Чудеса Кисловодской долины

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
Чудеса Кисловодской долины
Чудеса Кисловодской долины
Чудеса Кисловодской долины
Чудеса Кисловодской долины
Чудеса Кисловодской долины
Чудеса Кисловодской долины

Что вас ожидает 🤩

  • Гора Кольцо
  • Медовые водопады
  • Чайный домик
  • Кисловодский парк
  • Мостик «Дамский каприз»
  • Зеркальный пруд
  • Памятник А. С. Пушкину
  • Цветочный календарь
  • Лермонтовская площадка
  • Нарзанная галерея
  • Колоннада
  • Курортный бульвар
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем посетить один из самых солнечных городов Кавказских Минеральных Вод.

Мы познакомимся с Кисловодском – бальнео-климатическим курортом, защищенным от холода горами и согретым ласковым солнцем.

Среди главных достопримечательностей города: Нарзанная галерея, крепость времен Кавказской войны, Главные Нарзанные Ванны, дендропарк и похожий на европейский, Курортный бульвар с интересной архитектурой в стиле модерн.

Курортный парк Кисловодска считается главной гордостью города и самым большим парком Европы. Помимо экзотических деревьев и кустарников, мы увидим Долину роз, Каскадную лестницу и Колоннаду.

Приятную на вкус "богатырскую" воду мы попробуем в историческом здании 19 века. Мы увидим Первоисточник молодости под стеклянным колпаком и услышим легенду о "холодном кипятке".

Восхитимся красотой богато декорированного здания Главных Нарзанных Ванн, похожего на восточный дворец.

Затем отправимся к Медовым водопадам по каньону реки Аликоновка. По пути будем дышать чистым горным воздухом и заглянем в этнографический музей "Карачаевское подворье" с традиционным жилищем горца.

Мы сможем перекусить айраном со свежеиспеченным карачаевскими хычинами с видом на водопады.

В наш маршрут также входит посещение горы Кольцо, которую М. Ю. Лермонтов упоминает в своем романе "Герой нашего времени". По преданию, гора Кольцо способна исполнять желания.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Экологический сбор - 60 рублей
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 08:20
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 08:20

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