1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Куршской косе: от древних легенд до сказочных историй
Вас ждет захватывающее путешествие по Куршской косе, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и природы
Начало: Озеро Тихое. Лодочная станция
Завтра в 17:00
10 июня в 14:00
10 550₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Светлогорска в Янтарный: кладовые солнца - путешествие к истокам янтаря
Погрузитесь в мир янтаря: от добычи до искусства, наслаждаясь красотой природы и историческими рассказами
Начало: В городе Светлогорск
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
12 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Военные тайны Балтийска и архитектурное наследие Пиллау
Погрузитесь в уникальную историю Балтийска, исследуя его крепости, маяки и музей Балтийского флота
18 июня в 08:00
20 июня в 08:00
10 555₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск: путешествие к легендам
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок в экскурсии из Светлогорска на Куршскую косу и в Зеленоградск
Начало: Светлогорск
21 июня в 10:00
23 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Куршской косе из Светлогорска
Залюбоваться богатой природой, открыть историю и загадки полуострова и посетить уютный Зеленоградск
Начало: На ж/д вокзал Светлогорск 2
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
19 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Куршская коса, рыцарский замок Шаакен и крафтовая сыроварня
Узнайте об уникальном уголке Земли с автором книг-бестселлеров. Куршская коса, замок Шаакен и сыроварня ждут вас
Начало: Светлогорск, Майский проезд, 3. Стоянка у озера «Т...
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
19 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по Куршской косе, Янтарному, Светлогорску и Зеленоградску
Проведите незабываемый день, погружаясь в красоту и историю Куршской косы, Янтарного, Светлогорска и Зеленоградска
Начало: По договоренности в Светлогорске, Зеленоградске ил...
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
1900017 100₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия на Куршскую косу из Светлогорска: высота Мюллера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Куршской косы! Вас ждут захватывающие виды, прогулка по Танцующему лесу и увлекательные истории от опытных гидов
Начало: У здания ж/д вокзала в Светлогорске
Расписание: в среду и пятницу в 11:00
12 июня в 11:00
14 июня в 11:00
1 400₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Из Светлогорска - в сказочный мир Куршской косы
Погрузитесь в сказочный мир Куршской косы с индивидуальной экскурсией. Увидите дюны, маяк, танцующий лес и дикий пляж
Начало: В Светлогорске
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Светлогорска - в брутальный Балтийск
Погрузитесь в атмосферу Балтийска, самого западного города России. Узнайте о его истории, культурных пересечениях и уникальных природных заповедниках
Начало: На ж/д вокзале Светлогорск 2
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Калининграду из Светлогорска: культурное наследие и сокровища моря
Погрузитесь в уникальный мир Калининграда: от старинных вилл до музеев марципана и янтаря. Эта экскурсия станет вашим незабываемым приключением
Начало: Светлогорск, Майский проезд 3. Стоянка у озера Тих...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
19 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Балтийскому побережью: Янтарный и Светлогорск
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по красотам Балтики, где история и природа сплетаются воедино
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по Куршской косе: от Танцующего леса до озера Чайка
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от волшебного Танцующего леса до бескрайних песчаных дюн
Завтра в 10:00
12 июня в 10:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на Куршскую косу через Зеленоградск
Посетить главную достопримечательность Калининградской области и вдохновиться волшебными пейзажами
Начало: Светлогорск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Светлогорск и Зеленоградск: как деревеньки стали курортами
Прогулка по Светлогорску и Зеленоградску откроет вам историю этих курортов. Насладитесь архитектурой, парками и уникальной атмосферой двух городов
10 июня в 09:00
11 июня в 13:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия по Светлогорску и Зеленоградску: отдых и культура
Погрузитесь в атмосферу курортной жизни и культурного наследия Светлогорска и Зеленоградска в увлекательной однодневной экскурсии
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
от 12 670₽ за всё до 7 чел.
Групповая
6 часов
Куршская Коса из Светлогорска: Танцующий лес и дюна Эфа
Хотите побывать на Куршской косе? Увлекательная экскурсия по живописным местам: Танцующий лес, дюна Эфа и вид на Балтийское море
Начало: Отель Универсал ул. Некрасова, д. 3
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 200₽ за человека
Групповая
7 часов
Популярное предложение
По следам Янтарной комнаты: Янтарный и Балтийск
Отправляйтесь на курорт Янтарный и в Балтийск, чтобы узнать всё о добыче янтаря и увидеть исторические достопримечательности
Начало: Светлогорск, Некрасова, д. 3, отель Универсал
Расписание: По вторникам и четвергам в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
1 700₽ за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия по Национальному парку «Куршская коса» в Светлогорске
Путешествуйте по национальному парку «Куршская коса» в Светлогорске. Узнайте больше о хрупком мире, где Балтийское море встречается с Куршским заливом
Начало: Светлогорск, улица Ленина, 33
Расписание: По субботам в 12:00
12 июня в 12:00
15 июня в 12:00
1 600₽ за человека
Групповая
11 часов
Экскурсия из Светлогорска «Рыцарские замки Восточной Пруссии»
Уникальная возможность увидеть наследие Тевтонского ордена и насладиться средневековой архитектурой. Вас ждут замки и увлекательные истории
Начало: Светлогорск, улица Ленина, 33
Расписание: По воскресеньям в 7:10
Завтра в 07:10
16 июня в 07:10
2 700₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Куршская коса, Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Отдохните от городской суеты, насладитесь шикарными панорамами Балтики и узнайте интересные факты о Калининградской области
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Уникальная экскурсия по Калининградской области: пять городов за день
Откройте для себя Калининград и прибрежные города, узнайте их историю, полюбуйтесь природой и найдите янтарь на пляже за один день
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Прусский Кёнигсберг и его исторические сокровища
Погрузитесь в историю Прусского Кёнигсберга, исследуя его знаковые места и архитектурные шедевры в комфортной обстановке
Начало: Заберем из отеля
Расписание: Ежедневно с 09:00
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
11 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия по Куршской косе из Светлогорска: от Королевского бора до озера Лебедь
Уникальная экскурсия по Куршской косе: вдохновляющие виды, чистый морской воздух, завораживающий лес и живописные озера. Положительные эмоции гарантированы
Начало: Светлогорск, улица Ленина, 31
Расписание: Ежедневно с 8:30 до 9:30
14 июня в 08:30
16 июня в 08:30
11 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия: Музей «Трех эпох», замки Арнау и Тапиау в Светлогорске
Погрузитесь в вековую историю с экскурсией по замкам Арнау и Тапиау и музею «Трех эпох» в Светлогорске
Начало: Светлогорск, Некрасова, д. 3, отель Универсал
Расписание: По воскресеньям в 9:00
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
1 700₽ за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия из Светлогорска: от Арнау до Изобильного
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, 33
Расписание: По средам в 8:10
12 июня в 08:10
19 июня в 08:10
2 600₽ за человека
Групповая
12 часов
Экскурсия из Светлогорска «Война и мир»: 5 городов за один день
Начало: Светлогорск, улица Ленина, 33
Расписание: По субботам в 7:10
15 июня в 07:10
22 июня в 07:10
3 000₽ за человека
Групповая
6 часов
В тени рыцарских замков. Прусские хроники
Увлекательный тур по Светлогорску, который погрузит вас в эпоху рыцарей Тевтонского ордена и древних замков
Начало: Г. Светлогорск, Некрасова, д. 3, отель Универсал
Расписание: Каждую среду в 09:00
12 июня в 09:00
19 июня в 09:00
1 800₽ за человека
Групповая
6 часов
Куршская коса и Зеленоградск
Начало: Скульптура «Лягушка»
Расписание: По вторникам в 10:00
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
2 000₽ за человека
Групповая
14 часов
«Виштынецкое озеро - европейский Байкал»: экскурсия из Светлогорска
Путешествие к Виштынецкому озеру подарит незабываемые впечатления. Природные ландшафты и исторические места ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, 33
Расписание: По субботам в 7:10
15 июня в 07:10
22 июня в 07:10
3 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Очарование малых городов Пруссии, от рыцарей до современности
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 9:00
16 сен в 09:00
17 сен в 09:00
17 537₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Экскурсия из Светлогорска «Форты и крепости Кёнигсберга»
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, 33
Расписание: по средам в 8:10
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
2 200₽ за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия «Огнем и мечом - покорение пруссов Тевтонским орденом»
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, 33
Расписание: по вторникам в 08:10
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
2 450₽ за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия из Светлогорска «Тайны подземного Кёнигсберга»
Начало: Светлогорск, ул. Ленина, 33
Расписание: по понедельникам в 08:10
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
2 100₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Калининградская ривьера: путешествие по жемчужинам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу уникальных городов Калининградской области, наслаждаясь их красотой и историей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Из Светлогорска - на большую обзорную экскурсию по Калининграду
Прогуляться по современным улицам, которые сохранили в себе старинный Кёнигсберг (в группе)
Начало: На ж/д вокзале Светлогорска
Расписание: в воскресенье в 09:45
Завтра в 09:45
16 июня в 09:45
1 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей3 июня 2024Восхитительная экскурсия. Очень большое Спасибо Ларисе за гостеприимность и любовь к своему краю. Нам показали то, что ни когда самостоятельно не увидишь. Рассказали всю историю калининградского края. Будем рекомендовать всем своим и друзьям и обязательно вернемся сами!!!
- ААлександр2 июня 2024Наталия провела нам очень приятную экскурсию в поселок Янтарный! Мы посетили музей Янтаря, карьер, прогулялись по Дендропарку и пляжу. Во
- ЕЕкатерина1 июня 2024Очень интересная экскурсия в Балтийск. С нами был Сергей - очень знающий и интересный рассказчик. Помимо того, что мы узнали
- ААлёна1 июня 2024Прекрасно провели время. Начиная от комфортной температуры и питьевой воды в машине и заканчивая возможностью скорректировать маршрут на своё усмотрение. Невероятно довольны. Обязательно будем рекомендовать друзьям. Огромное спасибо Юрию
- ТТатьяна31 мая 2024Провели замечательный день в Балтийске с экскурсоводом Сергеем. Профессионал, глубокие знания истории и не только города, интересный рассказчик и собеседник. Узнали очень многое, находимся под впечатлением от увиденного и услышанного. Организация встречи - все четко. Огромное спасибо и процветания!
- ЯЯна31 мая 2024Трансфер из Светлогорска в Зеленоградск и далее по маршруту на отлично - в автобусе комфортно, не жарко. На Куршской косе очень понравилось, но лично мне не хватило времени, хотелось побыть там больше. Ну что ж, будет повод вернуться))
- ННадежда31 мая 2024Красиво, интересно. Но на мой взгляд это экскурсия на один раз. Но!!! Экскурсовод Ирина - это кладезь знаний, информации и вообще всего -всего!!! Вот именно она сделала нашу поездку информативной, познавательной и интересной!!! Спасибо огромное!!! 🫶🫶🫶
- ООлег30 мая 2024Дороговато, не могу всем рекомендовать, не все смогут просто потянуть индивидуального гида. Рекомендую только как эксклюзив, для ценителей подобных туров будет отлично!)
- ААндрей30 мая 2024Большая благодарность Дмитрию за интересное, увлекательное и очень познавательное путешествие! Это было реально очень красиво, а главное, незабываемо. Кроме большого
- SSvetstud30 мая 2024Достаточно насыщенная экскурсия с возможностью и самим походить, без сопровождения
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «На весь день»
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