Приглашаем посетить один из самых солнечных городов Кавказских Минеральных Вод.
Мы познакомимся с Кисловодском – бальнео-климатическим курортом, защищенным от холода горами и согретым ласковым солнцем.
Среди главных достопримечательностей города: Нарзанная галерея, крепость времен Кавказской войны, Главные Нарзанные Ванны, дендропарк и похожий на европейский, Курортный бульвар с интересной архитектурой в стиле модерн.
Курортный парк Кисловодска считается главной гордостью города и самым большим парком Европы. Помимо экзотических деревьев и кустарников, мы увидим Долину роз, Каскадную лестницу и Колоннаду.
Приятную на вкус "богатырскую" воду мы попробуем в историческом здании 19 века. Мы увидим Первоисточник молодости под стеклянным колпаком и услышим легенду о "холодном кипятке".
Восхитимся красотой богато декорированного здания Главных Нарзанных Ванн, похожего на восточный дворец.
Затем отправимся к Медовым водопадам по каньону реки Аликоновка. По пути будем дышать чистым горным воздухом и заглянем в этнографический музей "Карачаевское подворье" с традиционным жилищем горца.
Мы сможем перекусить айраном со свежеиспеченным карачаевскими хычинами с видом на водопады.
В наш маршрут также входит посещение горы Кольцо, которую М. Ю. Лермонтов упоминает в своем романе "Герой нашего времени". По преданию, гора Кольцо способна исполнять желания.