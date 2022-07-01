Селфи-тур по Рыбинску

Мы отправимся в Рыбинск - столицу бурлаков и вотчину создателей Голливуда. Именно здесь располагался печально известный

Мы отправимся в Рыбинск – столицу бурлаков и вотчину создателей Голливуда. Именно здесь располагался печально известный Волголаг. Мы увидим, где располагалась древняя рыбацкая слобода в честь первых святых Бориса и Глеба. Полюбуемся на ножество красивейших церквей и храмов практически всех конфессий.
Селфи-тур по Рыбинску
Селфи-тур по Рыбинску
Селфи-тур по Рыбинску
Селфи-тур по Рыбинску
Селфи-тур по Рыбинску
Селфи-тур по Рыбинску

Что вас ожидает 🤩

  • Памятники Л. И. Ошанину, волжскому бурлаку
  • Забавный памятник лучезарному Водопроводчику
  • Типичную городскую застройку XVIII-XIX в. в.
  • Костёл Сердца Иисусова
  • Грандиозный Спасо-Преображенский собор (внешний осмотр)

Что вас ждет

Город, называемый «Петербургом в миниатюре», стоит того, чтобы ему посвятить целый день…
Мы отправимся в Рыбинск – столицу бурлаков и вотчину создателей Голливуда. Именно здесь располагался печально известный Волголаг.
Мы увидим, где располагалась древняя рыбацкая слобода в честь первых святых Бориса и Глеба, монументальный и грандиозный Спасо-Преображенский собор, вмещающий до 3000 человек и являющийся одним из самых красивых храмов XVII века Ярославской области, а также знаменитую Пожарную Каланчу в стиле модерн.
Вспомним о талантливых людях рыбинской земли, в том числе иноземцев (братьев Нобелей). Увидим памятники Л. И. Ошанину, волжскому бурлаку, забавный памятник лучезарному Водопроводчику, типичную городскую застройку XVIII-XIX в. в. А также вспомните историю затопленного города и золотой страницы города Рыбинска, как хлебного торгового центра Европы.
В Рыбинске сохранилось множество красивейших церквей и храмов практически всех конфессий, среди них церкви XVIII-XIX веков и величественный костёл Сердца Иисусова. Это единственный костел дореволюционной постройки, сохранившийся на Верхней Волге!

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • транспортное обслуживание,
  • экскурсионная программа,
  • услуги гида-экскурсовода,
  • страховка от несчастного случая.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы,
  • обед.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионная программа
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед
Место начала и завершения?
пл. Волкова, Ярославль, Ярославская обл
Когда и сколько длится?
Когда: 22.05.2022/ 19.06.2022/ 30.07.2022/ 21.08.2022
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • После бронирования тура просьба связаться с нами 8 (800) 550-70-15
  • 8 (4852) 58-70-15
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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