Диана проводит ещё 4 экскурсии

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Город у моря, или как начинался Владивосток

Перенестись в прошлое на прогулке по главным достопримечательностям

Диана
Диана – представитель из Владивостока
На нашей экскурсии 🧭 история 📖 Владивостока сложится для вас в понятную и красочную картину.

Знаковые места города — Корабельная набережная, музей 🖼 в подводной лодке ⚓, Триумфальная арка, Центральная площадь — не останутся лишь точками на карте, но помогут узнать о событиях и легендах Владивостока, о жителях, которые повлияли на его облик и развитие.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 650 ₽ за человека

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Город у моря, или как начинался Владивосток
Город у моря, или как начинался Владивосток

Что вас ожидает

Важные места и хроники города В
Основанный в 1860 году Владивосток помнит немало значимых событий и выдающихся личностей. Мы начнем с первых страниц его биографии: на Корабельной набережной вы узнаете об основателях, которые высадились в порту (всего 28 человек!), и о том, как территория Китая стала российской.

Неподалеку заглянем в музей «Подводная лодка С-56», где я расскажу о легендарной судьбе судна. Вы рассмотрите отсеки, которые сохранились без изменений, и личные вещи членов экипажа.

После вы полюбуетесь аркой Цесаревича, построенной к приезду будущего императора Николая II, и окажетесь на Центральной площади Владивостока. Здесь мы поговорим не только о монументальном памятнике Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке, но и о событиях, происходивших на площади со дня основания города.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается билет 🎫 в музей 🖼 «Подводная лодка С-56» (100 руб. — взрослые, 50 руб. — дети)
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на улице Адмирала Фокина
Город у моря, или как начинался Владивосток
Город у моря, или как начинался Владивосток
Город у моря, или как начинался Владивосток
Город у моря, или как начинался Владивосток
Город у моря, или как начинался Владивосток
Город у моря, или как начинался Владивосток

Экскурсия проводится в понедельник в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Диана
Диана
Мы профессиональные гиды, живущие в Приморском крае не один десяток лет! У нас много экскурсий по Владивостоку, разнообразных экологических и приключенческих туров по Приморскому краю. Знаем всё о Приморском крае, но не перестаем его познавать. И мы искренне постараемся влюбить вас в Приморье! Дарить гостям Владивосток и Приморский край и информацию о них — для нас это не только работа, но и смысл жизни. Мы хотим, чтобы ваше познание Владивостока и Приморья стало комфортным и насыщенным. Ведь путешествие — это, прежде всего, эмоции и впечатления.
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Диана проводит ещё 4 экскурсии

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