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Экскурсия по Суздалю для детей

Александр В.
Александр В. – Гид из Суздаля
Это адаптированная для детского восприятия экскурсия ⛳, лишённая исторических подробностей.

Только самое главное и интересное! Немного о русских князьях, о церкви, о русском быте, о том, чем живёт современный Суздаль.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-40 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Экскурсия по Суздалю для детей
Экскурсия по Суздалю для детей

Что вы увидите

  • Суздальский кремль
  • Торговая площадь
  • Рождественский собор
  • Храм в честь Успения Богородицы
  • Колокольня
  • Русский деревянный дом
Часто приезжая в Суздаль родители хотят, чтобы экскурсия ⛳ по городу была интересна детям. Обычно, детям до 9 лет сложно воспринимать информацию об истории 📖 целого государства или отдельно взятого города. А провести несколько часов с гидом, который будет рассказывать хоть интересные, но всё же исторические факты, детям может быть не просто. Отсюда и появилась идея именно детской экскурсии 🧭 в Суздале, которая будет адаптирована под восприятие маленьких слушателей.

Во время детской экскурсии по Суздалю мы:

  • Прогуляемся по территории Кремля и осмотрим валы 12 века (зимой здесь можно скатиться на ватрушке или ледянке).
  • Посетим действующий храм в честь Успения Богородицы и узнаем об основах устройства русского храма.
  • Осмотрим русский деревянный дом начала 19 века, войдём внутрь, познакомимся с русским бытом.
  • Узнаем, чем отличается летняя церковь ⛪ от зимней и вместе ответим на вопрос «Почему в Суздале так много церквей?».
  • Прикоснёмся к белокаменным колоннам Рождественского собора 13 века, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
  • Найдём гвозди в деревянной церкви без единого гвоздя.
  • Сверим время по старинным часам 17 века, на циферблате которых нет привычных нам цифр.
  • Побываем на Торговой площади, где уже 800 лет ведётся торговля
  • Поднимемся на самую высокую в городе колокольню.

Организационные детали:

  • В праздничные дни цена увеличивается на 1000 рублей.
  • Надевайте удобную обувь и одежду ребенку по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Экскурсия по Суздалю для детей
Экскурсия по Суздалю для детей
Экскурсия по Суздалю для детей
Экскурсия по Суздалю для детей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр В.
Александр В.
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