Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Параплан в Адрасане из Кемера

Если вы считаете себя настоящим экстремалом, то полеты на параплане

Индивидуально
Если вы считаете себя настоящим экстремалом, то полеты на параплане в Адрасане из Кемера станут самой интересной и приятной программой среди всех замечательных туров из Кемера.

Этот увлекательный тур добавит ярких красок вашему отдыху.

Полет начинается с высоты 750-1000 метров, занимает около 20-25 минут.
Параплан в Адрасане из Кемера
Параплан в Адрасане из Кемера
Параплан в Адрасане из Кемера
Параплан в Адрасане из Кемера
Параплан в Адрасане из Кемера
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Параплан в Адрасане из Кемера

Если вы считаете себя настоящим экстремалом, то полеты на параплане в Адрасане из Кемера станут самой интересной и приятной программой среди всех замечательных туров из Кемера. Этот увлекательный тур добавит ярких красок вашему отдыху, поэтому мы рекомендуем вам взглянуть на это занятие.
Полеты на параплане в Адрасане проходят в городке Адрасан недалеко от Кемера. Этот полет, который начинается с высоты 750-1000 метров, занимает около 20-25 минут.

Полетная сессия

Наши полеты начинаются в 09:00 утра, и 1 рейс выполняется каждые 2 часа;
09:00
11:00
13:00
15:00
17:00

Начало

Приключение на параплане в Адрасане начинается с того, что мы забираем вас из вашего отеля на нашем полностью оборудованном, современном и комфортабельном автобусе в заранее запланированное время, и дальше поедем на склоны Адрасаны.
По прибытии вас тепло встретит профессиональный лицензированный инструктор, который будет вашим пилотом и вашим компаньоном во время полета на параплане.
Во время ознакомления и обучения вам будет предоставлена подробная информация о процедурах безопасности, оборудовании и том, что нужно делать во время полета.
После информации, предоставленной вашим инструктором, вы будете готовы отправиться в приключение.
Удовольствие парить в небе на параплане в Адрасане из Кемера
Адрасан имеет идеальную высоту для полета на параплане. Вы испытаете это в течение нескольких секунд. Прежде всего, будет проверено оснащение, после чего вы будете готовы к полету с инструктором.
В воздухе вы увидите разноцветные парапланы, плавно летящие, как и ваш. Вы можете насладиться этой радостной сценой, и панорамным видом на Адрасан, с которого открывается вид на изогнутые берега, темно-синее море, лодки, леса, деревни, поля, скалы, холмы.
Полеты на параплане в первый раз могут оказаться пугающими. Вы можете чувствовать чрезмерное волнение, так как полеты на параплане в Адрасане полны адреналина. Но это не проблема, главное, чтобы вы сосредоточились на том, чтобы любоваться красотой пейзажа, парить, как птица, и наслаждаться свободой.

Посадка

Летная часть программы «Параплан в Адрасане из Кемера» завершится после приземления. Затем вы снимите все оборудование с помощью своего пилота.
При желании вы также можете приобрести свои фото и видео, записанные пилотом во время полета перед тем, как покинуть зону.
Когда наше время истечет, мы попрощаемся с вашим инструктором и другими сотрудниками и сядем в машину чтобы обратно отвезти вас в отель.

Вас приглашают на азартное увлечение

Если вам понравились наши материалы по полету на параплане в Адрасане, вы можете зарегистрироваться в нашей программе онлайн или взглянуть на другие ежедневные туры и программы в Кемере, которые мы организуем. Вы можете связаться с нами для получения информации.
Подготовьтесь заранее

Место и время встречи

Время встречи гостей из отелей может отличаться. Свяжитесь с нами для уточнения времени.
Важная информация
Обязательно носить обувь с закрытым носком.

Беременным людям запрещено летать.

Лица с протезированными ногами, переломами или вывихами обязательно должны сообщить об этом.
Не рекомендуется летать детям младше 6 лет.
Максимум 110 кг для мужчин
Максимум 90 кг для женщин
До 200 см
Минимальный возраст 5 лет

Вы можете принести:

  • Видеокамеру
  • Мобильный телефон
  • Во время тура вы можете снимать на видео или фотографировать с помощью своих гаджетов, но наше агентство не несет ответственности за убытки.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все наши туристи застрахованы на сумму в 40000$
  • Необходимое снаряжение для полета на параплане
  • Услуга трансфера от и до отеля
Что не входит
  • CD c видео и фотографиями
  • Любые личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Важная информация
  • Время встречи гостей из отелей может отличаться.
  • Время начала экскурсии зависит от места, где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас, нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами, иначе мы не сможем вас найти.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

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