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Дайвинг в двух райских бухтах

4.8
12 отзывов
Ginza T.
Ginza T. – Гид из Кемера
Невообразимое удовольствие вы получите, погрузившись в подводный мир Средиземного моря 🌊 в самых экзотических местах.

Для этого совсем необязательно иметь опыт, и, неважно, сколько вам лет, погружение с аквалангом доступно всем!
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7.5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $40 за человека

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Дайвинг в двух райских бухтах
Дайвинг в двух райских бухтах

Что вы увидите

  • Дайвинг
Что вас ожидает:Перед погружением у вас будет инструктаж, затем опытный инструктор вместе с вами будет опускаться под воду, и вы сможете насладиться невиданной красотой. Экскурсионная программа:• Сбор туристов из отелей по регионам
  • 09:45 – Прибытие в порт Кемера
  • 10:00 – Регистрация гостей
  • 10:15 – Отправление с порта Кемера
  • 10:45 – Корабль делает остановку для 1-го погружения в бухте «Аквариум» (Кириш)
  • 11:00 – Инструктаж для погружающихся на родном для них языке
  • 11:15 – 1-ое погружение (4-6 метров 15-20 минут)
  • 12:30 – Обед на корабле
  • 14:30 – Корабль делает остановку для 2-го погружения в бухте «Лунный свет» (Кемер)
  • 15:00 – 2-ое погружение (7-9 метров-15-20 минут)
  • 16:00 – Прибытие в порт Кемера
  • 16:15 – Конец экскурсии 🧭 / сбор в автобусе
  • 16:30 – Прибытие в гостиницу

Рекомендуем взять с собой:

  • Предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п. )
  • Легкая одежда, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, крема от/для загара
  • Фотоаппарат или видеокамеру
  • Деньги для оплаты дополнительных услуг и все возможных покупок
  • Воду

Важно знать:

  • Инструктор имеет право менять порядок и время проведения погружения на месте
  • Фотосессия и видеосъемка за дополнительную плату 20$ (по желанию)
  • Детям рекомендуется совершать погружения строго с 14 лет
  • Любые напитки не входят в стоимость экскурсии
  • Детям до 5-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места. Для того, чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 6-11 лет и в дальнейшем произвести оплату
Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Страховка
  • Услуги инструктора
  • Снаряжение
  • Обед
  • Комфортабельный автобус с кондиционером.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Фотосессия под водой.
Начало
🚩 Трансфер от отеля
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля
Дайвинг в двух райских бухтах
Дайвинг в двух райских бухтах
Дайвинг в двух райских бухтах
Дайвинг в двух райских бухтах
Дайвинг в двух райских бухтах
Дайвинг в двух райских бухтах
Дайвинг в двух райских бухтах
Дайвинг в двух райских бухтах
Дайвинг в двух райских бухтах
Дайвинг в двух райских бухтах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ginza T.
Ginza T.
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12 отзывов оставили туристы

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