Что вас ждет
Город, называемый «Петербургом в миниатюре», стоит того, чтобы ему посвятить целый день…
Мы отправимся в Рыбинск – столицу бурлаков и вотчину создателей Голливуда. Именно здесь располагался печально известный Волголаг.
Мы увидим, где располагалась древняя рыбацкая слобода в честь первых святых Бориса и Глеба, монументальный и грандиозный Спасо-Преображенский собор, вмещающий до 3000 человек и являющийся одним из самых красивых храмов XVII века Ярославской области, а также знаменитую Пожарную Каланчу в стиле модерн.
Вспомним о талантливых людях рыбинской земли, в том числе иноземцев (братьев Нобелей). Увидим памятники Л. И. Ошанину, волжскому бурлаку, забавный памятник лучезарному Водопроводчику, типичную городскую застройку XVIII-XIX в. в. А также вспомните историю затопленного города и золотой страницы города Рыбинска, как хлебного торгового центра Европы.
В Рыбинске сохранилось множество красивейших церквей и храмов практически всех конфессий, среди них церкви XVIII-XIX веков и величественный костёл Сердца Иисусова. Это единственный костел дореволюционной постройки, сохранившийся на Верхней Волге!
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
- транспортное обслуживание,
- экскурсионная программа,
- услуги гида-экскурсовода,
- страховка от несчастного случая.
Туристы оплачивают самостоятельно: