Майские каникулы на Кавказе

Покажем Северный Кавказ интересно и весело, ведь мы "местные"!Никаких скучных экскурсий, только самый "сок" Кавказа

Покажем Северный Кавказ интересно и весело, ведь мы «местные»!Никаких скучных экскурсий, только самый «сок» Кавказа. Посетите красивейшие места Северного Кавказа за 7 дней.
Майские каникулы на Кавказе
Майские каникулы на Кавказе
Майские каникулы на Кавказе
Майские каникулы на Кавказе
Майские каникулы на Кавказе
Майские каникулы на Кавказе
Майские каникулы на Кавказе
Майские каникулы на Кавказе
Майские каникулы на Кавказе
Майские каникулы на Кавказе
Майские каникулы на Кавказе
Майские каникулы на Кавказе
Майские каникулы на Кавказе
Майские каникулы на Кавказе
Майские каникулы на Кавказе
Майские каникулы на Кавказе
Майские каникулы на Кавказе
Майские каникулы на Кавказе
Майские каникулы на Кавказе
Майские каникулы на Кавказе
Ближайшие даты:
30
апр
7
мая

Что вас ожидает 🤩

Купание в термальном источнике
Купание в термальном источнике
Только представьте, как будет классно расслабить свое тело в лечебной и теплой воде
На канатке до Эльбруса
На канатке до Эльбруса
Поднимемся на канатной дороге на самую высокую гору Европы — Эльбрус
Конная прогулка
Конная прогулка
Прогуляемся верхом на верном друге по красивейшим горным склонам
Парк "Зеленый квартал"
Парк "Зеленый квартал"
Посмотрим работы ландшафтных дизайнеров с уникальными растениями
Замок Шато-Эркен
Замок Шато-Эркен
Посетим виноградное хозяйство площадью более 1000 га

Программа тура по дням

1 день

Минеральные Воды — Пятигорск

Групповой трансфер из г. Минеральные воды с Ж/Д вокзала в 14:30 ч., из аэропорта в 15:00 ч.

Размещение в гостинице г. Пятигорска, свободное время.

В 18:00 часов приветственный ужин с национальной кухней в Кавказском ресторане.

Трансфер в гостиницу

Минеральные Воды — ПятигорскМинеральные Воды — ПятигорскМинеральные Воды — ПятигорскМинеральные Воды — Пятигорск
2 день

Экскурсия по Пятигорску

Экскурсия по Пятигорску с посещением основных достопримечательностей:

  • Озеро «Провал»;
  • Эолова арфа;
  • Академическая галерея;
  • Грот Лермонтова;
  • Парк «Цветник»;
  • Место дуэли М.Ю. Лермонтова.

Подъем на гору Машук с обзорным видом на Пятигорск.

Экскурсия по Железноводску с посещением курортного парка, городского озера и каскадной лестницы.

Посещение парка "Зеленый квартал", где представлены работы ландшафтных дизайнеров с уникальными растениями.

Экскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по ПятигорскуЭкскурсия по Пятигорску
3 день

Экскурсия на Медовые водопады (Карачаево-Черкесская республика)

Посещение Чайного домика с дегустацией варенья и чая.

Конная прогулка по красивейшим горным склонам (по желанию).

Экскурсия в г. Кисловодск с посещением основных достопримечательностей:

Аллея курортного парка.

Долина роз (в сезон).

Мостик Дамский каприз.

Зеркальный пруд.

Возвращение в гостиницу г. Пятигорск.

Свободное время.

Экскурсия на Медовые водопады (Карачаево-Черкесская республика)Экскурсия на Медовые водопады (Карачаево-Черкесская республика)Экскурсия на Медовые водопады (Карачаево-Черкесская республика)Экскурсия на Медовые водопады (Карачаево-Черкесская республика)
4 день

Горный курорт Домбай

Посещение древнего православного Шаонинского храма 10 века.

Вход на территорию Тебердинского заповедника с посещением вольеров .

Остановка у горной реки Уллу-Муруджу — одной из самых чистых рек России, вода в ней кристальна и очень полезна для организма.

Размещение в гостинице.

Прогулка по заповедным территориям.

Горный курорт ДомбайГорный курорт ДомбайГорный курорт ДомбайГорный курорт Домбай
5 день

Вершина горы Мусса-Ачитара. Купание в термальных источниках

Освобождение номеров.

Подъем на канатной дороге на Вершину горы Мусса-Ачитара (высота 3200м).

Купание в термальных источниках в ст. Суворовская под открытым небом (температура воды до +40 градусов).

Прибытие и размещение в гостинице г. Пятигорска.

Вершина горы Мусса-Ачитара. Купание в термальных источникахВершина горы Мусса-Ачитара. Купание в термальных источникахВершина горы Мусса-Ачитара. Купание в термальных источникахВершина горы Мусса-Ачитара. Купание в термальных источниках
6 день

Приэльбрусье

Экскурсия по Кабардино-Балкарской республике:

Баксанское ущелье.

Поляна Нарзанов.

Подъем на канатной дороге на самую высокую гору Европы — Эльбрус.

Посещение термального источника Гедуко.

Размещение в гостинице Нальчика.

Свободное время.

ПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусьеПриэльбрусье
7 день

Экскурсия на Голубые озера и Верхнюю Балкарию. Отъезд

Экскурсия на Голубые озера

Круглый год температура воды здесь +9, а цвет меняется несколько раз за день.

Экскурсия в замок Шато-Эркен, это виноградное хозяйство более 1000 га..

Экскурсия в Верхнюю Балкарию.

Вы увидите высокие горы, красивую природу и старинные родовые башни.

Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал в 19:00ч г. Минеральные Воды.

Экскурсия на Голубые озера и Верхнюю Балкарию. ОтъездЭкскурсия на Голубые озера и Верхнюю Балкарию. ОтъездЭкскурсия на Голубые озера и Верхнюю Балкарию. ОтъездЭкскурсия на Голубые озера и Верхнюю Балкарию. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Кураж 4*, Маск 4*, Бизнес Отель Маск в  4*+.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Название гостиницыСтоимость тура с человека в 2–х местном номереДоплата за одноместное размещение
Кураж 4*/Маск 4*36 00011 000
Кураж 4*/Бизнес Отель Маск в  4*+39 00014 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание: завтраки и приветственный ужин
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
  • Билеты на термальные источники
  • Экологические сборы
  • Фото и видео с тура
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание: обеды и ужины
  • Доплата за одноместное размещение – 11000/14000 руб.
  • Конная прогулка
  • Подъем на канатке:в Домбае — 1200р. на Эльбрусе — 1600р. на Машук — 360р.
  • В Домбае — 1200р.
  • На Эльбрусе — 1600р.
  • На Машук — 360р
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На каком транспорте будем передвигаться?

Передвигаться будем на комфортном автобусе Mercedes Sprinter или на минивэне Volkswagen Caravelle. Водители проходят медицинский осмотр перед каждым рейсом.

Можно брать с собой детей?

В тур можно брать детей от 3 лет.

Сколько стоит подъем на канатке?

В Домбае — 1200р.
На Эльбрусе — 1600р.
На Машук — 360р.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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