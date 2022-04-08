Приглашаем вас отправиться по маршруту 19 века с Горячих Вод на Железные Воды. Пару столетий назад “полный” курс лечения на Водах был дорогим удовольствием и продолжался несколько месяцев.

В ходе экскурсии мы посетим два совершенно разных по атмосфере и расположению города.

Пятигорск напоминает европейский курортный городок 19 века с классической и готической архитектурой, гротами Лермонтова и Дианы, романтическими ажурными беседками Эолова арфа и Китайская, парящими над Горячеводской долиной. Мы побываем в знаменитом парке Цветник, пройдем внутрь горы Машук, чтобы увидеть подземное озеро Провал и полюбуемся историческими зданиями Лермонтовской галереи, Ресторации, Лермонтовских, Пушкинских и Пироговских ванн.

Пятигорск неслучайно называют Лермонтовским городом. Мы увидим много достопримечательностей, связанных с именем русского поэта: домик Лермонтова, место дуэли, первый в России памятник поэту, Николаевские ванны.

С поэтом также связана история курорта Железноводск, где он провел последнюю ночь своей жизни.

Железноводск похож на оазис в живописной долине в окружении Кавказских гор. Воды курорта уникальны по составу и не имеют аналогов на всем евразийском континенте.

Железноводск часто называют “Маленькой Швейцарией”. Изящные павильоны со Славяновской и Смирновской водой встречают путников на склонах горы среди могучих грабов и буков вдали от шума и суеты. Начало курорту дал Лермонтовский ключ, водами из которого лечился знаменитый поэт. В ходе экскурсии мы не только попробуем воду из источника, но и услышим его загадочную историю, связанную с кабардинским князем.

Нас ждет уголок настоящего Востока – дворец бухарского правителя и ванны Островского. Кроме того, мы увидим чудом сохранившуюся станцию почтовых дилижансов 19 века, сказочную каскадную лестницу и скульптурную композицию «Знаки зодиака», исполняющую желания.