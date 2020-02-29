25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка к истокам Суздаля

Наш маршрут логично начнется у самой древней части города — Суздальского кремля. Здесь вы откроете секреты белокаменного, искусно расписанного Рождественского собора и земляных валов Владимира Мономаха, чудесно сохранившихся с 11 века. Узнаете, каким богам поклонялись жители града до того, как князь Владимир Великий утопил языческие идолы в реке Каменке. А я помогу вам проследить историю Суздаля от первых упоминаний в летописях до наших дней и рассмотреть творения византийских мастеров-архитекторов.

Средневековая жизнь Суздальского посада

В городской части исторического центра поговорим о том, как в прошлые эпохи жили в Суздале мастера, купцы и простые горожане. Вы узнаете о традиционных местных ремеслах и промыслах, представите, как в старину выглядели городские ярмарки, рассмотрите купеческие дома 19 века и прогуляетесь вдоль сохранившихся каменных торговых рядов, которые пришли на смену деревянным. А если захотите, сможете купить здесь домашний мед и суздальские сувениры ручной работы.

Древние монастыри с обзорных площадок

В городе сосредоточены десятки шедевров русского храмового зодчества, и я познакомлю вас с самыми значимыми из них.