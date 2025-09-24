-
Круиз
Бангкок на ваших кадрах - из Паттайи
Лучшие виды Бангкока, сад камней и круиз по реке Чао Прайя c ужином - за 1 день
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
25 сен в 10:30
$67
$89 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Проводы неудач: в буддийский храм за фортуной - из Паттайи
Полежать в тайском гробу и пройти ритуал очищения кармы
Начало: От вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
$33 за человека
Водная прогулка
Морское дискавери в Паттайе: Ко Талу и заповедник «7 островов»
Отдохнуть для пляжах с белоснежным песком, поснорклить среди коралловых рифов и пообедать на берегу
Начало: На ресепшене вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 08:00
1 окт в 08:00
4 окт в 08:00
$102 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Паттайе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Паттайе в сентябре 2025
Сейчас в Паттайе в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 33 до 102 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Забронируйте экскурсию в Паттайе на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 5 ⭐ отзывов, цены от $33. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь