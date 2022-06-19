Этот головокружительный Кавказ: Северная Осетия и Ингушетия

Посетить знаковые места двух республик и влюбиться в горы

За одну поездку вы познакомитесь с основными достопримечательностями республик: рассмотрите древние башни и крепости, побываете у шумящих водопадов, прогуляетесь по живописным ущельям и каньонам.

Мы покажем вам уютный и притягательный Владикавказ, угостим ароматными осетинскими пирогами и расскажем о местной культуре и традициях.
Этот головокружительный Кавказ: Северная Осетия и Ингушетия
Этот головокружительный Кавказ: Северная Осетия и Ингушетия
Этот головокружительный Кавказ: Северная Осетия и Ингушетия
Этот головокружительный Кавказ: Северная Осетия и Ингушетия
Этот головокружительный Кавказ: Северная Осетия и Ингушетия
Этот головокружительный Кавказ: Северная Осетия и Ингушетия
Этот головокружительный Кавказ: Северная Осетия и Ингушетия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет в сопровождении родителей.

На маршруте будем передвигаться на арендованных микроавтобусах. Дороги в основном асфальтированные, часто бывают серпантины, поэтому рекомендуем взять таблетки от укачивания.
Территория горной Ингушетии находится в пограничной зоне, без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан и граждан стран СНГ необходимо оформление пограничного пропуска с подачей документов за 40 дней.

Маршрут не имеет ограничений, доступен всем людям, не имеющим медицинских противопоказаний к умеренным физическим нагрузкам и без противопоказаний к высоте (2000-3000 м над уровнем моря).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт «Владикавказ», 14:00
Завершение: В последний день тура - самостоятельный трансфер в аэропорт «Владикавказ» и на Ж/Д вокзал. Дорога в аэропорт занимает около 30 минут
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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