционного уклада жизни!

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Транспортные расходы
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит?
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
Москва, м. Шоссе Энтузиастов
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 10:00

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