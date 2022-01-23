Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Параплан в Адрасане из Кемера

Если вы считаете себя настоящим экстремалом, то полеты на параплане в Адрасане из Кемера станут самой интересной и приятной программой среди всех замечательных туров из Кемера. Этот увлекательный тур добавит ярких красок вашему отдыху, поэтому мы рекомендуем вам взглянуть на это занятие.

Полеты на параплане в Адрасане проходят в городке Адрасан недалеко от Кемера. Этот полет, который начинается с высоты 750-1000 метров, занимает около 20-25 минут.

Полетная сессия

Наши полеты начинаются в 09:00 утра, и 1 рейс выполняется каждые 2 часа;

09:00

11:00

13:00

15:00

17:00

Начало

Приключение на параплане в Адрасане начинается с того, что мы забираем вас из вашего отеля на нашем полностью оборудованном, современном и комфортабельном автобусе в заранее запланированное время, и дальше поедем на склоны Адрасаны.

По прибытии вас тепло встретит профессиональный лицензированный инструктор, который будет вашим пилотом и вашим компаньоном во время полета на параплане.

Во время ознакомления и обучения вам будет предоставлена подробная информация о процедурах безопасности, оборудовании и том, что нужно делать во время полета.

После информации, предоставленной вашим инструктором, вы будете готовы отправиться в приключение.

Удовольствие парить в небе на параплане в Адрасане из Кемера

Адрасан имеет идеальную высоту для полета на параплане. Вы испытаете это в течение нескольких секунд. Прежде всего, будет проверено оснащение, после чего вы будете готовы к полету с инструктором.

В воздухе вы увидите разноцветные парапланы, плавно летящие, как и ваш. Вы можете насладиться этой радостной сценой, и панорамным видом на Адрасан, с которого открывается вид на изогнутые берега, темно-синее море, лодки, леса, деревни, поля, скалы, холмы.

Полеты на параплане в первый раз могут оказаться пугающими. Вы можете чувствовать чрезмерное волнение, так как полеты на параплане в Адрасане полны адреналина. Но это не проблема, главное, чтобы вы сосредоточились на том, чтобы любоваться красотой пейзажа, парить, как птица, и наслаждаться свободой.

Посадка

Летная часть программы «Параплан в Адрасане из Кемера» завершится после приземления. Затем вы снимите все оборудование с помощью своего пилота.

При желании вы также можете приобрести свои фото и видео, записанные пилотом во время полета перед тем, как покинуть зону.

Когда наше время истечет, мы попрощаемся с вашим инструктором и другими сотрудниками и сядем в машину чтобы обратно отвезти вас в отель.

Вас приглашают на азартное увлечение

Если вам понравились наши материалы по полету на параплане в Адрасане, вы можете зарегистрироваться в нашей программе онлайн или взглянуть на другие ежедневные туры и программы в Кемере, которые мы организуем. Вы можете связаться с нами для получения информации.

Подготовьтесь заранее

Место и время встречи

Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени.

Важная информация

Обязательно носить обувь с закрытым носком.

Беременным людям запрещено летать.

Лица с протезированными ногами, переломами или вывихами обязательно должны сообщить об этом.

Не рекомендуется летать детям младше 6 лет.

Максимум 110 кг для мужчин

Максимум 90 кг для женщин

До 200 см

Минимальный возраст 5 лет

Вы можете принести: