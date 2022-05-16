Приезд в г. Пятигорск.
Размещение в отеле.
Обзорная экскурсия по городу-курорту Пятигорску.
За время первоначального знакомства со столицей Кавказа мы успеем многое увидеть и еще больше услышать об этой удивительной земле, которая на протяжении сотен лет дарит людям здоровье и долголетие.
Так как история города неразрывно связана с именем Великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, то и путешествовать будем и по местам, где когда то прогуливался гений.
Провал – удивительная провалина в горе, в которую заглядывал весь учёный мир, прибывающий на Кавказ для изучения данной местности.
Прогуливаясь по аллеям старого парка с именем «Новый», познакомимся с символом этих мест – Орлом, соседствующим с Китайской беседкой и старым дряхлеющим гротом, гордящимся своим знакомством с богиней охоты – Дианой и М. Ю. Лермонтовым.
Парк "Цветник" приветливо раскроет свои объятия в любое время года, а задорно и весело угостит минеральной водой в питьевой галерее.
В процессе экскурсии путь пройдёт на западный склон горы Машук к печальному месту.
К месту дуэли Поэта.
Переезд в клуб "Шато – КМВ"
Мастер-класс по дегустации Кавказских вин и коньяка.
Нас ждет участие в обучающем мастер-классе по дегустации винодельческой продукции ведущих ставропольских производителей.
История становления виноградарства и виноделия нашего региона, а на дне янтарного бокала увидите отражение судеб тех, кто посвятил этому искусству свою жизнь.
Мастер-класс раскроет секреты профессии сомелье: вы научитесь выявлять аромат и вкус вина по десяткам параметров с помощью всех органов чувств.
По окончании встречи каждый участник получит сертификат, подтверждающий право называться профессиональным ценителем вин.
Мастер-класс по Кавказским танцам.
Кавказский танец, наполнен мудростью, опытом целого этноса, движения танцоров заряжены потрясающей энергетикой, которая передает участникам невероятный позитивный настрой и погружение в национальный колорит Кавказа.
И так, нас ждет изучение базовых движений, техники, музыкальности в танцевальных направлениях народов Кавказа.
Кавказское застолье (ужин, входит в стоимость тура).
Возвращение в отель.
Свободное время.
Завтрак (ланч боксы).
06:00 Выезд на экскурсию в республику Ингушетию.
Ингушетия – страна необычайных по красоте горных пейзажей, чистейших источников в сочетании с неповторимым архитектурным наследием.
Первым местом в нашем знакомстве с Ингушетией будет Джейрахское ущелье.
Джейрахское ущелье (изумруд Ингушетии) – это настоящее райское место, над которым испокон веков трудилась матушка-природа и человек.
Это совершенно другой мир, с его загадками и многовековой историей.
В ущелье находится 92 памятника, в их числе ингушские башни.
Некоторые сооружения датируются 2 веком до н. э.
Вблизи ущелья расположился новый всесезонный горнолыжный курорт Армхи Республики Ингушетии.
Общая протяженность трассы – более 3000м, перепад высот – более 300 м.
В любое время года курорт предлагает своим гостям: СПА-процедуры, отдых в крытом бассейне, прогулки по сосновому бору и организацию пикника на природе.
На территории курорта есть канатная дорога, по которой мы и поднимемся к обзорной площадке, с которой открывается изумительный вид на Джейраховское ущелье.
Подъем на канатной дороге.
Мастер-класс по изготовлению национального блюда Ингушетии «Чапильгаш»
Кулинарные пристрастия здесь сохранились со времен предков, живших на этой земле сотни лет назад.
Кухня горцев – одна из самых вкусных, простых и древних в мире.
Участие в мастер-классе и обед.
Посещение башенных комплексов Ингушетии.
В ходе экскурсии за дополнительную плату можно посетить одну из главных достопримечательностей этого региона.
Христианский храм Тхаба-Ерды возведен на месте древнего языческого капища предположительно в VIII — IX веке, данное предположение дает основание считать его одним из самых древнейших храмов России.
В нем переплетаются символы христианства и элементы местной языческой религией того времени.
Храм является достаточно интересным архитектурным сооружением, главной его гордостью считаются резьба, лепнина и другие удивительные украшения.
Храм украшает композиция с фигурами Христа, некоторых персонажей из библии и виноградных лоз.
И, наконец, мы посетим одно из чудес России – Вовнушки, яркий и экзотический башенный комплекс среди оборонительных строений древней Ингушетии.
23:00 Возвращение в Пятигорск.
08:00 – 09:00 Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Экскурсия по обновленному Железноводску.
Нам предстоит приятное знакомство с маленьким, северным, но очень уютным городком региона – Железноводском.
Интересен город со всех сторон.
Гордится он маленьким парком, плавно переходящим в лес, грустной историей Дачи Эмира, гордо несущей свой купол Пушкинской галереей и старающихся растянутся в улыбке своеобразных Бюветов на крошечных площадках, ну и конечно своей нигде не повторяющейся водой Славяновская и Смирновская.
Находясь на верхней площадке Каскадной лестницы, трудно удержаться от возгласа – «Это же Петергоф!»
За последние два года Железноводск превратился из небольшого провинциального городка в курорт европейского уровня.
Вы увидите уже знаменитую FE-площадь, прогуляетесь по берегу "30-ки" (озеро, которое ежегодно притягивает сотни отдыхающих) и спуститесь по самой длинной в России каскадной лестнице.
Переезд в станицу Боргустанскую.
Посещение «Казачьего подворья».
Знакомство с бытом, культурой, обрядами и кухней Терских казаков.
И как же без «Свадьбы казака» – старинного казачьего обряда с участием «Жениха» и «Невесты», сватов и свашек, веселыми казачьими песнями и участием гостей в обряде «Свадьба».
В старинной казачьей усадьбе у русской печи Вас встретит хозяйка, которая расскажет о казачьем житье, покажет бытовые принадлежности, предложит разжечь светец, погладить белье рубелем, примерить коромысла и пронести воду не разлив ее, посидеть за самоваром, попробовать «вареники» и, конечно же, послушать старинные казачьи песни.
Гости увидят интереснейшие объекты казачьего комплекса: казачью хату, сторожевую вышку, редут, гончарную мастерскую, хозяйственные постройки и летнюю кухня с русской печью, предметы быта и орудия труда казачьего обихода.
В завершение экскурсии гостей ждет широкое застолье с традиционными национальными блюдами, приготовленными по сохранившимся рецептам.
Возвращение в Пятигорск.
Отъезд.
Тур предусматривает проживание в отеле г. Пятигорска.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Название отеля
|Стоимость тура
Доплата за доп. сутки,
за номер (с завтраком)
|«Южная»**, 2-х местный «Стандарт» (без завтрака)
|25 850
|2 400
|«Южная»**, 1-но местный «Стандарт» (без завтрака)
|27 600
|1 700
|«Пятигорск»**, 2-х местный «Стандарт»
|27 700
|3 500
|«Пятигорск»**, 1-но местный «Стандарт»
|28 600
|2 100
|«Интурист»***, 2-х местный джуниор сюит
|30 550
|5 800
|«Интурист»***, 2-х местный «Стандарт»
|29 200
|4 800
|«Интурист»***, 1-но местный «Стандарт»
|33 600
|4 100
|«Бештау»***, 2-х местный «Стандарт»
|31 700
|6 700
|«Бештау»***, 1-но местный «Стандарт»
|30 950
|6 100
Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.
В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.
Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.
Международный аэропорт города Минеральные Воды расположен в 25,5 км от гостиницы «Южная».
Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.
Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном.
В гостинице работает ресторан и бар.
Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт Минеральных Вод - в 26,5 км.
Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.
Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.
В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.
В отеле гости смогут поиграть в бильярд.
Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут. За дополнительную плату можно организовать трансфер.
Этот отель с круглосуточным рестораном и спортивным клубом, расположенный в центре Пятигорска, предлагает своим гостям номера с великолепным видом на Кавказские горы или гору Бештау.
В числе удобств стильных номеров и люксов отеля «Бештау» кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды можно доехать за 30 минут. По запросу и за дополнительную плату предоставляется трансфер от/до аэропорта.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день в холе выбранной гостиницы с последующим выездом на экскурсию ориентировочно с 12.30 до 13 часов. Точное время встречи с туристами будет указано в программе с таймингом, высланной за 1 неделю до начала тура на адрес электронной почты, с которой поступила заявка на тур.
Последний день тура завершается в городе-курорте Пятигорске ориентировочно в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта. От г. Пятигорска до аэропорта Минеральные воды добираться от 30 до 50 минут.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
В соответствии с ФЗ «О курортном сборе», гости должны самостоятельно оплатить курортный сбор по прибытию в средство размещения (отель) наличными или банковской картой. Сумма курортного сбора не может быть включена в стоимость проживания, а также других услуг.
Экскурсионная группа составляет до 35 человек, на некоторых экскурсиях может быть до 50.