Приглашаем посетить один из самых солнечных городов Кавказских Минеральных Вод.

Мы познакомимся с Кисловодском – бальнео-климатическим курортом, защищенным от холода горами и согретым ласковым солнцем.

Среди главных достопримечательностей города: Нарзанная галерея, крепость времен Кавказской войны, Главные Нарзанные Ванны, дендропарк и похожий на европейский, Курортный бульвар с интересной архитектурой в стиле модерн.

Курортный парк Кисловодска считается главной гордостью города и самым большим парком Европы. Помимо экзотических деревьев и кустарников, мы увидим Долину роз, Каскадную лестницу и Колоннаду.

Приятную на вкус "богатырскую" воду мы попробуем в историческом здании 19 века. Мы увидим Первоисточник молодости под стеклянным колпаком и услышим легенду о "холодном кипятке".

Восхитимся красотой богато декорированного здания Главных Нарзанных Ванн, похожего на восточный дворец.

Затем отправимся к Медовым водопадам по каньону реки Аликоновка. По пути будем дышать чистым горным воздухом и заглянем в этнографический музей "Карачаевское подворье" с традиционным жилищем горца.

Мы сможем перекусить айраном со свежеиспеченным карачаевскими хычинами с видом на водопады.

В наш маршрут также входит посещение горы Кольцо, которую М. Ю. Лермонтов упоминает в своем романе "Герой нашего времени". По преданию, гора Кольцо способна исполнять желания.