Часто приезжая в Суздаль родители хотят, чтобы экскурсия ⛳ по городу была интересна детям. Обычно, детям до 9 лет сложно воспринимать информацию об истории 📖 целого государства или отдельно взятого города. А провести несколько часов с гидом, который будет рассказывать хоть интересные, но всё же исторические факты, детям может быть не просто. Отсюда и появилась идея именно детской экскурсии 🧭 в Суздале, которая будет адаптирована под восприятие маленьких слушателей.

Во время детской экскурсии по Суздалю мы:

Прогуляемся по территории Кремля и осмотрим валы 12 века (зимой здесь можно скатиться на ватрушке или ледянке).

Посетим действующий храм в честь Успения Богородицы и узнаем об основах устройства русского храма.

Осмотрим русский деревянный дом начала 19 века, войдём внутрь, познакомимся с русским бытом.

Узнаем, чем отличается летняя церковь ⛪ от зимней и вместе ответим на вопрос «Почему в Суздале так много церквей?».

Прикоснёмся к белокаменным колоннам Рождественского собора 13 века, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Найдём гвозди в деревянной церкви без единого гвоздя.

Сверим время по старинным часам 17 века, на циферблате которых нет привычных нам цифр.

Побываем на Торговой площади, где уже 800 лет ведётся торговля

Поднимемся на самую высокую в городе колокольню.

Организационные детали: