Нас ожидает увлекательная и насыщенная экскурсия ⛳ с осмотром и посещением оборонительных сооружений, построенных в далекие XVII-XIX вв. на бывшей немецкой земле.

Кёнигсберг был основан как город-крепость и оставался таковым на протяжении долгого времени. Расширялись оборонительные сооружения от сердца города – Королевского замка и включали в себя многочисленную цепочку фортов, редюитов, ворот и городских укреплений.

Мы покажем вам бастионы «Обертайх» и «Грольман», пройдемся по двору казармы «Кронпринц», осмотрим 3-й и посетим 5-й форт, также мы увидим и чудом сохранившиеся городские ворота, которые ещё помнят времена прусских королей.