Гора Тахталы, расположенная в окрестностях Кемера — самая высокая вершина южного побережья Турции, её высота — 2365 м над уровнем моря 🌊. Тахталы является второй по высоте в зоне Олимпос — Бейдаглары — Национальный парк 🌳. Как доминирующая вершина в горной цепи Бейдаглары гора Тахталы величественно возвышается между Антальей и Финике.

Гора Тахталы ещё с античных времён считалась обителью богов, и это тоже одна из причин, почему туриста, отдыхающего в Кемере, манит и окрыляет её вершина. Панораму на Южную Турцию, открывающуюся с вершины горы ⛰️ Тахталы, невозможно забыть: крутые горные склоны, покрытые сосновыми лесами, море и солнце ☀️ дарят вам незабываемые впечатления от отдыха в Кемере. А если вам посчастливится побывать на вершине в период с января по апрель, то сможете даже поиграть в снежки с видом на море, ведь в это время вершина Тахталы покрыта снегом и льдом. Экскурсионная программа:• 09:30/14:00 — Выезд из гостиницы;

09:45/14:15 — Сбор гостей;

10:20/14:50 — Прибытие к канатной дороге (Нижняя станция 726 метров);

10:30/15:00 — Подъем на фуникулере;

12:00/16:30 — 1. 30 минут время нахождения на панорамной площадке (2365 м. высота);

12:30/17:00 — Конец экскурсии;

13:00/17:30 — Прибытие в гостиницу.

Организационные детали: