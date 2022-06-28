1 день

Минеральные Воды — Пятигорск

Групповой трансфер из г. Минеральные воды с Ж/Д вокзала в 14:30 ч., из аэропорта в 15:00 ч.

Размещение в гостинице г. Пятигорска, свободное время.

В 18:00 часов приветственный ужин с национальной кухней в Кавказском ресторане.

Трансфер в гостиницу