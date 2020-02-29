25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прикоснуться к истории Суздальского кремля и шедеврам русского зодчества

Тамара
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Тамара – ваш гид
Эта прогулка познакомит вас с культурным наследием уютного Суздаля — одного из главных украшений Золотого кольца России.

Стены Суздальского кремля откроют перед вами важнейшие страницы городской летописи от основания города до наших дней.

Торговые ряды посада расскажут о быте суздальских купцов и ремесленников прошлых веков.

А белокаменные монастыри и колокольни познакомят с традициями и особенностями древнего храмового зодчества.

Вы убедитесь, что Суздаль — не просто город-музей под открытым небом, но и место, где сохранился подлинный дух русской старины.
1300 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 12 человек
Встреча на Торговой площади
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У этой экскурсии25 отзывов
4.52
Знакомство с древним Суздалем
Знакомство с древним Суздалем

Что вас ожидает

Прогулка к истокам Суздаля
Наш маршрут логично начнется у самой древней части города — Суздальского кремля. Здесь вы откроете секреты белокаменного, искусно расписанного Рождественского собора и земляных валов Владимира Мономаха, чудесно сохранившихся с 11 века. Узнаете, каким богам поклонялись жители града до того, как князь Владимир Великий утопил языческие идолы в реке Каменке. А я помогу вам проследить историю Суздаля от первых упоминаний в летописях до наших дней и рассмотреть творения византийских мастеров-архитекторов.

Средневековая жизнь Суздальского посада
В городской части исторического центра поговорим о том, как в прошлые эпохи жили в Суздале мастера, купцы и простые горожане. Вы узнаете о традиционных местных ремеслах и промыслах, представите, как в старину выглядели городские ярмарки, рассмотрите купеческие дома 19 века и прогуляетесь вдоль сохранившихся каменных торговых рядов, которые пришли на смену деревянным. А если захотите, сможете купить здесь домашний мед и суздальские сувениры ручной работы.

Древние монастыри с обзорных площадок
В городе сосредоточены десятки шедевров русского храмового зодчества, и я познакомлю вас с самыми значимыми из них.

  • Мы поднимемся на смотровую площадку Преподобенской колокольни Ризоположенского монастыря, чтобы с высоты полюбоваться посадским архитектурным ансамблем. Кроме того, я расскажу, почему в Суздале часто можно встретить оригинальные колокольни в виде вогнутых шатров — дудок.
  • Встретим на пути Спасо-Евфимиев монастырь 14 века, возведенный как суздальская крепость и его украшение. Вы узнаете, что помогло монастырю пережить бесчисленные интервенции и как его слава связана с народным героем Дмитрием Пожарским.
  • Также вы увидите Александровский монастырь 13 века, основанный, по преданию, князем Александром Невским.
  • А со смотровой площадки реки Каменки мы полюбуемся замечательным видом на Покровский женский монастырь — вы услышите легенду этого места и поймете, почему московские князья любили его посещать.
Знакомство с древним Суздалем
Знакомство с древним Суздалем
Знакомство с древним Суздалем
Знакомство с древним Суздалем
Знакомство с древним Суздалем
Знакомство с древним Суздалем
Знакомство с древним Суздалем

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Торговой площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Тамара
Тамара
Добрый день! Меня зовут Тамара. Живу в Суздале более 20 лет, знаю и люблю историю своего города. Профессионально освоила программу экскурсовода на курсах Суздальского музея-заповедника. Провожу интересные экскурсии по городу, знакомя путешественников с историей, архитектурой и музейными коллекциями города. Древний Суздаль ждет вас!
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 февраля 2020
Тамара Борисовна восхитительный экскурсовод с богатым опытом и влюбленностью в свое дело. Экскурсия получилась очень душевная и интересная, спасибо большое!
7 января 2020
Тамара Борисовна - профессиональный гид высшей пробы и, вместе с тем, очень милый человек и собеседник. Всем рекомендую!
6 января 2020
Не хочется писать негативный отзыв. Мы с мужем туристы со стажем, не интересно когда рассказ не цепляет. Очень жаль, что деньги берут сначала и только потом начинают знакомство и рассказ. Не порекомендую и точка!
6 ноября 2019
Вы помните, когда учились в школе, какие-нибудь скучные уроки, на которых хочется спать и время тянется бесконечно? Вот это то же самое. Тамара знает о Суздале много, любит свой город. И к информационной части не придерешься. Голос тихий, творческого подхода к повествованию нет. Стандартно скучно. Более того во время рассказа часто упоминается, как она сдавала экзамены, и что есть какой-то научный руководитель Татьяна Николаевна... Это как хирург во время операции не раз будет вам рассказывать, как он сдавал экзамены и какой был у него научный руководитель. То есть экскурсовод – он так, ни о чем, а вот Татьяна Николаевна – это да… Удобно? Также экскурсовод упоминает, что ей рассказывать о том-то и о том-то не велят, но она нам рассказывает. В общем я не запомнила почти ничего. Может Суздаль – город такой, объемный, что по-другому не расскажешь, может, погода была уж слишком ветреная и противная не знаю… Я очень старалась быть хорошим слушателем, усвоила крайне мало, скука мена вымотала. Сын сказал, что было хуже, чем в школе, и он мучился.
3 ноября 2019
Великолепный гид, увлекательный рассказ, тёплое отношение. Прекрасные впечатления, история города ожила перед нашими глазами. Мы в восторге!
9 сентября 2019
Мы прибыли в Суздаль в конце августа. Гид нас встретила на Торговой площади. Нам понравилось, что был избран очень интересный маршрут, по которому мы изучили всю историю города. Тамара очень хорошо разбирается в историческом материале. Мы задавали много вопросов, и наша беседа стала еще более увлекательной. Чувствуется, что знания у гида академические, потому что очень много на преподавательском уровне было дано ссылок к различным историческим фактам. Мы побывали на очень красивых смотровых площадках, откуда сделали потрясающие фотографии, зашли в Суздальский Кремль, посетили несколько монастырей и прошли по территории главной улицы, Гостиного Двора, Торговой Площади. С гидом мы сделали памятные фотографии на память о поездке. Очень отрадно, что она посоветовала хорошее место для обеда и что можно еще посмотреть интересного. Поездкой мы очень довольны и рекомендуем обратиться к Тамаре
9 сентября 2019
Экскурсия и экскурсовод Тамара очень понравились. Очень грамотно и логично построена экскурсия. И главное весь материал в голове по полочкам как-то сразу уложился и запомнился, хотя информации было много. Чувствуется, что Тамара с душой и любовью передает нам - экскурсантам свои знания. Большое ей спасибо. Отлично
8 сентября 2019
Здравствуйте! Мы очень рады, что выбрали данную экскурсию с гидом Тамарой. Содержательный, интересный и абсолютно профессиональный рассказ гида о достопримечательностях Суздаля, фактах его истории, существующих легендах, почти трехчасовая прогулка по городу сделали этот день незабываемым и полным впечатлений. Тамара помогла определиться и с дальнейшим маршрутом нашего путешествия по Суздалю. Надо сказать, что во время экскурсии ходили много, слушали внимательно, фотографировались в очень красивых местах. Считаю, что экскурсия предназначена в большей степени для взрослых, причем имеющих хотя бы начальные знания истории России и обладающих удобной обувью )) Тамара, спасибо Вам большое!
26 августа 2019
Экскурсия очень понравилась. Мы приехали из Беларуси и были просто очарованы городом, его историей. И все это благодаря нашему гиду Тамаре - профессионалу и знатоку своего дела. Несмотря на длинный маршрут, мы получили удовольствие от увиденного и услышанного. Спасибо.
22 июля 2019
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Тамара с академическими знаниями и прекрасным стилем изложения, настолько увлечена историей Суздаля, что невозможно потерять интерес на протяжении всей почти трехчасовой экскурсии. Обязательно порекомендуем друзьям.
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