Что вас ожидает:Перед погружением у вас будет инструктаж, затем опытный инструктор вместе с вами будет опускаться под воду, и вы сможете насладиться невиданной красотой. Экскурсионная программа:• Сбор туристов из отелей по регионам
09:45 – Прибытие в порт Кемера
10:00 – Регистрация гостей
10:15 – Отправление с порта Кемера
10:45 – Корабль делает остановку для 1-го погружения в бухте «Аквариум» (Кириш)
11:00 – Инструктаж для погружающихся на родном для них языке
11:15 – 1-ое погружение (4-6 метров 15-20 минут)
12:30 – Обед на корабле
14:30 – Корабль делает остановку для 2-го погружения в бухте «Лунный свет» (Кемер)
15:00 – 2-ое погружение (7-9 метров-15-20 минут)
16:00 – Прибытие в порт Кемера
16:15 – Конец экскурсии 🧭 / сбор в автобусе
16:30 – Прибытие в гостиницу
Рекомендуем взять с собой:
Предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п. )
Деньги для оплаты дополнительных услуг и все возможных покупок
Воду
Важно знать:
Инструктор имеет право менять порядок и время проведения погружения на месте
Фотосессия и видеосъемка за дополнительную плату 20$ (по желанию)
Детям рекомендуется совершать погружения строго с 14 лет
Любые напитки не входят в стоимость экскурсии
Детям до 5-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места. Для того, чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 6-11 лет и в дальнейшем произвести оплату
Что входит
Трансфер от/до отеля
Страховка
Услуги инструктора
Снаряжение
Обед
Комфортабельный автобус с кондиционером.
Что не входит
Личные расходы
Фотосессия под водой.
Начало
🚩 Трансфер от отеля
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.