Что вас ожидает:Перед погружением у вас будет инструктаж, затем опытный инструктор вместе с вами будет опускаться под воду, и вы сможете насладиться невиданной красотой. Экскурсионная программа:• Сбор туристов из отелей по регионам

09:45 – Прибытие в порт Кемера

10:00 – Регистрация гостей

10:15 – Отправление с порта Кемера

10:45 – Корабль делает остановку для 1-го погружения в бухте «Аквариум» (Кириш)

11:00 – Инструктаж для погружающихся на родном для них языке

11:15 – 1-ое погружение (4-6 метров 15-20 минут)

12:30 – Обед на корабле

14:30 – Корабль делает остановку для 2-го погружения в бухте «Лунный свет» (Кемер)

15:00 – 2-ое погружение (7-9 метров-15-20 минут)

16:00 – Прибытие в порт Кемера

16:15 – Конец экскурсии 🧭 / сбор в автобусе

16:30 – Прибытие в гостиницу

Рекомендуем взять с собой:

Предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п. )

Легкая одежда, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, крема от/для загара

Фотоаппарат или видеокамеру

Деньги для оплаты дополнительных услуг и все возможных покупок

Воду

Важно знать: