Движения лошади размеренны и ритмичны, они благоприятно влияют на мышцы, сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Прогулка 👣 верхом будет одинаково полезна как взрослым, так и детям. Для самых маленьких гостей на ранчо есть пони.

Катание на лошади помогает развивать балансировку и координацию движений, учит поддерживать правильную осанку и дарит прекрасное настроение. Контакт с животными, езда верхом, потрясающей красоты пейзажи — всё это обеспечит яркий и запоминающийся отдыхЭкскурсионная программа:• 10:00 — Выезд из гостиницы;

10:10 — Сбор гостей;

10:20 — Прибытие на ранчо «Berke»;

11:30 — Инструктаж и тест-драйв;

11:45 — Начало катание;

12:45 — Конец катание;

12:55 — Конец экскурсии;

13:10 — Прибытие в гостиницу.

Организационные детали: