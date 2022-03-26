10:00 Сбор группы у отеля Жак в Махачкале и на ж.д. вокзале (если приезжаете поездом на ж.д).
11:00 – 11:30 Сбор группы в аэропорту Махачкалы.
Начало 10:30.
Программа дня: Махачкала – Дербент – Избербаш.
Неповторимый Дагестан приветствует и готов с радушием раскрыть Вам тайны древних легенд, познакомить с историей, традициями, местной кухней и гостеприимством.
Переезд в Дербент – один из самых древних городов мира (130 км.).
Обед (вкл. в стоимость).
Обзорная экскурсия по Дербенту: крепостная стена Даг-Бары – домик Петра – цитадель Нарын-кала – Джума-мечеть– экраноплан Лунь – прогулка по магалам старого города.
Возможность попробовать самые вкусные в мире национальные Чуду и Хинкал!
Традиционный ужин (доп. плата).
Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш.
Километраж за день: 200 км.
Начало 08:00.
Программа дня: переезд в Гунибский район – аул-призрак Гамсутль – высокогорный аул Чох – Верхний Гуниб – «Беседка Шамиля» – «Царская поляна» – Гунибская крепость – «Ворота Шамиля».
Обед (вкл. в стоимость).
Ужин (доп. плата) и кулинарный мастер-класс по приготовлению аварского чуду Ботищал.
Проживание в гостинице г. Избербаш.
Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.
Начало 08:00.
Программа дня: переезд по туннелю в сторону Сулакского каньона – Чиркейская ГЭС – смотровые площадки – Сулакский каньон, прогулка на катере по водам каньона – рыбное хозяйство «Янтарное».
Обед (вкл. в стоимость).
Бархан Сарыкум.
Ужин (доп. плата).
Проживание в гостинице г. Избербаш.
Километраж за день: 280 км., продолжительность 9 часов.
Переезд в Махачкалу (70 км).
Начало 08:00.
Обзорная экскурсия по Махачкале – город-порт, молодая столица.
Посещение рынка.
11:30 Переезд в Грозный, прибытие ориентировочно к 14:00 (176 км).
Обед (вкл. в стоимость).
15:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити – Цветочный парк – мечеть Сердце Чечни – Храм Архангела Михаила – мечеть Сердце Матери в Аргуне (37 км).
19:00 Ужин блюдами национальной чеченской кухни (доп. плата).
Размещение в гостиницах.
Грозный – Кезеной Ам – Хой – Шали – Владикавказ (10 часов, 310 км).
Начало 08:00.
Программа дня: Веденское ущелье – с. Харачой – озеро Кезеной-Ам – руины древнего селения «Хой» – Обед (вкл. в стоимость) – мечеть"Гордость мусульман", Шали.
19:00 Прибытие во Владикавказ.
Ужин (доп. плата).
Размещение в гостиницах.
Километраж за день: 310 км., продолжительность 10 часов.
Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс.
Начало 08:30.
Программа дня: Куртатинское ущелье – Кадаргаванский каньон – скальная крепость Дзивгис – Башня Курта и Тага – селение Цмити – Свято-Успенский Аланский мужской монастырь – обед (вкл. в стоимость) – Даргавс – Город мертвых – Кармадон.
17:00 Прибытие во Владикавказ.
19:00 – 21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).
Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа.
Начало 09:00.
Программа дня: Джейрахское ущелье – Эрзи – Цейлоамский перевал – древний Эгикал – башенный комплекс Таргим – Вовнушки – храм Тхаба-Ерды – Ассинское ущелье – Магас, столица республики.
17:30 – 18:00 Прибытие во Владикавказ.
Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.
Алагирское ущелье – Цей – аул Нар.
Начало 08:30.
Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи – Цейское ущелье – канатная дорога к Сказскому леднику – святилище Реком – обед (вкл. в стоимость) – аул Нар – смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС – обелиск братьям Газдановым.
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.
Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб.:
|Размещение по маршруту
|Размещение
|Twin/Double
|Single
|Triple
|2Ad+1Ch (10-16 лет)
|Океан, Избербаш – Беркат 3* – Планета Люкс 3*
|98145
|64800
|145800
|138510
При трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
В Грозном возможно размещение в гостинице Тийналла.
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.