Движения лошади размеренны и ритмичны, они благоприятно влияют на мышцы, сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Прогулка 👣 верхом будет одинаково полезна как взрослым, так и детям. Для самых маленьких гостей на ранчо есть пони.
Катание на лошади помогает развивать балансировку и координацию движений, учит поддерживать правильную осанку и дарит прекрасное настроение. Контакт с животными, езда верхом, потрясающей красоты пейзажи — всё это обеспечит яркий и запоминающийся отдыхЭкскурсионная программа:• 10:00 — Выезд из гостиницы;
10:10 — Сбор гостей;
10:20 — Прибытие на ранчо «Berke»;
11:30 — Инструктаж и тест-драйв;
11:45 — Начало катание;
12:45 — Конец катание;
12:55 — Конец экскурсии;
13:10 — Прибытие в гостиницу.
Организационные детали:
Возьмите с собой: головной убор, солнечные очки, удобную обувь, крема от/для загара, фотоаппарат или видеокамеру, деньги для оплаты дополнительных услуг и все возможных покупок, воду.
Что входит
Трансфер от/до отеля
Страховка
Услуги инструктора
Комфортабельный автобус с кондиционером.
Что не входит
Личные расходы
Фотосессия или видеосъемка (платно).
Начало
🚩 Трансфер от отеля
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.