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Катание на лошадях

4.6
14 отзывов
Ginza T.
Ginza T. – Гид из Кемера
Катание на лошадях — это не только активный вид спорта, но и общение с умными и очень красивыми 🤩 животными.

Как известно, стресс зачастую становится главной причиной многих болезней, тогда как общение с лошадьми и верховая езда значительно уменьшают его негативное воздействие на организм.
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  • 👥Групповая
  • 🍀На природе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $34 за человека

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Катание на лошадях
Катание на лошадях

Что вы увидите

  • Прогулка верхом
Движения лошади размеренны и ритмичны, они благоприятно влияют на мышцы, сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Прогулка 👣 верхом будет одинаково полезна как взрослым, так и детям. Для самых маленьких гостей на ранчо есть пони.
Катание на лошади помогает развивать балансировку и координацию движений, учит поддерживать правильную осанку и дарит прекрасное настроение. Контакт с животными, езда верхом, потрясающей красоты пейзажи — всё это обеспечит яркий и запоминающийся отдыхЭкскурсионная программа:• 10:00 — Выезд из гостиницы;
  • 10:10 — Сбор гостей;
  • 10:20 — Прибытие на ранчо «Berke»;
  • 11:30 — Инструктаж и тест-драйв;
  • 11:45 — Начало катание;
  • 12:45 — Конец катание;
  • 12:55 — Конец экскурсии;
  • 13:10 — Прибытие в гостиницу.

Организационные детали:

  • Возьмите с собой: головной убор, солнечные очки, удобную обувь, крема от/для загара, фотоаппарат или видеокамеру, деньги для оплаты дополнительных услуг и все возможных покупок, воду.
Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Страховка
  • Услуги инструктора
  • Комфортабельный автобус с кондиционером.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Фотосессия или видеосъемка (платно).
Начало
🚩 Трансфер от отеля
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля
Катание на лошадях
Катание на лошадях
Катание на лошадях
Катание на лошадях

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ginza T.
Ginza T.
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14 отзывов оставили туристы

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