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«От моря к небесам» — на фуникулере на гору Тахталы (страховка включена в стоимость)

5
11 отзывов
Ginza T.
Ginza T. – Гид из Кемера
«От моря 🌊 к небесам» — эти слова как нельзя лучше описывают экскурсию ⛳, на которой вы увидите то, ради чего едут в Турцию.

Вас ждет подъем на самую величественную гору в окрестностях Кемера — Тахталы, с вершины которой вам откроется незабываемый вид на бескрайние средиземноморские просторы.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • $47 за человека

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«От моря к небесам» — на фуникулере на гору Тахталы (страховка включена в стоимость)
«От моря к небесам» — на фуникулере на гору Тахталы (страховка включена в стоимость)

Что вы увидите

  • Канатная дорога и смотровая площадка на вершине Тахталы
Гора Тахталы, расположенная в окрестностях Кемера — самая высокая вершина южного побережья Турции, её высота — 2365 м над уровнем моря 🌊. Тахталы является второй по высоте в зоне Олимпос — Бейдаглары — Национальный парк 🌳. Как доминирующая вершина в горной цепи Бейдаглары гора Тахталы величественно возвышается между Антальей и Финике.
Гора Тахталы ещё с античных времён считалась обителью богов, и это тоже одна из причин, почему туриста, отдыхающего в Кемере, манит и окрыляет её вершина. Панораму на Южную Турцию, открывающуюся с вершины горы ⛰️ Тахталы, невозможно забыть: крутые горные склоны, покрытые сосновыми лесами, море и солнце ☀️ дарят вам незабываемые впечатления от отдыха в Кемере. А если вам посчастливится побывать на вершине в период с января по апрель, то сможете даже поиграть в снежки с видом на море, ведь в это время вершина Тахталы покрыта снегом и льдом. Экскурсионная программа:• 09:30/14:00 — Выезд из гостиницы;
  • 09:45/14:15 — Сбор гостей;
  • 10:20/14:50 — Прибытие к канатной дороге (Нижняя станция 726 метров);
  • 10:30/15:00 — Подъем на фуникулере;
  • 12:00/16:30 — 1. 30 минут время нахождения на панорамной площадке (2365 м. высота);
  • 12:30/17:00 — Конец экскурсии;
  • 13:00/17:30 — Прибытие в гостиницу.

Организационные детали:

  • Возьмите с собой: головной убор, солнечные очки, удобную обувь, крема от/для загара, фотоаппарат или видеокамеру, деньги для оплаты дополнительных услуг и все возможных покупок, воду.
Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Страховка
  • Комфортабельный автобус с кондиционером.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Ресторан
  • Катапульта
  • Прыжок с парашютом.
Начало
🚩 Трансфер от отеля
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля
«От моря к небесам» — на фуникулере на гору Тахталы (страховка включена в стоимость)
«От моря к небесам» — на фуникулере на гору Тахталы (страховка включена в стоимость)
«От моря к небесам» — на фуникулере на гору Тахталы (страховка включена в стоимость)
«От моря к небесам» — на фуникулере на гору Тахталы (страховка включена в стоимость)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ginza T.
Ginza T.
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11 отзывов оставили туристы

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