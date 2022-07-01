Что вас ждет

Город, называемый «Петербургом в миниатюре», стоит того, чтобы ему посвятить целый день…

Мы отправимся в Рыбинск – столицу бурлаков и вотчину создателей Голливуда. Именно здесь располагался печально известный Волголаг.

Мы увидим, где располагалась древняя рыбацкая слобода в честь первых святых Бориса и Глеба, монументальный и грандиозный Спасо-Преображенский собор, вмещающий до 3000 человек и являющийся одним из самых красивых храмов XVII века Ярославской области, а также знаменитую Пожарную Каланчу в стиле модерн.

Вспомним о талантливых людях рыбинской земли, в том числе иноземцев (братьев Нобелей). Увидим памятники Л. И. Ошанину, волжскому бурлаку, забавный памятник лучезарному Водопроводчику, типичную городскую застройку XVIII-XIX в. в. А также вспомните историю затопленного города и золотой страницы города Рыбинска, как хлебного торгового центра Европы.

В Рыбинске сохранилось множество красивейших церквей и храмов практически всех конфессий, среди них церкви XVIII-XIX веков и величественный костёл Сердца Иисусова. Это единственный костел дореволюционной постройки, сохранившийся на Верхней Волге!

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

транспортное обслуживание,

экскурсионная программа,

услуги гида-экскурсовода,

страховка от несчастного случая.

Туристы оплачивают самостоятельно: