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Экскурсия из Зеленоградска «Форты и крепости Кёнигсберга»

2
2 отзыва
Юнона
Юнона – Гид из Зеленоградска
Вечерняя обзорная экскурсия ⛳ по Калининграду-Кёнигсбергу с посещением исторических мест и самых значимых памятников.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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Экскурсия из Зеленоградска «Форты и крепости Кёнигсберга»
Экскурсия из Зеленоградска «Форты и крепости Кёнигсберга»

Что вы увидите

  • Фридландские ворота (1857г. )
  • Бранденбургские ворота (1657г. )
  • Ворота Форта «Фридрихсбург», бастион «Грольман» (сер. XIX в. )
  • бастион «Литовский» (сер. XIX в. )
  • оборонительная казарма «Кронпринц» (1843-1848)
  • бастион «Обертайх» (сер. XIX в. )
  • Росгартенские ворота (1852г. )
  • Оборонительная башня «Дона» (1852 г)
  • Форт №3 «Король Фридрих Вильгельм I»
  • Форт №5 «Король Фридрих Вильгельм III»
Нас ожидает увлекательная и насыщенная экскурсия ⛳ с осмотром и посещением оборонительных сооружений, построенных в далекие XVII-XIX вв. на бывшей немецкой земле.
Кёнигсберг был основан как город-крепость и оставался таковым на протяжении долгого времени. Расширялись оборонительные сооружения от сердца города – Королевского замка и включали в себя многочисленную цепочку фортов, редюитов, ворот и городских укреплений.
Мы покажем вам бастионы «Обертайх» и «Грольман», пройдемся по двору казармы «Кронпринц», осмотрим 3-й и посетим 5-й форт, также мы увидим и чудом сохранившиеся городские ворота, которые ещё помнят времена прусских королей.
Что входит
  • автобусный тур
  • экскурсионное обслуживание
  • входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Зеленоградск, Курортный проспект 21.
Экскурсия из Зеленоградска «Форты и крепости Кёнигсберга»
Экскурсия из Зеленоградска «Форты и крепости Кёнигсберга»
Экскурсия из Зеленоградска «Форты и крепости Кёнигсберга»
Экскурсия из Зеленоградска «Форты и крепости Кёнигсберга»
Экскурсия из Зеленоградска «Форты и крепости Кёнигсберга»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юнона
Юнона
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2 отзыва оставили туристы

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